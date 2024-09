Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 12 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nella giornata di oggi dovrete aspettarvi qualche tiro mancino da parte di qualcuno che vi vuole male. Cercate di farvi scivolare addosso le critiche e di gestire queste situazioni con diplomazia. Da giorno 23 non avrete più Venere opposta e questo vi aiuterà a gestire con più leggerezza anche quelle relazioni un po’ tormentate. Se state vivendo una storia impossibile da portare avanti, sarebbe meglio troncarla definitivamente e ricominciare altrove. Soluzioni in arrivo anche per questioni fiscali che sono rimaste a lungo in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Spesso siete proprio voi l’ancora di salvezza di tante persone che si trovano in difficoltà. Con i vostri consigli e la vostra esperienza riuscite sempre a dire quelle parole giuste per fare stare bene gli altri. Ma anche voi in questo momento siete in cerca di un valido punto di riferimento. E’ in arrivo una giornata molto stimolante anche per quanto concerne gli affari e il lavoro. Sono favoriti soprattutto i progetti a lunga scadenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giove nel segno sarà un fattore protettivo per voi dei Gemelli. Anche in quelle situazioni più spinose, avrete la forza per cadere in piedi e dimostrare un’ottima capacità di resilienza. Ci sarà modo anche di smascherare quelle persone che hanno fatto il doppio gioco con voi o che non si sono dimostrate leali. Sabato e domenica saranno due giornate in cui potrete finalmente riconciliarvi col vostro partner, se recentemente c’è stata qualche battuta d’arresto nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Coloro che vivono una situazione precaria in ambito lavorativo adesso vivranno una certa condizione di disagio. Va ricordato che dal prossimo anno ci sarà Giove a proteggere la vostra sfera lavorativa e a dare manforte ai progetti a lunga scadenza. Oggi sarebbe meglio cercare di avere spiegazioni se avete avuto a che fare con una persona che non è stata corretta nei vostri confronti. In amore, sarebbe il caso di aspettare almeno giorno 23, poi tutto sarà molto più chiaro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore non accetterete fraintendimenti o ambiguità. Se state insieme ad una persona che non ve la conta giusta, entro la fine del mese punterete i piedi e chiederete spiegazioni. Nel lavoro, Giove vi inviterà a rivedere alcuni progetti che sono partiti col piede sbagliato. A volte tornare sui propri passi è un segno di forza e non di debolezza. Ci sarà qualche contenzioso legati ai soldi che dovrà essere risolto in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Con Sole, Mercurio e Luna, sarà più facile riuscire a risolvere un contenzioso che riguarda il lavoro o gli affari. Tutti questi pianeti in aspetto positivo vi aiuteranno a venire a capo di alcune situazioni spinose che pendono sul vostro capo. Qualcuno potrebbe assecondare quella voglia di cambiamento che riguarda il vostro stile di vita o la vostra sfera sociale. Entro la fine della settimana, ci sarà modo di incontrare persone intriganti. Se siete ancora single e c’è qualcuno che vi piace, adesso è venuto il momento di farsi avanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ci sono ancora delle problematiche personali o lavorative che vi lasciano perplessi e vi creano dei disagi. Qualcuno potrebbe anche risentire del fatto di non godere di una perfetta forma fisica. Venere in trigono a Giove vi rendere decisamente più affascinanti e carismatici. Ecco perchè vi sarà più facile fare conquiste. Cercate di programmare un bel fine settimana cin compagnia di quelle persone che vi piacciono di più. Magari potreste fare un bell’incontro con una persona importante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte in ottimo aspetto non farà altro che aumentare il vostro desiderio d’amore e di affetto. Le coppie più solide potrebbero vivere dei momenti molto coinvolgenti, ma anche i cuori solitari adesso avranno qualche chance in più per trovare la persona giusta. Oggi sono in arrivo delle importanti novità che riguarderanno il lavoro. Magari dovreste accettare di buon grado un cambiamento che vi consentirà di progredire e ampliare il vostro business.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

A volte tendete a strafare chiedendo troppo anche a voi stessi. Tutti coloro che sono presi da un sentimento poco chiaro, adesso avranno la voglia di tradire commettendo un grave errore. Non è questo il momento giusto per abbandonarsi ad una relazine extraconiugale. Ci sarà un contenzioso legale da risolvere con una persona che chiede soldi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Con Mercurio in ottimo aspetto, vi sarà facile avere delle intuizioni o delle idee brillanti nel lavoro. Qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote o a mettere in dubbio il vostro modo di vedere le cose. Dovrete cercare di gestire queste controversie con diplomazia e tolleranza, altrimenti rischierete di peggiorare la situazione. La vostra testardaggine vi consentirà di capire come stanno veramente le cose e ad indagare su situazioni che non vi convincono. Marte opposto vi renderà meno reattivi allo stress.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con la Luna nel segno da giorno 14, il vostro fine settimana si preannuncia alquanto elettrizzante o coinvolgente. Coloro che lavorano in ambito tecnologico o scientifico ed hanno un buon curriculum, avranno qualche chance in più di trovare il lavoro della propria vita. Alcune coppie che di recente hanno avuto dei disguidi, potrebbero tornare a confrontarsi a muso duro. Non è il caso di esasperare gli animi. Un confronto civile potrebbe aiutravi a venire fuori da questa crisi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Chi ha una carriera ben avviata, avrà dei progetti importanti da portare avanti ma anche qualche grattacapo in più da risolvere. Oggi chi ha ricevuto un incarico di grande responsabilità farà fatica a mantenere le redini della situazione. Dovrete fare leva sul vostro talento e sulle vostre intuizioni per venire fuori da alcune situazioni un po’ complesse. Già a partire da fine mese potrete recuperare delle emozioni positive in amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.