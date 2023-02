Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 6 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Saprai affrontare con forza e spirito di iniziativa alcune delicate faccende di lavoro; l’unico neo di questa giornata potrebbe essere la fretta. Il desiderio di risolvere subito situazioni che saranno più chiare tra qualche mese. Rimanda, ad ogni modo decisioni inerenti le finanze, ad esempio la risistemazione della casa, o altre uscite straordinarie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Con qualche piacevole trovata potrai farti perdonare una tua intemperanza, d’altronde quando perdi la pazienza è difficile contenerti. Sia per l’amore, sia per la vita pratica, è un periodo di recupero, ma è soprattutto nell’ambito del lavoro che vediamo stelle vincenti. In particolare se hai un lavoro a contatto con il pubblico o desideri ottenere consensi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa settimana ha comportato qualche momento di disagio soprattutto all’inizio, ma i prossimi giorni promettono bene. Ci sarà la Luna in aspetto buono, questo vuol dire che anche tu avrai una bella carica di energia in più. Attenzione solamente alle relazioni d’amore che hanno già mostrato la corda nel passato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna è nel tuo segno zodiacale; il clima è un po’ agitato anche in amore, il fine settimana promette bene, anche perché oggi la Luna si trova proprio nel tuo segno zodiacale. In questo periodo potresti metterti in competizione con qualcuno che non merita neanche la tua attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Entro la fine del mese emozioni premiate, dal 20 febbraio in poi ancora di più. Peccato che restino sempre turbolenze che riguardano la vita professionale, come se ci fosse la necessità di mettere a posto alcune cose, o di recuperare un ruolo, un’immagine che è stata messa in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cerca di recuperare serenità, ma soprattutto un bel po’ di tranquillità interiore. E’ un periodo particolarmente impegnativo, anche perché nel corso dei prossimi giorni ci saranno da fare tante cose importanti. In amore sarebbe anche necessario chiudere, prendere un po’ di tempo, Venere in opposizione potrebbe creare qualche disagio o un momento in cui i sentimenti vanno in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Inutile intestardirsi se qualcosa non va, cerca di mantenere un atteggiamento sereno. Attenzione nei rapporti con gli altri, potresti persino sentirti preso da troppe cose, affannato dalla ricerca di una tranquillità interiore che è più difficile da trovare. Le coppie che sono formate da tempo devono evitare di mettersi in competizione, soprattutto se uno dei due sta avendo più successo dell’altro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna è positiva e Venere oggi è in aspetto interessante. Il rischio ti sempre piaciuto, ma ora va calcolato, soprattutto se alcune situazioni potrebbero incidere sulla tenuta della tua attività in futuro. Ad ogni modo, se devi agitare le acque per ottenere qualcosa, oppure superare una prova o fare un colloquio importante, questa giornata di venerdì funziona bene.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Decisamente una giornata di recupero in vista di giorni migliori. Certo che l’amore è messo alla prova, storie che nascono in questo periodo dovrebbero essere vissute con molta prudenza soprattutto se vanno a intaccare i rapporti già nati da tempo, i tradimenti non pagano. Ecco un buon periodo per portare avanti un tuo progetto di lavoro, nato alla fine dell’anno scorso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avevo accennato che gli inizi del 2023 sarebbero stati piuttosto faticosi, e oggi ne avrai la prova. Nonostante la tua buona volontà nel cercare di mettere a posto tante cose rimaste in sospeso, in questi giorni potresti renderti conto che non tutti sono dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ogni tanto vivi una vera e propria crisi di rigetto nei confronti di tutto quello che ti circonda. E’ normale, sei il segno dei cambiamenti, delle piccole o grandi rivoluzioni. Alla fine riuscirai vincente e la tua intuizione uraniana potenzierà l’originalità di pensiero che da sempre è un tuo marchio di fabbrica. Ecco perché comunque devi proporre idee, iniziative, nuove imprese per dare più ampio respiro alla tua attività.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere in aspetto buono riporta in auge di sentimenti, ecco il momento giusto per fare valere le tue intuizioni ed emozioni. Sei in una particolare situazione che permette di emergere, in particolare se pensi di avere idee vincenti. I cambiamenti saranno necessari, un programma si chiuderà a favore di qualcos’altro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.