Oroscopo Paolo Fox di martedì 5 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Dovete prepararvi a vivere due giornate abbastanza frenetiche come quelle di mercoledì e giovedì quindi questo martedì potrebbe essere utilizzato per mettere a posto tutto quello che non va. C’è un piccolo rallentamento e se avete fatto una proposta per ora potrebbe non arrivare una risposta. In qualche modo dovete aspettare e siccome l’impazienza è sempre presente nella vostra vita, cercate di non innervosirvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Attenzione perché si riparte lentamente e si potrebbero affrontare nuovi percorsi. L’anno 2023 resta il più importante, qualcuno parla già di progetti per l’inizio del prossimo anno. C’è una maggiore sicurezza dentro di voi, l’unico neo potrebbe essere rappresentato dall’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La luna contraria vi rende confusi quindi attenzione nei rapporti con i parenti o nei rapporti di casa. Oppure se in questi giorni vi sentite estromessi da un certo gioco, da una certa possibilità di rimettervi in qualche modo all’opera. Un po’ di attenzione ai soldi, se c’è una questione legale in corso, le prossime due settimane saranno buone per chiedere ciò che vi spetta. Non dimenticare che l’amore può bussare alla vostra porta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è un martedì interessante, poi tra mercoledì e giovedì rimane un po’ di agitazione. Da Maggio alcuni nati del segno potrebbero essere vittima di ansia perché alcuni progetti non sono ancora maturati o c’è stato un colpo di scena, un cambiamento. A questo punto bisogna però ripartire da zero e sarà importante stare calmi e non agitare le acque. Amore nella norma senza troppe novità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Per il Leone questo è un periodo di affermazione, quando un Leone si sente forte si rischia di peccare un pochino di orgoglio e di presunzione. L’unico errore che potreste fare in questo momento è quello di mettervi contro qualcuno, il partner potrebbe rimproverarvi perché ritiene magari che voi vogliate avere sempre l’ultima parola. I grandi progetti non si fermeranno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi questa Luna aiuta la riflessione, voi siete nati per lavorare con la mente. In questa giornata cercate solo delle soluzioni sul lavoro, si riparte dopo un periodo in cui la fatica ha sovrastato ogni cosa, tanto che gli ultimi giorni di giugno sono stati pesanti e ancora oggi qualcuno ne paga le conseguenze.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bel cielo fino a giovedì anche se state navigando a vista perché questo è un momento che comporta diversi dubbi sul lavoro. Cercate quindi di non affaticarvi e di vivere giornate più spensierate. Non siete superficiali, state solo cercando di superare questo effetto “spada di Damocle” che sentite sopra la vostra testa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo per voi nati del segno è il mese delle svolte e degli incontri. Lo Scorpione cerca l’amore per la vita ma se questo non è possibile perché non accompagnarsi con qualche simpatica amicizia. Il fine settimana aiuta un buon recupero generale anche sotto il profilo psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Bisogna abituarsi all’idea che l’amore è in revisione, le ipotesi possono essere tante: c’è chi ha chiuso una storia, chi da poco convive e deve abituarsi all’idea di appartenere a qualcuno, cosa strana per un amante della libertà. Oggi un po’ di confusione resta soprattutto questa sera non fate le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo martedì è pieno di pensieri, siete una persona ambiziosa ma di recente qualcosa vi ha spiazzato in un quadro generale un po’ pesante dovete trovare giuste prospettive. Non è un periodo semplice, ci sono delle giornate in cui verrà l’idea giusta, quante volte vi sarà capitato di dover ripartire da zero. Ecco questo è un momento in cui in qualche modo dovete premere il tasto reset.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Puntiamo su queste giornate fino a giovedì perché da stasera ci sarà qualcosa di più. In questo oroscopo Venere aiuta sempre i rapporti interpersonali e la voglia amare, di fare incontri. Attenzione sempre e solo alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Cercate di essere pazienti, da domani va meglio, poi venerdì sarà una giornata importante e l’astrologo chiede cautela soprattutto a coloro che già ieri hanno visto che qualcosa non è andato per il verso giusto. La vita sentimentale resta confusa, persino per coloro che hanno una storia fissa.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.