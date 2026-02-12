Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 12 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 12 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’energia non vi manca e questo vi permette di affrontare con determinazione le questioni professionali che richiedono coraggio e rapidità di decisione. Se qualcosa procede più lentamente del previsto, evitate reazioni impulsive. In amore il dialogo diretto aiuta a sciogliere eventuali tensioni e a ritrovare complicità. La salute beneficia di movimento e di pause rigeneranti che vi consentano di scaricare lo stress accumulato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore sentite il bisogno di stabilità e rassicurazioni concrete. Se ci sono stati piccoli attriti, un confronto pacato può riportare armonia. Sul lavoro la costanza resta la vostra arma vincente: anche se i risultati non sono immediati, state costruendo basi solide. Per quanto riguarda il benessere, concedetevi momenti di relax e non trascurate il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La comunicazione rappresenta il vostro punto di forza, soprattutto nelle collaborazioni professionali dove idee brillanti possono trovare spazio. Cercate però di non disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente. Nei rapporti affettivi la chiarezza evita malintesi e rafforza l’intesa. La salute richiede equilibrio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi le relazioni occupano un ruolo centrale e vi spingono a riflettere su ciò che desiderate davvero. In amore l’ascolto reciproco può rafforzare legami già esistenti o favorire nuove conoscenze. Sul lavoro l’intuito vi aiuta a gestire situazioni delicate con diplomazia. Per il benessere è importante rispettare i vostri ritmi e non sovraccaricarvi emotivamente.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro siete protagonisti grazie a una rinnovata fiducia nelle vostre capacità. Se avete un progetto da proporre, mostratevi sicuri ma disponibili al confronto. In amore l’entusiasmo rende più vivaci i rapporti, purché lasciate spazio anche alle esigenze dell’altra persona. L’energia è buona, ma evitate eccessi che possano affaticarvi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La precisione nel lavoro vi consente di risolvere questioni rimaste in sospeso, anche se sarebbe utile evitare un eccesso di critica verso voi stessi e gli altri. In amore un atteggiamento più morbido favorisce la serenità di coppia. La salute può risentire di tensioni mentali: dedicate tempo al relax e ad attività che vi distendano.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amore torna in primo piano con la voglia di chiarire e rafforzare i rapporti importanti. Chi è single potrebbe sentirsi più aperto a nuove conoscenze. Sul lavoro affrontate eventuali ostacoli con equilibrio e diplomazia, qualità che vi contraddistinguono. Il benessere generale migliora mantenendo uno stile di vita armonioso e senza eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi potreste trovarvi a gestire situazioni che, in ambito professionale, richiedono sangue freddo e determinazione: la vostra profondità, però, vi aiuta a leggere tra le righe. In amore è fondamentale evitare sospetti inutili e puntare sulla fiducia reciproca. La salute richiede attenzione ai segnali del corpo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sentite il desiderio di rinnovamento, soprattutto nel lavoro, dove la routine potrebbe starvi stretta. Valutate nuove opportunità con entusiasmo ma anche con realismo. In amore il confronto sincero chiarisce dubbi e rafforza i legami autentici. Per mantenere una buona forma, dedicatevi ad attività dinamiche che vi permettano di scaricare energia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La determinazione vi sostiene nel portare avanti gli impegni di lavoro più importanti. È il momento di consolidare ciò che avete costruito con pazienza. In amore serve più disponibilità emotiva: aprirvi maggiormente può rendere il rapporto più profondo. La salute trae beneficio da una routine equilibrata e da una gestione attenta dello stress.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee innovative trovano spazio nel lavoro, soprattutto se riuscite a presentarle con chiarezza e concretezza. In amore l’autenticità è la chiave per vivere rapporti più intensi e sinceri. Il benessere migliora alternando momenti di socialità a spazi tutti per voi, utili per ricaricare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità guida le vostre scelte, sia in amore sia nel lavoro. Fidatevi delle intuizioni, ma trasformatele in azioni pratiche per ottenere risultati concreti. Nei rapporti affettivi emerge il desiderio di maggiore complicità e dolcezza. Per la salute è importante ritagliarvi spazi di tranquillità per ritrovare equilibrio emotivo e serenità interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.