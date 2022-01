Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 11 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Una giornata interessante sarà quella di venerdì, e più in generale tutto il fine settimana promette quel momento di compensazione che adesso riguarda soprattutto l’amore. Un amore lontano fisicamente o psicologicamente, per qualcuno un amore da trovare!

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna si trova nel tuo segno, Venere e Sole sono favorevoli! Quindi, questo é un oroscopo di forza per tutti quelli che vogliono vincere una sfida. Ed é un cielo molto importante anche per recuperare sul lavoro, visto che probabilmente la settimana scorsa c’é stato un fermo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Andiamo incontro a giornate piuttosto interessanti. Devo dire che vorresti qualcosa di piu’ in amore, allora ai cuori solitari suggerisco di aspettare la primavera ma intanto di organizzarsi. Perché i prossimi mesi saranno di grande rilevanza, abbiamo Mercurio forte!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ probabile che in questo martedi ci sia ancora qualche ripensamento. Lo so che da qualche settimana sto spiegando che molti di voi sono isolati dalla realtà, come se vivessero in un mondo loro, distaccato.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Fai le cose con calma, prenditi tutto il tempo per decidere. Ricorda che questa Luna dissonante non rappresenta un blocco ma rappresenta un rallentamento. Quindi é probabile che ci sia qualche dubbio, anche a livello finanziario.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Abbiamo Sole, Venere e Luna favorevoli! E’ importante ricordare che questo oroscopo viaggia su due linee contrapposte. Perché i successi ci saranno. Gennaio e Febbraio sono mesi che dal punto di vista personale, lavorativo e anche di incontri daranno molto di più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Continui a vivere un momento di distrazione! Forse questa di martedì é una giornata un po’ faticosa. Non voglio dire che da Ottobre scorso tutti siano presi da eccessive tensioni, pero’ posso immaginare che qualcuno si senta solo anche se al proprio fianco ha una persona cara.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Senti una certa agitazione addosso, tuttavia non posso dire che questo sia un oroscopo complesso. Forse alcune scelte che hai fatto non sono del tutto chiare, forse in questo momento bisogna mettere a posto questioni di soldi, questioni che riguardano anche il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai in mente nuove conquiste con Marte e Mercurio in buon aspetto. Questo é un cielo utile anche per quanto riguarda le questioni personali. I nuovi progetti, quelli partiti proprio da pochi giorni, richieste, praticantato o nuovi programmi, sono importanti per te pero’ potrebbero essere meno importanti per gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se hai avuto serie problematiche ora le puoi superare, se ci sono state delle tensioni si può andare avanti. Per qualcuno questo potrebbe essere un periodo buono per guadagnare qualcosa, per mettere da parte qualche soldo. E’ un cielo che aiuta a recuperare terreno!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Diciamo che questa non é una giornata top ma neanche pessima: bisogna scendere a più miti consigli! Questo é ciò che consiglio a tutti quelli che ultimamente si sono arrabbiati anche per questioni di principio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Credo che questo nuovo transito di Giove abbia la possibilità di sbloccare tutte le situazioni che in qualche modo vi hanno visto riflettere troppo sulle ingiustizie della vita. O magari soffrire troppo per colpa di persone che negli ultimi mesi o anni hanno creato problemi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.