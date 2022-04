Oroscopo Paolo Fox della Domenica delle Palme, 10 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’ariete in questa giornata finalmente riesce a ritrovare il massimo dell’energia, abbiamo visto che venerdì e sabato sono state due giornate sottotono ma più ci avviciniamo a maggio e meglio è. Perché sappiamo che maggiormente di recupero si parlerà nella seconda parte dell’anno, chiaro che in questo periodo ti viene data un’occasione e dovrai dare il massimo per raggiungere ciò che desideri.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vorrei che i nati sotto il segno del toro oggi si liberassero di qualche ansia, è una domenica aperta alla riflessione, soprattutto se sei stato in pena per una persona. Da tempo che sai che c’è qualcosa che non va, oggi avrai le idee chiare ma il fisico provato. Penso tu abbia maturato talmente tanta tensione interiore da stare male ed è giusto anche pensare un po’ a te facendo qualcosa di bello.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per i gemelli questa è una giornata interessante, cerca di superare qualche piccolo problema. Da maggio avremo le idee più chiare sia per il lavoro che per l’amore. I gemelli se hanno una difficoltà di solito riescono a sviare la mente dal problema, si distraggono e organizzano qualcosa di divertente, passare il tempo lontano delle proprie preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Molto importante che i nati sotto il segno del cancro adesso aprano le porte all’amore. Mai come in questo periodo è importante riuscire a risolvere anche delle piccole difficoltà, non volgere i tuoi pensieri solo al passato! E lo chiedo ai cuori solitari ma anche a chi ha vissuto dubbi in una storia che va avanti da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

I nati sotto il segno del Leone oggi hanno una forza davvero speciale, perché la luna si trova nel segno. Abbiamo un oroscopo di grande rilevanza che riguarda anche i rapporti con gli altri, sta iniziando già a pregustare un periodo di grande svolta. Ma soprattutto di novità che ci sarà da maggio e questo significa che anche se hai effettuato delle scelte che hanno portato grande fatica ora finalmente riesce a costruire qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È molto importante che i vergine oggi recuperino un po’ di buona speranza, perché questa è stata una settimana che soprattutto attorno a mercoledì ha lasciato il tempo che trova, ha creato magari anche qualche piccola disputa. Cercare di superare i problemi è importante, quello che ti chiedo è di farti forza e di pensare anche ad un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bilancia, dopo 48 ore un po’ pesanti ben venga una giornata che cerca di rimettere le cose in chiaro e soprattutto regala una visione del futuro migliore, dispute andrebbero risolte entro 20 giorni. Chi è stato male piano piano recupera, sappiamo che la seconda parte dell’anno da questo punto di vista sarà un po’ rallentata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione può essere particolarmente pignolo, magari un po’ intollerante. Giornata nervosa, comunque tutto sommato abbiamo sempre Venere e Giove favorevoli, quindi converrebbe non lasciarsi andare a qualche problematica in più. E se c’è una situazione che proprio non funziona meglio andare oltre.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sagittario, in questo momento è importante programmare il futuro, iniziare ad avere una visione molto bella del futuro ma in vista di maggio. Perché aprile ti trova un po’ giù o anche in amore da deluso o agitato. Attenzione nei legami con persone di età o cultura molto diversa dalla tu.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno, se venerdì e sabato con la luna opposta ci sono stati piccoli fastidi, questa giornata permette un recupero. E abbiamo anche Venere e Giove favorevoli! Quello che stai facendo adesso è importante, oggi sei in buon contatto con gli altri. Credo che sia molto utile anche, entro al più tardi il 10 maggio, fare presente le tue richieste sul lavoro e completare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’acquario è un segno che si stanca facilmente di tutto prima o poi, e questo va ricordato tanto per consolare i molti acquario che si sentono sempre in corsa per arrivare a tagliare una meta che sembra sempre spostata un po’ più in avanti. Magari sei partito con grande entusiasmo per un progetto ma ora ti rendi conto che ti interessa qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno dei pesci non deve perdere l’occasione di lasciarsi andare ad una passione o di vivere un sentimento in maniera totale. Questa Venere domina la scena e può far vivere relazioni part-time, può rinsaldare relazioni purché non siano del tutto affondate. Si volta pagina o devi desiderare solo il bello per te.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.