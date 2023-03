Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 2 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete una grande voglia di amare quindi lasciatevi andare alle emozioni e divertitevi a incontrare persone nuove se siete single. Sul lavoro è un periodo ottimale che andrebbe sfruttato al massimo per recuperare il terreno perso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Amore dovreste fare il punto della situazione e non fossilizzarvi solo sulle vostre idee. Ammettete i vostri errori e ascoltate di più il partner. Sul lavoro qualcuno vi darà una mano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In amore vi sentite un po’ spaesati ma riuscirete a trovare la soluzione a tutto da soli. Sul lavoro siate sicuri delle vostre idee anche se dovreste fare attenzione all’aspetto finanziario. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e adesso ne soffrite un po’, cercate di risparmiare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’amore procede alla grande con un cielo bello che regala una spinta ai sentimenti. Sul lavoro se ci saranno nuove proposte andranno valutate per bene. Valutate pro e contro prima di accettare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cercate di farvi scivolare di dosso il mal d’amore. Accogliete, invece, la calma e se qualcosa non vi convince, parlate. Sul lavoro sarebbe meglio aspettare prima di prendere una decisione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il sole e la luna sono opposti e causano un certo nervosismo. Sul lavoro gli impegni sono sempre tanti ma bisogna cercare di mantenere alta la concentrazione. Rischiate altrimenti di commettere gravi errori di cui poi vi pentirete.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amore può regalare tanto, soprattutto i nuovi incontri che sono favoriti. Sul lavoro la seconda parte del 2023 sarà migliore della prima, non demordete. Dovete avere solo un po’ di pazienza, d’altronde siamo già a marzo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna è favorevole quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro meglio mantenere un profilo basso e attenzione solo alle questioni relative ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore non è un buon periodo. Potreste vivere qualche conflitto con il partner. Sul lavoro siete spiriti liberi così come nella vita anche se oggi questo vostro modo di fare potrebbe innervosire qualcuno. Rischiate di litigare con chi vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il sole, la luna e Giove sono dalla vostra parte, l’amore ne gioverà. Sul lavoro sarebbe meglio risolvere i problemi subito anche perché avete tante idee vincenti. Saprete realizzarle e sfruttarle al meglio, dovete credere di più in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Mercurio è dalla vostra parte quindi in amore avrete modo di essere più intuitivi e comunicativi. Sul lavoro meglio non seguire solo l’istinto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questi giorni avete la testa piena di bei pensieri e nuovi progetti per il futuro, da una convivenza al matrimonio. Sul lavoro farete presto scelte importanti e non ve ne pentirete. Saprete dare il massimo in ogni campo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.