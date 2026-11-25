Peppe Iodice arriva su Rai2 con un programma tutto suo dal titolo ‘Pepperman show‘, in onda lunedì 30 novembre 2026 in prima serata. Il comico partenopeo è pronto a far ridere i telespettatori grazie ad un programma in cui intervisterà, in chiave comica, tre ospiti del mondo dello spettacolo. E poi ci sarà un’incursione di Stefano De Martino con un annuncio sul prossimo Festival di Sanremo ancora top secret ma che potrebbe riguardare proprio Iodice, con un ruolo ad hoc durante la kermesse. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato in quest’intervista su eventuali partecipazioni a programmi come ‘Pechino Express‘ o ‘Roast in Peace‘, su Corona e sull’ospite che sogna di intervistare.

Intervista al comico, attore e conduttore Peppe Iodice

Il 30 novembre andrà in onda il ‘Pepperman Show’, sarà una sorta di David Letterman Show tutto napoletano?

“La differenza tra Letterman e me è praticamente la distanza che c’è tra New York e Napoli. Hanno pensato a un David Letterman italiano, il problema è che l’hanno affidato a me, quindi qualcosa deve essere andato storto.

In verità, la Rai mi ha preparato uno studio che ricorda molto quello di Letterman, però io sono io: con il caro David forse condivido lo stesso senso dell’umorismo, ma per il resto farò quello che ho sempre fatto, le interviste a modo mio, in uno studio patinato e molto bello che mi hanno messo a disposizione. Io però sono abituato alle luminarie delle feste di piazza, quindi non so se mi troverò a mio agio in uno studio così impeccabile. D’impeccabile ho quasi nulla, ma forse proprio da questo scaturisce il divertimento”.

Durante lo show avrà una spalla, Francesco Mastandrea, che la accompagna e la “benedice” anche nel tour teatrale ‘Ho visto Maradona‘. Che ruolo avrà?

“Con Francesco ormai siamo insieme da qualche anno anche al ‘Peppy Night’ e mi fa da spalla. In questa situazione avrà un compito fondamentale: io padroneggio la lingua che si usa in Italia in modo abbastanza precario, perché la mia lingua istintiva è il napoletano. Mastandrea, che invece è L1 di italiano tradurrà per chi paga il canone, sennò fanno i polemici, dicono ‘noi a Bolzano paghiamo!’. Ci sarà quindi uno che ci salva da questo punto di vista, che è Mastandrea, che chiarirà le cose che non si capiscono, perché io voglio essere il più diretto possibile e non mi voglio creare troppi problemi di traduzioni. Io ci provo, c’è la buona volontà, ma se non ci riesco ci sarà Mastandrea, che da questo punto di vista sarà impeccabile, lui sì”.

Rispetto al ‘Peppy Night’, cosa cambia nella scelta degli argomenti e della comicità ora che arriva su Rai 2?

“È un’altra cosa proprio: la cosa uguale sono io. Il ‘Peppy Night’ è uno show in cui al 100% c’è il mio punto di vista, quindi nel ‘Pepperman’ ci sono io. Cambia proprio la struttura: nel ‘Peppy Night’ c’è la scenografia della festa di piazza con la spiga, la trippa, il vino paesano, qui invece siamo in uno studio patinato, americano, quindi bisogna capire se è un’evoluzione o un’involuzione, poi dipende dai punti di vista. La verità è che il mio animo e il mio punto di vista ci saranno sia nel ‘Peppy Night’ che nel ‘Pepperman’: quello è il ponte, sono io il trait d’union tra le due cose”.

Se lei fosse l’ospite del suo show, quale domanda scomoda si farebbe?

“Direi a Peppe Iodice: ‘Peppe Iodice, in questo momento, dopo tanta televisione, teatro eccetera, quanto tieni in banca?”.

Chi saranno invece gli ospiti di questa puntata?

“Ce ne sono tre, più uno. I tre che sono in studio con me saranno Massimo Ferrero, Rosa Chemical e Morgan. E poi “più uno”, perché ci sarà in collegamento Stefano De Martino, che ci dirà qualcosa su Sanremo, una novità che ovviamente sa solo lui, perché non mi ha voluto anticipare niente”.

Con Ferrero farà anche ironia, per esempio, sul momento del calcio Napoli?

“Durante la trasmissione dici? Non lo so ancora, perché le domande me le preparo quasi al momento insieme ai miei autori, però essendoci Massimo Ferrero, che è stato presidente di calcio della Sampdoria, potrebbe darsi che qualche riferimento lo facciamo”.

A proposito di De Martino, secondo lei, dato che vi conoscete e siete amici da anni, che Festival sarà?

“L’ho ripetuto più volte e sembro quasi l’amico che vuole dire cose belle dell’amico. Io cerco di estranearmi il più possibile e credo che sarà un Festival bello, veramente. Un Festival fatto da un uomo estremamente intelligente, un professionista coi fiocchi, al passo con i tempi, anzi un po’ proiettato nel futuro. È uno che sa fare veramente la televisione e in tempi rapidissimi ha raggiunto una vetta che lo pone tra le personalità dello spettacolo più rilevanti in questo momento in Italia.

Estraneandomi dall’amicizia e dalla fratellanza che ho per Stefano, credo che sia veramente il meglio possibile di cui lo spettacolo italiano possa godere in questo momento: l’appuntamento più importante dell’anno affidato al presentatore più rappresentativo, e poi da direttore artistico a me sembra che fino adesso non abbia sbagliato una mossa. È veramente in gamba Stefano, quindi oltre ad augurargli il meglio possibile, credo che realisticamente lo avrà, perché lo merita”.

Lei ha impegni dal 16 febbraio 2027 (data di inizio del Festival, ndr)?

“Sì, sono con la famiglia e forse andremo a fare un weekend fuori…”

Come si riesce oggi a fare satira e comicità tra il politicamente corretto e le polemiche istantanee? Si sente ancora libero di dire tutto quello che pensa?

“Nei momenti storici particolari, cioè nei momenti tragici, la comicità dovrebbe avere spazio, quindi diciamo che è un momento propizio questo dato che non stiamo benissimo. Ti dico la verità: fino ad adesso il ‘Peppy Night’ è stato la mia oasi felice, il mio territorio dove poter dire tutto. Io il politicamente corretto non lo conosco, perché secondo me le cose bisogna saperle dire: dipende da chi le dice e come le dice.

Nel ‘Peppy Night’ ho sempre detto tutto e ho intenzione di farlo anche nel ‘Pepperman’. Non so se è difficile, ma io il problema non me lo creo, perché è l’unico modo per fare le cose per me: per avermi e farmi dire quello che penso, sennò non le faccio”.

Nel ‘Peppy Night’, lei ha avuto anche Corona, che a sorpresa ha definito una spalla perfetta.

“Sì, devo dirlo, lo è assolutamente. L’ho verificato sul campo: non avevo nessun pregiudizio e nessuna ammirazione speciale prima di incontrarlo, poi ho verificato che è un uomo di televisione e di palco eccezionale. Con me è stato un compagno di scena, una spalla ideale: ha capito perfettamente qual era il mio percorso comico, lo ha cavalcato e mi ha aiutato pure. Non posso che parlarne bene da quel punto di vista, è stato un compagno di scena eccezionale”.

Lei è attore, conduttore: le piacerebbe fare un programma tipo ‘LOL’ o ‘Roast in Peace’, che richiama anche un po’ il suo ultimo film ‘Mi batte il Corazón’ nella scena con la bara?

“Roast in Peace sì, perché ha delle corde simili alle mie, in cui non c’è molto filtro. Loro esagerano forse ancora di più, però io mi sento su quella linea. ‘LOL’ non so se sarei capace, devo dire, perché se qualcuno mi fa ridere io rido, quindi riderei. Però sì, fa parte di quel segmento e di quelle trasmissioni che mi piacciono e quindi le farei da comico”.

E ‘Pechino Express’, sulla scia dei suoi compagni di STEP, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo?

“Pechino Express è già più complicato perché io soffro moltissimo il disagio: sono uno che al pomeriggio si deve fare pure un po’ di pennichella, in albergo chiedo la camera migliore, la doccia deve essere in un certo modo… Immagina in quella situazione soffrirei molto. In verità credo che farebbe anche ridere quella sofferenza e divertirebbe, però su questo non te lo so dire: quando ci penso già mi sento stanco”.

E in coppia con chi andrebbe?

“In coppia andrei con il mio compagno di scena del ‘Peppy Night’, Francesco Procopio”.

No Mastandrea?

“Con Mastrandrea litigherei perché lui è perfetto: vuole andare fino in fondo e lo vuole pure vincere. Una volta che si prende una responsabilità, poi se la prende. Con Procopio giocheremo, rideremo e a un certo punto penso che ce ne torneremo pure a casa insieme, o in albergo: prenoteremmo un albergo in corso!”.

C’è un ospite del mondo dello spettacolo, dello sport o dell’attualità che le piacerebbe intervistare?

“Mi piacerebbe intervistare sicuramente Aurelio De Laurentiis, avrei molte domande e cose da chiedere. Ce ne sono tanti di quelli che ancora non ho avuto e che vorrei: Fiorello mi piacerebbe, e poi Adriano Celentano. Adriano Celentano sarebbe straordinario: le sue pause, io che non capisco quando è il momento di parlare, sarebbe molto divertente”.

Dopo il ‘Pepperman Show’, ci saranno altri progetti futuri sulla Rai o questa è soltanto una prima e unica puntata?

“Chi può dirlo? Questa è un’idea che ha una proiezione, ovviamente, non è uno spettacolo fine a sé stesso: è un format scritto da me con Burzo e Critelli, che sono i miei autori soliti, insieme alla collaborazione di Mastandrea e De Honestis. Quindi è un format vero e proprio. Poi, tu sai, in televisione tutto dipende dal risultato: per noi sarebbe una cosa da fare assolutamente per più tempo, creando una serialità. Però questo non dipende da noi, quindi facciamo tutto quello che può dipendere da noi, e per il resto siamo accoglienti verso tutte le novità positive che possano arrivare”.

Tre motivi per cui un telespettatore dovrebbe vedere il ‘Pepperman Show’?

“Il primo è che credo si possano passare un paio d’ore ridendo e divertendosi, cosa non scontatissima. Ci sarà la verità, perché io riesco a dire solo quella: non ci sarà la finzione della gag televisiva precostruita, perché non costruisco niente. L’unico problema che può derivarne è che magari non mi ricordo i momenti della trasmissione, però me ne frego, non mi interessa. Quindi ci sarà la verità senza filtri, e non ci saranno buonismo e retorica, non mi interessano e non mi piacciono.

Infine la polemica, la polemica a tutti i costi e il giudizio: nemmeno quello mi piace, la televisione in cui uno litiga mi mette a disagio e mi mette tristezza. Se si fa polemica solo perché dicono che così si fa il risultato televisivo, io non sono contento: sarebbe un risultato fatto quasi rubandolo e non mi piacerebbe”.