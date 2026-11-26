Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 26 novembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 26 novembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo giovedì si apre con una forte voglia di fare e di dimostrare quanto valete. Nonostante qualche piccolo contrattempo possa rallentare i vostri programmi, avete tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Lavoro: è il momento di esprimere le vostre idee e prendere posizione su questioni che richiedono una maggiore determinazione. Le iniziative personali possono rivelarsi interessanti, soprattutto se accompagnate da proposte concrete. Non abbiate timore di far sentire la vostra voce.

Amore: nei rapporti di coppia cresce l’esigenza di chiarezza. Se qualcosa vi lascia perplessi, affrontate l’argomento senza rimandare il confronto. Anche per i single è importante capire quali siano le reali intenzioni di una persona prima di lasciarsi coinvolgere.

Salute: avete energia da vendere, ma attenzione a non esagerare con gli impegni. Alternare attività e momenti di riposo vi aiuterà a evitare accumuli di stress.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle invitano alla prudenza e alla concretezza. Oggi è una giornata da affrontare senza fretta, dando priorità alle questioni davvero importanti e senza lasciarvi condizionare dalle preoccupazioni.

Lavoro: potete finalmente occuparvi di alcune situazioni rimaste in sospeso. È un buon momento per definire accordi, sistemare documenti e rafforzare collaborazioni professionali. Accogliete anche i consigli di chi ha maggiore esperienza.

Amore: cercate conferme e stabilità, soprattutto se negli ultimi giorni è mancato un po’ di dialogo. Un atteggiamento comprensivo può aiutare a superare eventuali incomprensioni. Chi è single potrebbe sentire il desiderio di conoscere qualcuno con intenzioni serie.

Salute: prestate attenzione ai ritmi quotidiani e non sottovalutate la necessità di recuperare le energie. Una routine equilibrata e qualche ora di riposo in più possono fare la differenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una giornata dinamica, caratterizzata da idee, contatti e occasioni di confronto. La vostra curiosità sarà particolarmente vivace e vi permetterà di trovare nuovi spunti anche nelle situazioni apparentemente più ordinarie.

Lavoro: comunicazione e capacità di adattamento saranno i vostri punti di forza. Potrebbero arrivare notizie interessanti oppure presentarsi l’occasione di riprendere un progetto interrotto. Prima di prendere impegni, però, controllate con attenzione ogni dettaglio.

Amore: avete voglia di leggerezza, complicità e momenti da condividere con la persona amata. Evitate atteggiamenti ambigui e cercate di esprimere apertamente ciò che provate. Per i single, le nuove conoscenze possono nascere proprio attraverso una conversazione.

Salute: la mente è particolarmente attiva e rischia di non concedervi tregua. Staccate periodicamente dagli impegni e dedicatevi a qualcosa che vi permetta di rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sensibilità e intuito saranno protagonisti di questo giovedì. Riuscirete a percepire con facilità gli stati d’animo delle persone che vi circondano, ma dovrete evitare di farvi coinvolgere eccessivamente dai problemi altrui.

Lavoro: cercate di concentrarvi sulle responsabilità che vi competono, senza assumervi incarichi aggiuntivi solo per venire incontro agli altri. La prudenza sarà utile per gestire eventuali tensioni e mantenere un clima professionale sereno.

Amore: avete bisogno di attenzioni sincere e di sentirvi compresi. Se qualcosa vi ha ferito, non aspettate che sia l’altra persona a intuire il problema: parlate con tranquillità e spiegate il vostro punto di vista. La comunicazione può rafforzare il rapporto.

Salute: l’umore potrebbe influenzare il livello delle energie. Cercate di ritagliarvi momenti di tranquillità, prestando particolare attenzione al riposo notturno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Determinazione e ambizione tornano in primo piano. Avete voglia di ottenere risultati concreti e di dimostrare le vostre capacità, affrontando gli ostacoli con una buona dose di sicurezza.

Lavoro: potete assumere un ruolo di maggiore responsabilità e contribuire allo sviluppo di un progetto importante. La vostra intraprendenza sarà apprezzata, ma ricordate che il confronto con colleghi e collaboratori può offrire spunti preziosi.

b: nei sentimenti è importante mettere da parte l’orgoglio. Dedicate più tempo alla persona che amate e non date per scontato il suo affetto. I single possono riscoprire il piacere di corteggiare e lasciarsi corteggiare.

Salute: le energie sono buone, ma non dovete disperderle in troppe attività. Organizzate meglio la giornata e concedetevi qualche pausa per recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giovedì favorevole per rimettere ordine nelle questioni pratiche e affrontare con maggiore lucidità ciò che richiede attenzione. La vostra precisione vi consentirà di individuare eventuali errori e trovare soluzioni efficaci.

Lavoro: concentrazione e metodo saranno fondamentali. Potreste dover controllare un documento, rivedere un progetto o prendere una decisione che richiede particolare attenzione. Evitate la fretta e non lasciate che il perfezionismo rallenti eccessivamente le vostre attività.

Amore: tendete ad analizzare ogni comportamento, rischiando di complicare anche le situazioni più semplici. Lasciate maggiore spazio alla spontaneità e cercate di vivere i sentimenti con meno aspettative.

Salute: qualche tensione accumulata potrebbe farsi sentire, soprattutto dopo giornate particolarmente impegnative. Dedicate più attenzione al vostro benessere e cercate di mantenere abitudini regolari.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca dell’equilibrio sarà il tema centrale della giornata. Avrete bisogno di conciliare le richieste esterne con i vostri desideri, evitando di mettere sempre in secondo piano le esigenze personali.

Lavoro: le collaborazioni possono procedere positivamente, soprattutto quando c’è disponibilità a trovare un accordo. Se dovete prendere una decisione importante, valutate attentamente le alternative senza prolungare troppo i tempi.

Amore: desiderate serenità, attenzioni e un dialogo privo di tensioni. È il momento giusto per affrontare eventuali questioni rimaste irrisolte e ritrovare una maggiore sintonia con il partner. Per i single, cresce la voglia di incontri interessanti.

Salute: cercate di distribuire meglio gli impegni durante la giornata. Alternare lavoro, movimento e relax vi permetterà di mantenere un buon equilibrio psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Intuito e determinazione vi accompagnano in una giornata nella quale sarà difficile accontentarsi delle apparenze. Avete bisogno di capire fino in fondo ciò che accade intorno a voi e di affrontare direttamente le questioni più delicate.

Lavoro: la capacità di osservazione vi aiuterà a gestire anche situazioni professionali complesse. Potete individuare opportunità interessanti e proteggere i vostri interessi, purché evitiate atteggiamenti troppo rigidi.

Amore: le emozioni sono intense e il desiderio di autenticità diventa più forte. Se qualcosa non funziona nel rapporto, cercate un confronto sincero invece di alimentare sospetti o gelosie. La fiducia reciproca resta fondamentale.

Salute: cercate di trovare un modo efficace per liberarvi delle tensioni accumulate. Attività fisica, passeggiate e momenti lontani dalle preoccupazioni possono aiutarvi a ritrovare serenità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La voglia di cambiamento e di nuove esperienze caratterizza questo giovedì. Avete bisogno di guardare avanti, ampliare i vostri orizzonti e liberarvi da alcune situazioni che negli ultimi tempi vi sono sembrate limitanti.

Lavoro: potrebbero emergere possibilità interessanti per avviare un progetto, valutare una nuova collaborazione o ampliare le vostre competenze. L’entusiasmo non deve però farvi dimenticare scadenze e responsabilità.

Amore: cercate un rapporto vivace, basato sulla sincerità e sulla condivisione. È una buona giornata per organizzare qualcosa di diverso con il partner o recuperare il dialogo dopo qualche momento di distanza. I single possono lasciarsi incuriosire da nuove conoscenze.

Salute: il movimento e le attività all’aria aperta possono aiutarvi a scaricare la tensione. Non riempite però ogni momento libero di impegni: anche il riposo è importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La determinazione non vi manca e anche oggi saprete affrontare le responsabilità con serietà. La vostra capacità di pianificare e mantenere la concentrazione rappresenta un vantaggio importante per raggiungere gli obiettivi.

Lavoro: costanza e organizzazione permettono di ottenere risultati concreti. Concentratevi sulle priorità e non lasciatevi distrarre da questioni secondarie. Il vostro impegno potrebbe essere notato da chi ha la possibilità di riconoscere il vostro valore.

Amore: non sempre è facile mostrare apertamente le emozioni, ma chi vi sta accanto ha bisogno anche di attenzioni e parole affettuose. Provate a essere più disponibili al dialogo e a condividere i vostri pensieri.

Salute: gli impegni potrebbero avervi sottratto tempo prezioso per voi stessi. Ascoltate i segnali di stanchezza e cercate di recuperare le energie attraverso un riposo adeguato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Originalità e desiderio di indipendenza guidano le vostre scelte. Giovedì potrebbe essere l’occasione giusta per sperimentare una strada diversa dal solito e trovare soluzioni a problemi che sembravano difficili da risolvere.

Lavoro: le idee innovative possono fare la differenza, soprattutto se riuscite a presentarle in modo chiaro e convincente. Non limitatevi a proporre cambiamenti: spiegate anche quali vantaggi potrebbero portare.

Amore: avete bisogno di libertà, ma anche di una persona con cui condividere interessi e progetti. Evitate di prendere le distanze senza spiegazioni e cercate di mantenere aperto il dialogo. La comprensione reciproca sarà essenziale.

Salute: la vivacità mentale potrebbe rendere difficile rilassarvi completamente. Cercate di rallentare, riducete le distrazioni e dedicate più tempo ad attività piacevoli e rigeneranti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Intuizione e sensibilità saranno le vostre alleate in questa giornata. Vi sentirete particolarmente ricettivi nei confronti delle persone e delle situazioni circostanti, riuscendo a cogliere aspetti che spesso sfuggono agli altri.

Lavoro: il vostro intuito può suggerire la direzione giusta, ma sarà importante accompagnarlo con un’attenta valutazione pratica. Se dovete rispettare una scadenza o consegnare un progetto, verificate con precisione tutti i dettagli per evitare dimenticanze.

Amore: cresce il desiderio di affetto, complicità e vicinanza emotiva. Le coppie possono ritrovare una bella sintonia attraverso piccoli gesti e conversazioni sincere. Per chi è single, la sensibilità rappresenta un punto di forza nelle nuove conoscenze.

Salute: proteggete il vostro equilibrio emotivo evitando situazioni eccessivamente stressanti. Concedetevi momenti di tranquillità, riposo e attività che favoriscano il benessere interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.