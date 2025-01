Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 14 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nella giornata di oggi servirà un po’ di pazienza anche perchè questa Luna dissonante potrebbe causarvi ancora qualche piccola frizione o qualche contrattempo. Già dal pomeriggio, anche coloro che sono stati male potranno finalmente recuperare e stare meglio. Ci saranno delle questioni di lavoro che dovranno essere sistemate con una certa urgenza. Nel complesso questo è un periodo un po’ pressante in cui sarete chiamati a fare delle scelte o a dover svolgere alcuni compiti gravosi ai quali non potrete sottrarvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La mattinata sarà sicuramente migliore del pomeriggio. In questo momento sarebbe importante liberarsi di alcuni pesi che nel 2024 sono stati per voi motivo di oppressione. Chi ha una storia bella, non solo potrebbe confermarla, ma anche pensare a nuovi sviluppi come una convivenza o ad una gravidanza. E’ un periodo molto fertile anche per coloro che sono a caccia di novità o che vogliono dare una svolta alla propria vita. Il 2025 si è aperto all’insegna della ispirazione, ecco perchè sarà importante seguire l’istinto e le intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sono in arrivo emozioni forti per i nati sotto il segno dei Gemelli. Da febbraio inizierà una fase di recupero e la possibilitò che una storia legata al passato possa tornare in auge o possa nuovamente riaccendersi. Ci sarà anche la possibilità di fare scelte di tipo lavorativo che potrebbero rappresentare una svolta per la vostra vita. Cercate di assecondare il vostro istinto magari liberandovi o mettendo da parte alcune situazioni che non funzionano più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nell’ambito del lavoro ci sono stati di recente dei battibecchi o delle incomprensioni che per voi sono stati motivo di agitazione. Venere in aspetto positivo potrebbe consentirvi di recuperare una relazione che ultimamente si è logorata ma tutto dipenderà da voi e dalla vostra voglia di recuperare. Oggi un imprevisto potrebbe comportare l’esborso di una certa somma di denaro. Attenti alle distrazioni potrebbero costarvi care.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sono tanti i problemi che vi affliggono, ma sono tante anche le soluzioni in arrivo. Già dal 4 febbraio avrete un cielo molto favorevole per rimediare ad alcuni danni del passato o per trovare delle nuove soluzioni a delle questioni che sono rimaste irrisolte per lungo tempo. Le coppie dovranno rafforzare il proprio legame ma dovranno avere un po’ di pazienza, anche perchè questo cielo appare ancora conflittuale. Ben presto avrete stelle che vi permetteranno di ritrovare l’armonia, ecco perchè non bisogna allontanarsi o prendere decisioni drastiche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Inizia una fase di parziale recupero in cui ci sarà modo di trovare soluzioni o togliersi una bella soddisfazione, In amore potrebbero sorgere dei conflitti mentre chi ha chiuso da poco una storia non avrà voglia di iniziarne una nuova relazione. La verà novità è che adesso siete più sicuri dei vostri mezzi e affrontate anche quelle persone che in passato vi incutevano timore, con una certa personalità e senza alcuna paura. Il fatto di essere più consapevoli di quanto valete vi aiuterà a farvi strada anche nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State attraversando un periodo di stanchezza e di tensione. Chi è in coppia da tempo sembra un po’ preoccupato per il partner. Febbraio sarà un mese importante per il lavoro. Dovrete cercare di rimettervi in gioco anche perchè potrebbero arrivare nuove opportunità, ma nel contempo dovrete essere bravi a non trascurare l’amore. Spesso, quando siete presi dagli impegni di lavoro, finite per isolarvi e mettere da parte tutto il resto. Le stelle vi consigliano di evitare questo atteggiamento e di rendervi più disponibili per le persone che vi stanno attorno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi il fatto di avere Venere, Sole e Mercurio a favore sarà importante per rimettersi in gioco e mettere da parte al pessimismo. Le stelle vi invitano ad essere più positivi ma anche a mettere da parte tutte quelle cose che in passato sono state motivo di tensioni. Anche una storia ormai diventata tossica dovrebbe essere conclusa senza rancori o rimpianti. Solo così potrete davvero ritrovare una buona armonia interiore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giove in opposizione potrebbe rappresentare una sorta di apparente disfatta per voi ma è solo una battuta d’arresto che non deve preoccuparvi e non deve abbattervi perchè le cose sono destinate a cambiare nei prossimi giorni. Bisogna iniziare a pensare a nuove soluzioni e non fossilizzarsi sui fallimenti del passato. Quello che è stato è stato e non si può cambiare, ma già da febbraio arriveranno delle novità molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La prima parte dell’anno sarà molto importante per voi per risolvere alcuni conti in sospeso. In questo momento state avvertendo una certa stanchezza anche perchè nel lavoro date sempre il massimo e non volete delegare mai niente a nessuno. Ma alla lunga questo atteggiamento potrebbe costarvi caro. Venere favorevole porterà avanti qualcosa di importante in amore soprattutto per chi sta cercando una nuova storia o è reduce da una separazione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con la Luna opposta potreste avvertire qualche fastidio fisico o qualche tensione che però è destinata a svanire già da domani. Fra poche settimane Venere inizierà un transito positivo soprattutto per le giovani coppie. Chi ha dei progetti di vita da portare avanti insieme al partner, potrà godere del favore delle stelle. Questo è il momento giusto per iniziare a pensare ad una gravidanza o ad una convivenza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La maggior parte di voi si sta rendendo conto che qualcosa sta cambiando in questo 2025. Se avete in mente di tagliare i ponti con una persona o mettere in chiaro alcune questioni, adesso avrete il via libera da parte delle stelle. Da qualche giorno arrivano delle conferme per voi. Spetterà a voi saper cogliere le belle opportunità che queste stelle vi offrono. Chi è reduce da un periodo molto negativo, adesso dovrà guardare la vita da un’altra angolatura, mettendo da parte ansie e paure.

