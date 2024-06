Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 2 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 giugno 2024.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

É tempo di prendere fiato e riflettere. Le stelle sono un po’ bizzarre ultimamente, l’amore potrebbe riservare qualche sorpresina spiacevole ma nulla che non si possa affrontare. Al lavoro ci sono alti e bassi, tenete duro perché stanno arrivando tempi migliori perciò non fatevi prendere dalla voglia di smontare tutto! La fortuna non vi sta proprio sorridendo però almeno le finanze sembrano stabili, magra (ma neanche troppo) consolazione. State recuperando energia e le motivazioni giuste per trascorrere una grande estate.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non c’è nemmeno un elemento di disturbo nel vostro cielo, ecco finalmente un Oroscopo più valido senza opposizioni né nuovi problemi fastidiosi. Arriveranno i primi successi in amore, opportunità interessanti, magari anche un nuovo sentimento da approfondire in una giornata che per tanti sarà di recupero (non solo fisico ma anche mentale). Avete capito di esservi basati o aver fatto affidamento su persone sbagliate, di cui non ci si può fidare granché e questo vi ha portato a voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’estate si avvicina e torna forte la voglia di mettervi in gioco, di ricominciare a sperare nel futuro dopo più di un anno trascorso a gestire fastidi fisici o problemi di lavoro; spazio ai nuovi progetti, alle idee valide e anche a una “pulizia” generale della vostra vita, in cui si dovrà scegliere cosa mantenere e cosa abbandonare perché non più utile. Domenica buona per superare la freddezza delle settimane scorse, è tempo di voltare pagina e mostrarvi più aperti e disponibili!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Potreste ricevere un invito piacevole, non rifiutatelo a priori (anche se magari siete un po’ stanchi e vorreste riposare); si sta preparando per voi un cielo formidabile, ricco di opportunità e di belle notizie, il che è perfetto perché proprio in questo periodo sembrate meno pensierosi e più determinati nell’agire, nello scegliere e nel capire bene cosa volete. La crisi amorosa di aprile è passata, ora nascono nuovi amori e potreste anche trovare motivi per tornare insieme ad un ex.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sembra che il vento soffi a vostro favore in alcuni ambiti, in altri invece potreste incontrare qualche ostacolo: ovviamente dipende tutto da quali sono gli affari che vi riguardano ma comunque non preoccupatevi troppo. Energia e creatività sono al massimo, sfruttate queste doti per superare le difficoltà. In amore qualcuno ha dubbi sulla tenuta di un rapporto, il modo migliore per testarlo è parlare apertamente con il partner e concedervi dei bei momenti con la dolce metà.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete un po’ polemici/che in questo periodo: vi trovate in un ambiente nel quale non sentite di essere appoggiati/e o aiutati/e, stanno cambiando riferimenti o accordi in vista della seconda parte dell’anno! Fino a metà giugno, inoltre, sentirete addosso il peso di molte responsabilità ma non temete perché a partire dalla seconda metà del mese le cose andranno alla grande! Le coppie che hanno vissuto una crisi devono approfittare di questo momento per parlarsi e chiarirsi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non siate troppo intransigenti, specialmente con le persone alle quali siete più vicini, ed evitate di creare dissesti e dissensi per nulla! Dovete tenere a bada il vostro lato pignolo e insofferente, pensate piuttosto alle belle emozioni che l’amore vi riserverà durante tutto il mese! Rinascita e vittoria sono le parole chiave di questo giugno, anche se qualche triste trascorso vi ha lasciato ferite che ancora non si sono cicatrizzate. Un appuntamento potrebbe saltare per qualche motivo ma lasciate correre, avrete modo e tempo di recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Venere non è più in opposizione, finalmente è possibile allargare le conoscenze e fare nuovi incontri interessanti; a tal proposito sfruttate la sera per frequentare gente e divertirvi, avete bisogno di leggerezza e di emozioni positive dopo un periodo per nulla semplice. L’amore si è risvegliato, se siete attratti da una persona iniziate a parlarci e ad instaurare un minimo di rapporto in modo da capire se può nascere qualcosa di più importante!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete energia da vendere ma occhio al fisico che potrebbe riservarti qualche brutta sorpresa, non portate il corpo allo stremo (o quasi) altrimenti andrete in evidente difficoltà! In amore la situazione non è delle migliori, sul lavoro invece ci sono buone prospettive ma dovrete lavorare sodo e tenere gli occhi e le orecchie aperti! Economicamente non siete messi male, anzi, avete rimpinguato il conto in banca e presto potrebbe arrivare un’altra gran bella sorpresa…

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Anche voi, come gli amici del Sagittario, siete nervosi per qualche motivo ma non dovete riversare quest’agitazione in famiglia; vi sentite un po’ fuori forma e dovreste ascoltare i segnali del corpo, oltre che dedicare del tempo ad attività utili per il corpo. Prudenza nelle coppie in crisi ma in generale in tutti i rapporti con gli altri, questa domenica può provocare un po’ di disagio perciò tenete lontane le complicazioni. In ogni caso tranquilli perché è una situazione del tutto passeggera, a breve arriverà una vittoria!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ora sì che vi sentite meglio, le ansie sono quasi del tutto sparite e hanno lasciato il posto a una grande energia! In arrivo ottime soluzioni d’amore, grazie a Venere favorevole, e una disponibilità ad ascoltare le esigenze degli altri (soprattutto del partner) che prima non avevate. In questa situazione anche le divergenze sembrano più sopportabili e magari potreste riconsiderare una persona che volevate allontanare. In sostanza vedete tutto con occhi diversi, dovrete stare attenti a capire cosa è reale e cosa è “condizionato” da questo buonumore generale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa giornata rappresenta un punto di partenza utile per favorire le amicizie e vivere un incontro piacevole! L’amore non è ancora facile da gestire, soprattutto se siete in bilico tra due storie o se dovete scegliere cosa fare con una relazione in crisi, ma le stelle vi invitano ad attendere il 17 giugno: a partire da quella data avrete le idee più chiare, prendere una decisione prima di quel giorno sarebbe rischioso e controproducente. Fatevi scivolare le cose addosso e attendete tempi migliori che, appunto, arriveranno molto presto.

E anche per oggi è tutto.