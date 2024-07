Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 5 luglio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 luglio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Stai affrontando le nuove situazioni della tua vita con un piglio diverso e con una bella carica di energia in più. Entro la fine del mese potrebbero arrivare anche decisioni importanti che potrebbero riguardare l’ambito professionale. Il mese di luglio ti permetterà un bel recupero soprattutto dal punto di vista fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento avete voglia di novità soprattutto in amore. Quelle storie che si sono concluse di recente, difficilmente verranno recuperate. L’influenza di Venere vi porterà anche a fare una bella verifica sia dal punto di vista interiore che emotivo. La vostra situazione professionale sarà molto produttiva a tutti i livelli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nel cielo di luglio ci saranno molte stelle amiche che vi daranno una grossa mano. Se una situazione affettiva vi ha già creato molti problemi in passato, adesso siete più determinati ad un dentro o fuori. Saturno dissonante vi invita a fare bene i vostri conti, anche perché ultimamente avete avuto molte uscite a fronte di entrate che si sono ridotte.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo cielo vi apre la strada verso un’estate molto appassionante. Gli amori che nascono in questo periodo avranno decisamente una bella carica in più. Giove favorirà delle belle conferme dal punto di vista sentimentale, soprattutto per quelle coppie che funzionano o che sono nate da poco. Oggi dovreste cercare di fare una vita più regolare soprattutto dal punto di vista alimentare. Mangiate più fibre e cercate di seguire un ritmo più regolare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere porterà una bella vitalità per tutte quelle coppie che negli ultimi mesi hanno discusso molto. Finalmente ci sarà modo di ritrovare l’intesa e di stare bene con voi stessi e con le altre persone. La vostra calma interiore vi porterà a fare scelte ben ponderate che riguardano il vostro futuro. Questo è il momento ideale anche per iniziare una bella dieta o per prendervi cura del vostro corpo in generale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete troppo impegnati dal punto di vista lavorativo e questo non sempre vi consente di occuparvi appieno della vostra vita privata o degli affetti più cari. Da metà mese avrete stelle migliori che vi metteranno in condizione di gestire ogni cosa nella maniera giusta. Entro la fine dell’anno accadranno delle cose che vi permetteranno di crescere anche dal punto di vista economico..

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa fase di inizio luglio vi aiuterà a vivere i rapporti con gli altri in modo più aperto e sincero, ma anche a ripulire la vostra vita facendo. Dovrete cercare di essere sempre costruttivi e determinati anche se qualcuno dovesse mettere in discussione il vostro operato. In ambito lavorativo avete vissuto dei momenti di tensione, ma adesso siete più lucidi ed equilibrati e quindi saprete gestire queste situazioni senza troppe ansie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore state vivendo una fase tormentata soprattutto se vivete nell’ambito di una relazione che si trascina da troppo tempo. Oggi ci sarà molta freddezza e tanta indifferenza nelle coppie ormai sopraffatte dal tempo e dalla noia. Forse sarebbe il caso di fare una sincera riflessione, anche per capire da quale parte si vuole andare. Dal punto di vista economico dovrete affrontare spese impreviste per riparare dei guasti o per qualche intervento di manutenzione che riguarda la casa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo mese di luglio siete più affascinanti e carismatici che mai. Avete una grande forza interiore e niente sembra scalfirvi. Questo è anche il momento giusto per dichiarare il vostro amore o per dimostrarlo alla persona che amate. Venere vi aiuterà ad allentare delle tensioni già esistenti nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere dissonante vi porta a vivere l’amore con maggiore conflittualità, ma dovrete cercare quanto più possibile di evitare gli scontri con il vostro partner. Nel lavoro non mancheranno le opportunità e le occasioni per mettere in mostra il vostro talento e per far valere le vostre posizioni. Nel fine settimana dovrete evitare le distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nel corso della settimana avrete pianeti molto agitati sotto tanti punti di vista. Le relazioni personali sono sottoposte a tensioni non indifferenti che potrebbero raggiungere anche vertici insostenibili. Cercate di mantenere la calma e la lucidità, anche perché esacerbare gli animi vi servirà a poco. Chi svolge un lavoro precario, rafforzerà i propri dubbi e le proprie perplessità sul futuro. Le stelle consigliano di vivere alla giornata!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nel vostro cuore alberga una grande serenità grazie a queste stelle complici che vi aiutano a vivere l’amore in maniera leggera e senza tanti pensieri. Nel lavoro sono in arrivo importanti cambiamenti. Le eccessive pressioni esterne potrebbero far venire meno la vostra concentrazione. Approfittate del weekend per rilassarvi un po’ e svuotare la mente.

