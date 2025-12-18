Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 18 dicembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 dicembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi sentite agitati e poco inclini ai compromessi. Sul lavoro la pressione si fa sentire per via di impegni ravvicinati, ma l’energia non vi manca e sapete reagire con determinazione. Evitate però scontri inutili con colleghi o collaboratori. In amore serve più ascolto: chi vi è accanto cerca comprensione e sostegno, non ordini. Dal punto di vista della salute, rallentare il ritmo e respirare a fondo vi aiuterà!

Oroscopo Paolo Fox Toro

State vivendo una fase di recupero concreto, soprattutto sul piano professionale ed economico. È un buon momento per ragionare sul futuro e impostare progetti solidi. In amore si apre uno spazio favorevole al dialogo: se ci sono state incomprensioni, potete chiarire con dolcezza, a patto di mettere da parte l’ostinazione. I single sono più aperti a nuove conoscenze. La salute migliora.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente corre veloce e le idee si moltiplicano, rendendovi particolarmente brillanti nel lavoro. In amore emerge una lieve nostalgia che può riportarvi al passato; non lasciate che questo offuschi ciò che di buono avete ora. Uscire, socializzare e cambiare aria fa bene anche all’umore e alla salute mentale, aiutandovi a ritrovare leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sul lavoro nasce la sensazione di non essere abbastanza valorizzati, ma si tratta di un’impressione temporanea. È importante non scaricare il malcontento professionale nella vita affettiva. In amore serve protezione reciproca, non chiusura. Dedicarvi a momenti tranquilli migliora anche la salute.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo è un periodo favorevole per rafforzare relazioni lavorative e ottenere riconoscimenti meritati nel lavoro. In amore la passione è vivace e coinvolgente; chi è solo può attirare attenzioni sincere. L’energia fisica è buona, ma va gestita con equilibrio per evitare cali improvvisi dovuti a stress.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La vostra precisione vi consente di sistemare questioni pratiche o organizzative che da tempo richiedevano attenzione. Sul lavoro siete affidabili e scrupolosi, ma cercate di non essere troppo severi con chi ha ritmi diversi dai vostri. In amore è il momento di smettere di analizzare ogni dettaglio e lasciare più spazio alle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avvertite la necessità di ritrovare un equilibrio tra responsabilità e desiderio di leggerezza. Nel lavoro è il momento di evitare polemiche sterili e di concentrarsi su ciò che conta davvero. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile e duraturo, parlando apertamente dei vostri bisogni. La vostra diplomazia vi aiuta a farvi comprendere. Per la salute è fondamentale concedersi dei momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dentro di voi si muove una forza intensa e profonda che vi rende particolarmente intuitivi. Sul lavoro potete cogliere dettagli importanti o trovare soluzioni a patto di collaborare di più. In amore è importante non lasciare spazio a gelosie infondate che rischiano di appesantire il rapporto. La salute beneficia se incanalate le emozioni in modo costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

È un buon momento per ampliare gli orizzonti sul lavoro anche attraverso nuove esperienze formative. In amore soffia un vento di novità: chi è single può vivere incontri stimolanti, mentre le coppie riscoprono entusiasmo. L’energia è alta e questo influisce positivamente sulla salute, purché non esageriate e rispettiate i vostri limiti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La carriera resta al centro dei vostri pensieri e l’impegno costante può portarvi conferme o proposte interessanti. Siete considerati affidabili e concreti, ma è importante ricordare che anche gli affetti hanno bisogno di spazio. In amore evitate di chiudervi per timore di soffrire: mostrarsi più disponibili vi farà stare meglio. Dal punto di vista della salute, alternare lavoro e riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete un forte desiderio di libertà e di cambiamento che vi spinge a scelte originali, soprattutto nel lavoro. Attenzione alla gestione delle spese, che potrebbe crearvi un po’ di tensione. In amore cercate prima di tutto sintonia mentale e dialogo profondo. La salute risente positivamente se seguite il vostro bisogno di movimento e novità!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La fantasia e la sensibilità vi rendono particolarmente ispirati, qualità preziosa nel lavoro creativo ma da bilanciare con un minimo di concretezza nella praticità. In amore siete affettuosi e romantici soprattutto in coppia. Per chi è single potrebbe risentire del richiamo del passato e dovrà valutare con lucidità. La salute migliora se restate con i piedi per terra!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.