Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 24 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 24 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata invita l’Ariete a procedere con calma, soprattutto sul lavoro, dove sarà importante non reagire d’impulso davanti a contrattempi o situazioni inattese. In amore potrebbe invece farsi sentire il desiderio di parlare apertamente con il partner e chiarire alcune tensioni rimaste in sospeso. Per ritrovare il giusto equilibrio sarà utile concedersi più spazio per il riposo, evitando di accumulare ulteriore stress.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro sente l’esigenza di avere maggiori certezze e di costruire una quotidianità stabile, senza lasciarsi coinvolgere troppo dai cambiamenti improvvisi. In coppia può emergere la sensazione di ricevere meno attenzioni del desiderato, ma un confronto sincero può aiutare a superare rapidamente il momento. Sul lavoro la situazione procede senza scossoni e i risultati arrivano gradualmente. Meglio, però, tenere sotto controllo le spese e non eccedere con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per i Gemelli si apre una giornata dinamica, ideale per tornare a coltivare rapporti, conoscenze e nuove occasioni di confronto. In amore torna una certa leggerezza, anche se sarà importante evitare promesse difficili da mantenere. Il lavoro può regalare stimoli interessanti e idee utili per risolvere questioni rimaste ferme da tempo. Anche l’energia fisica sembra in aumento, ma sarà fondamentale non sacrificare il sonno e il recupero.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Cancro potrebbe vivere una giornata caratterizzata da emozioni contrastanti. Da una parte ci sono le esigenze della famiglia, dall’altra il bisogno di ritagliarsi maggiore autonomia e qualche momento tutto per sé. In amore alcune questioni ancora irrisolte chiedono un confronto diretto e sincero. Sul lavoro, invece, affidarsi maggiormente all’intuito potrebbe aiutare a individuare opportunità che inizialmente sembrano poco evidenti. Il benessere dipende soprattutto dalla capacità di dosare energie ed emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle favoriscono il protagonismo del Leone, che può contare su una maggiore capacità di farsi notare e di valorizzare le proprie qualità. In campo sentimentale la passione resta vivace, ma occorre evitare di mettere continuamente alla prova chi si ha accanto. Sul lavoro possono arrivare conferme o riconoscimenti, anche se nelle trattative sarà necessario mantenere sangue freddo e concentrazione. Le energie non mancano, ma andranno gestite senza arrivare a un eccessivo affaticamento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Vergine è alle prese con una fase di riordino e riorganizzazione personale. Il desiderio di avere tutto sotto controllo porta a cercare precisione e risultati concreti in ogni settore della vita. In amore potreste apparire più distaccati del solito: dietro questa freddezza si nasconde soprattutto il bisogno di sentirvi sicuri. Nel lavoro attenzione ai dettagli, perché anche una piccola distrazione potrebbe creare complicazioni. La forma fisica è buona, mentre la mente ha bisogno di qualche pausa per staccare dalla routine.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Bilancia cerca un nuovo equilibrio tra ciò che desidera e ciò che la ragione suggerisce. In amore la giornata può regalare emozioni profonde, anche se non mancano alcune incertezze da affrontare con calma. Sul lavoro si aprono possibilità interessanti, ma per coglierle sarà necessario essere più decisi e disponibili a costruire nuove collaborazioni. Per il benessere sarebbe utile prestare maggiore attenzione all’alimentazione e inserire un po’ più di movimento nella quotidianità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione attraversa una fase particolarmente intensa e potrebbe sentire il bisogno di cambiare alcune dinamiche personali o professionali che non risultano più soddisfacenti. La passione rimane protagonista in amore, ma è importante non lasciare troppo spazio alla gelosia o alla diffidenza. Sul lavoro avete la determinazione necessaria per affrontare progetti impegnativi e guardare a obiettivi di lungo periodo. Il consiglio per la salute è semplice: evitate di chiedere troppo al vostro fisico e concedetevi il tempo necessario per recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario vive una giornata all’insegna del movimento e della voglia di libertà. Il desiderio di conoscere, esplorare e sperimentare qualcosa di nuovo si riflette anche nella vita sentimentale, dove potreste mostrarvi curiosi ma non sempre costanti. Sul lavoro possono arrivare proposte o occasioni provenienti da settori che finora avevate considerato poco. Saranno proprio queste esperienze a permettervi di ampliare le vostre competenze. Per stare bene, approfittate del tempo libero per trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno guarda al futuro con l’obiettivo di costruire qualcosa di duraturo. Le situazioni instabili e i rapporti poco convincenti lasciano spazio al desiderio di maggiore sicurezza. In amore avete bisogno di certezze e potreste sentire il desiderio di rafforzare i legami che considerate davvero importanti. Nel lavoro la costanza continua a essere il vostro punto di forza: i progetti portati avanti con metodo possono dare risultati destinati a durare nel tempo. Non sottovalutate, però, i segnali di stanchezza e cercate un equilibrio migliore tra responsabilità e riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La routine inizia a starvi stretta e l’Acquario avverte una forte necessità di cambiare ritmo. In amore può esserci qualche momento di inquietudine, ma un gesto semplice e spontaneo potrebbe riportare entusiasmo nella relazione. Sul lavoro la ricerca di soluzioni alternative vi permette di affrontare i problemi da prospettive nuove e creative. Le idee non mancano, ma sarà importante trasformarle in iniziative concrete. Per il benessere fate attenzione alle tensioni accumulate e cercate occasioni per rilassarvi e recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I Pesci sono particolarmente ricettivi e sensibili alle emozioni che li circondano. Questa maggiore empatia permette di cogliere dettagli che altri potrebbero trascurare, ma può anche rendervi più vulnerabili agli stati d’animo altrui. In amore non mancano romanticismo e trasporto, anche se sarà importante mantenere un pizzico di concretezza per non creare aspettative eccessive. Sul lavoro qualche dubbio potrebbe rallentare le decisioni, ma l’intuito resta un prezioso punto di riferimento. Per recuperare energie, concedetevi pause vere e momenti di tranquillità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.