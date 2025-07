Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 4 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Entrate in giornate particolari in cui sarete al centro di “conflitti lavorativi”: la seconda parte della settimana, come anticipato, sarà burrascosa ma anche creativa e stimolante dal punto di vista professionale. La Luna non è più contraria quindi si andrà avanti al meglio, concentratevi sull’amore perché avere accanto un persona che vi vuole bene è importantissimo in un periodo in cui avete bisogno di risorse, energie positive e motivazioni in più.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna opposta parla di ripensamenti ed emozioni: se avete in mente di iniziare un nuovo programma, anche in vista dell’autunno, avete tante idee ma anche piccole ansie. É una situazione che va avanti da quando alcuni eventi hanno lasciato il segno, un vuoto attorno… Periodo utile per chi vuole mettersi in gioco in settori diversi, cambiare immagine e far vedere quanto sia importante la preparazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere entra nel segno e, aggiungendosi alle buone posizioni di Saturno e Mercurio, rappresenta un punto di forza. Le vostre idee saranno grandi, ma c’è chi vi dà retta? Il problema ora, infatti, è il dover portare avanti tutto da soli quando servirebbe un team, un équipe con cui collaborare. Siete abili nelle parole e nel convincere gli altri, quindi se un progetto non funziona più avrete una buona intuizione per cambiare. É un cielo che libera anche il cuore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avete una marcia in più e un Oroscopo importante: venerdì e sabato sarete particolarmente grintosi e favoriti dal Sole e da Giove, tutto l’aspetto pratico di vita sarà messo in risalto. Chi si è sentito messo da parte avrà belle soddisfazioni e potrà sorridere! In amore ci sono buone notizie ma anche stelle contrastanti, dunque chi ha una bella storia può portarla avanti con successo e chi, invece, la sta cercando potrebbe fare incontri interessanti entro il fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le vostre capacità potrebbero sembrarvi “minori” nelle prossime 48 ore ma perché siete molto stanchi e un po’ nervosi: ultimamente avete dormito poco o avete da portare avanti un sacco di progetti, vi aspetta quindi una piccola fase un po’ difficoltosa. É solo un discorso emotivo e personale però perché questo cielo, per quanto riguarda amore e lavoro, vi invita fortemente ad avere coraggio ed essere ottimisti e fiduciosi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vi sentite un po’ smarriti e sbandati ma avete capito che insistere nel portare avanti una situazione, quando non è possibile, è uno sforzo totalmente inutile. Volete sempre avere tutto sotto controllo ma, al momento, eventi a catena e situazioni non programmabili vi stanno condizionando e dando fastidio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete bisogno di un conforto vero e sincero in questo momento: il vostro cielo rappresenta il bisogno di aiuto effettivo perché vi state arrabbiando a causa di persone che non vi danno retta. Puntate sulla giornata di domenica, la migliore per cercare di risolvere i problemi! Venere inizia in queste 24 ore un transito positivo non solo per gli innamorati, ma anche per chi vuole recuperare un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le intuizioni vi premieranno nella seconda parte dell’anno, soprattutto se non vi trovate più bene in un certo ruolo! Giove aiuta a cambiare, Marte vi è favorevole e Venere non è più contraria… il che rende luglio il mese sia del recupero creativo che di quello emotivo! A volte giocate a fare i duri, soprattutto gli uomini, ma il vostro animo passionale e focoso vi smentisce: concedersi ai sentimenti e alle emozioni forti proprio in queste 24 ore sarà un’ottima idea, non abbiate timore o disagio!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giove non è più contrario, finalmente, dunque le questioni di lavoro ora sono in primo piano! Periodo buono per chi ha dovuto rimandare un incontro, chi è reduce dal blocco di una trattativa o chi si è sentito frenato da un problema burocratico e legale. Mercurio in buon aspetto e Saturno in ottimo transito rinvigoriscono la forza e la voglia di lavorare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo una serie di giornate impegnative è giusto che vi conceda un po’ di riposo e tranquillità! Da qui a domenica avete voglia di non pensare e fare cose solo per voi stessi, c’è proprio bisogno di un break. Avete anche capito che in questi casi è importante l’amore sincero, non circondarsi di persone che vi stanno attorno solamente per secondi fini. Nel weekend stelle interessanti, se proprio non riuscire a stare a casa potreste uscire a prendere un po’ d’aria!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Concentratevi sulle questioni economiche ora: con Mercurio in opposizione ci sono spese maggiori da sostenere o alcune tasse da pagare, così come altri dubbi o discussioni in famiglia. Avete altri valori e di solito non date molta importanza ai soldi, tuttavia alla fine del mese bisogna arrivarci e ora potrebbe servire fare buon viso a cattivo gioco per allentare la pressione. In amore finalmente si recupera, la speranza è che questo weekend dia più garanzie a tutti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Potete contare su tre giornate importanti: questo è un weekend che allieta gli animi ma che vi darà anche ragione su qualcosa! Magari avete immaginato uno scenario che sembrava impossibile e la vostra previsione sarà riconosciuta. Alcuni di voi stanno vivendo un momento complicato da febbraio, il mese di luglio però porterà soluzioni e possibilità di rilancio.

