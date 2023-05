Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 21 maggio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 maggio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nel corso di questo fine settimana potrebbero esserci momenti di nervosismo tali da causare litigi. Siate pazienti e non cadete nelle provocazioni. C’è qualche scadenza da pagare, controllate bene. Tenete sotto controllo la salute.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Con un po’ di buona volontà, nel fine settimana sarà possibile superare scontri e nervosismo che si sono verificati nella vita di coppia. Massima prudenza durante le trattative e gli affari.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle del fine settimana sono importanti per i nuovi incontri, in particolare per coloro che sono single. Se le storie d’amore funzionano, è anche possibile ritrovare la vicinanza perduta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Fate passare questo fine settimana ma poi dovrete chiarire con il partner con cui ci sono state frizioni. Nel corso delle prossime ore conviene essere pazienti e molto tranquilli per evitare di sfociare in litigi peggiori. State attraversando un periodo di grande rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nel corso del fine settimana non sono esclusi incontri speciali con i nati sotto il segno dell’Ariete e della Bilancia. Nelle coppie potrebbero nascere disaccordi. Dovete difendere a denti stretti le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nel corso del weekend il cielo sarà dalla parte dei single, anche se siete reduci da tanta incertezza. Le coppie dovrebbero stare attente durante il fine settimana a causa della Luna dissonante. Le novità che nascono in questo periodo devono essere viste sotto un altro punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo fine settimana sorride ai single. Possibili incontri interessanti. Arriva un periodo di recupero per le coppie. Può sempre essere una buona cosa organizzare qualcosa di bello per il partner. Venere poco favorevole porta nuove difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il fine settimana si aprirà nel segno delle coppie, che passeranno ore molto piacevoli. Da lunedì, questa gioia potrebbe svanire se avete nascosto qualcosa al partner. Eliminate le insoddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nel fine settimana le coppie devono stare attente perché possono esserci momenti imbarazzanti in compagnia degli amici. Presto riuscirete a scacciare via quel malumore che sentite dentro. Lavoro? Possibili incarichi importanti in vista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Presto dovrete prendere decisioni nella vita coniugale legate alla casa o ai figli. Possibili scontri decisivi. I single, invece, devono stare attenti dopo il fine settimana, soprattutto il martedì. Non è il periodo adatto per fare investimenti folli.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Qualche incertezza nei prossimi giorni riguardo alle relazioni appena nate. I single dovranno affrontare spese significative. Dosate le vostre forze prima di accettare nuovi impegni lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Chi non ha una storia d’amore potrebbe avere un incontro interessante con Scorpione o Gemelli. Nulla di impegnativo, potrebbe trattarsi di una relazione occasionale. Per quanto riguarda il lavoro, il clima è tempestoso, ma presto vedrete l’arcobaleno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.