Beautiful prosegue il suo cammino nel daytime di Canale 5, con episodi in onda dal lunedì al sabato e trame che promettono di tenerci con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo ancora la guerra tra la famiglia Forrester da una parte, e Carter e Hope dall’altra. Nel frattempo il rapporto tra Ridge e Brooke sembra naufragare del tutto, quando la Logan cede a un’impeto di rabbia. Fans della serie tv a serie tv americana, pronti a scoprire cosa ci riserveranno gli episodi in onda dal 28 novembre al 4 dicembre?

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 28 novembre al 4 dicembre)

La guerra tra la famiglia Forrester e la nuova gestione di Hope e Carter raggiunge livelli sempre più tesi. Ridge, Eric, Taylor e Steffy non hanno dimenticato il tradimento di Carter e sostengono che sia stata Hope a spingerlo a impadronirsi dell’azienda. Steffy, decisa a difendere l’eredità della sua famiglia, rivela di avere già preparato una strategia per allontanare entrambi e riconquistare il controllo della maison. Nel frattempo, Carter e Hope lavorano al debutto della nuova linea di profumi. L’arrivo di Daphne Rose, famosa esperta francese di fragranze, potrebbe però cambiare tutto: la donna presenta un’essenza esclusiva chiamata “Forrester” e propone una possibile collaborazione. Entusiasti, Hope e Carter intravedono l’opportunità di portare il marchio nel mondo della profumeria di lusso, ottenendo anche il sostegno di Brooke.

L’arrivo di Logan in ufficio, tuttavia, è segnato da una confessione sconvolgente. La donna racconta alla figlia di aver schiaffeggiato Ridge e spinto Taylor durante un litigio. Dopo aver saputo che Brooke ha accettato il ruolo di amministratore delegato e si è schierata con Carter e Hope, Ridge l’ha accusata di averlo tradito, chiedendole persino di mandare via la figlia dallo chalet. Ferita e stanca di essere considerata soltanto una Logan, Brooke decide di chiudere la loro relazione, pur scegliendo di restare alla guida della Forrester e di sostenere il progetto con Daphne. Mentre Carter contatta la profumiera per fissare un incontro, Brooke confida a Hope di non riuscire a capire come Ridge abbia potuto riavvicinarsi così velocemente a Taylor. I suoi dubbi arrivano al punto da farle mettere in discussione il proprio futuro nell’azienda. Hope cerca di rassicurarla, ricordandole i nuovi progetti di Carter, dalle collezioni di gioielli e accessori fino ai profumi.

Beautiful, spoiler settimanali: Ridge e Taylor tornano insieme?

A casa di Eric, intanto, Ridge e Taylor scelgono di lasciarsi alle spalle i conflitti e concentrarsi sul loro amore. Ridge le regala l’ultimo abito Forrester realizzato prima della sua estromissione e organizza una cena romantica a sorpresa, illuminata da candele e accompagnata dal vino. Taylor ammette di essere tornata a Los Angeles convinta di dover rinunciare per sempre a lui, ma il loro incontro ha riacceso emozioni che credeva perdute. Ridge le propone quindi di riprendere la loro vecchia casa sulla spiaggia e tornare a vivere insieme.

Senza essere vista, Donna assiste al loro ballo e al bacio appassionato, poi telefona immediatamente a Brooke per riferirle ogni cosa. Steffy e Finn, felici della fine della relazione tra Ridge e Brooke, sperano che la famiglia possa finalmente riunirsi.

Il giorno seguente, Steffy annuncia di essere pronta a rientrare alla Forrester: il suo ritorno è il primo passo del piano per riprendere il comando.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Sul fronte degli Spencer, Bill ottiene per Luna gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mantenendo la decisione segreta agli altri figli. La ragazza è entusiasta di poter restare con lui, convinta che il loro passato difficile li renda profondamente simili.

Li, però, affronta Poppy e la accusa di aver pensato più alla ricerca di un uomo ricco che al benessere della figlia. La donna continua inoltre a dubitare che Bill sia davvero il padre di Luna. Determinata a scoprire la verità, Li compie infine un gesto inquietante: rimasta sola, chiama il laboratorio e ordina che le venga consegnato il fegato appartenuto a Tom Starr.