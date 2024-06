Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 23 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siate pazienti in questo fine settimana: avete stelle vincenti in questa seconda parte di giugno ma non dovete essere come Icaro, avvicinarvi troppo al Sole rischia di farvi bruciare. Ci sono state preoccupazioni che vi hanno un po’ limitato e vi stanno ancora condizionando, dovrete solo pazientare un altro po’ perché a luglio andrà molto meglio. Se ci sono questioni legali in sospeso dovrete essere più smart, occhi aperti anche nel caso in cui ci siano ritardi riguardo un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Mai come in questa giornata dovrete contare fino a dieci prima di parlare o di fare una scelta di cui non siete sicuri (e che potrebbe essere sbagliata), alcune parole potrebbero infastidire una persona che non capisce il vostro spirito critico e dissacrante, quel black humor che tanto vi piace. Il rischio è di sollevare un polverone quindi attenti, è vero che siete impazienti e volete premere sull’acceleratore durante quest’estate ma non esagerate. Qualcuno ha paura di non riuscire a concretizzare un progetto che ha in mente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Queste giornate portano qualcosa in più, soprattutto per chi deve recuperare da un problema fisico e tornare in forma dopo un periodo complicato. Nella seconda parte di luglio ci saranno stelle davvero interessanti, cercate quindi di “traghettare” la situazione fino a quel momento. Tutti coloro che hanno fatto una nuova conoscenza a giugno la porteranno avanti al meglio, sarebbe il caso anche di organizzare un bel viaggio e di cambiare aria. Giove nel segno invita ad innovare sul lavoro ma state aspettando la persona giusta a cui presentare ciò che avete in mente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna dissonante provoca qualche lieve fastidio, il che però non incide granchè sul vostro periodo positivo. Potreste arrabbiarvi per una frase poco felice del partner ma niente di allarmante, in ogni caso meglio essere cauti con le parole ed evitare le polemiche (oltre che dare poco spazio ai pensieri retroattivi). Vorreste più considerazione sul lavoro ma l’importante è stare bene con voi stessi, oltre che pensare positivo, da qui la voglia di gettarvi a capofitto su un nuovo progetto da cui potrebbero scaturire buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vi avvicinate sempre di più ad un luglio molto intrigante per quanto riguarda l’amore, l’invito è guardare al futuro con ottimismo e fiducia perché ne vedrete davvero delle belle. Oggi il consiglio è di non trascurare il fisico e curare la forma, specialmente chi è stato male o giù di tono nel mese di maggio. In questo momento è utile circondarvi delle persone giuste che possano darvi stimoli positivi, evitate chi vi provoca. Lunedì e martedì della prossima settimana saranno giornate utili, appunto, per tagliare i rami secchi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete in pausa di riflessione, c’è un problema che vi affligge da qualche giorno e state cercando la soluzione migliore per risolverlo. Gli inizi del mese sono stati importanti ma anche faticosi e vi hanno fatto rendere conto di quanto abbiate bisogno di allontanarvi da alcune persone e situazioni, chi pensate che sia un impedimento e voglia mettere i bastoni tra le ruote non fa per voi. meno opportunisti nella vostra cerchia e tanta voglia di ripartire. Revisione dei conti in corso ma cercate anche di rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La seconda parte di giugno si conferma pensierosa e se di recente avete agitato troppo le acque potreste pagarne ora le conseguenze; in sostanza, secondo l’oroscopo del giorno, qualcuno potrebbe avvertire una certa tensione interiore. É vero che state affrontando dei problemi che non avete provocato voi, soprattutto sentimentale, ma dovrete essere in grado di reagire e risolvere tutto. Il primo passo è eliminare le provocazione e non portare inutili rancori, concentratevi solo sulla vostra vita e sul come vivere meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giugno viaggia con stelle a favore, non fate mancare il vostro affetto alle persone care: con Mercurio e Venere in ottimo aspetto le relazioni sono iper favorite, previsti anche momenti di grande passionalità. Chi vuole riavvicinarsi all’amore può contare su una domenica di grande valore. In generale i problemi di maggio (sia fisici che personali) sembrano essere quasi del tutto superati e ora non c’è spazio per malinconia e pessimismo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovete recuperare forma e tranquillità, siete reduci da un periodo troppo stancante (soprattutto mentalmente) e non potete continuare con questi ritmi a lungo. Tra l’altro, dice Paolo Fox, avreste bisogno anche di un aiuto concreto, troppe opposizioni hanno creato problemi a cui giornalmente cercate di trovare soluzioni. Non trascinate quest’agitazione in amore, se però qualcosa si è rotto con il partner (magari a causa della noia) ricordate che tutto è recuperabile se c’è davvero la volontà. Resta questa una fase di revisione totale sia nei sentimenti che nelle amicizie, alcune cose vanno necessariamente sistemate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna è in transito in questo segno, il che è un bene perchè porta vantaggi ma prima dovete recuperare energie altrimenti sarà tutto inutili. Qualcuno ha già ottenuto una riconferma, o ha ricevuto una bella notizia, ma per qualche motivo si sente contro tutti. Compreso il partner con cui potrebbero nascere momenti di forte tensione (a maggior ragione se ad aprile c’è stata una crisi). Le coppie più forti, nelle quali c’è anche amicizia tra i coniugi, resisteranno a tutto e potranno ribaltare le cose a loro favore iniziando a pensare a un progetto come una convivenza o un matrimonio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sarebbe il caso di superare le contraddizioni che avete vissuto nel mese di maggio, come ad esempio il voler chiudere una storia (o un qualsiasi rapporto) che però è ancora in piedi non si sa perché. Siete sempre più intolleranti, proprio a causa dell’insofferenza, e bisogna intervenire il prima possibile. C’è però anche chi ora sembra essere più accogliente e accomodante, perché magari ha risolto i suoi problemi, e vive il presente con più ottimismo. Buone notizie per i single, in questi giorni sono favoriti gli incontri ma scrollatevi di dosso paranoie, gelosie e desideri di “possesso” esclusivo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete grintosi, energici e tenaci, da qualche giorno state finalmente meglio e volete riprendere quota. Non dite “no” a proposte che arrivano in questo momento, se c’è un accordo in ballo da tempo converrebbe arrivare al dunque entro il 30 giugno. Se c’è una persona che vi interessa incontratela entro domenica, non sottovalutate i nuovi amori e le nuove amicizie. Anche perchè questa domenica, appunto, riaccende la passione, porta buone intuizioni e persino sogni premonitori.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.