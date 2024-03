Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 4 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 marzo 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è favorevole e siete predisposti a vivere belle emozioni, è una buona giornata anche per risolvere vecchie discussioni. Entro maggio arriveranno importanti novità a lavoro, soprattutto se site dipendenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle oggi ti sono avverse e potranno nascere litigi e incomprensioni. Ti senti insoddisfatto e poco compreso. La Luna sarà dissonante per tutto il giorno, cerca di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna è dissonante, ti senti intollerante e potresti essere un po’ intrattabile. Muoviti con cautela anche a lavoro, potrebbero cambiare alcuni accordi entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questi giorni le stelle sono incerte, ma dal 16 marzo le cose miglioreranno drasticamente. L’umore è altalenante, cerca di ritrovare un po’ di equilibrio. Chi dovrà prendere una decisione in questi giorni sarà in difficoltà, provate a rimandare. Attenzione al capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vivrete belle esperienze con alcune persone del segno dell’ariete e del sagittario, potrebbe esserci anche un primo incontro interessante. A lavoro avete bisogno di conferme, provate a stringere un accordo entro i prossimi due mesi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa giornata non sarà facile, ma la Luna entrerà nel tuo segno da domani, quindi rimanda tutte le decisioni importanti. Mercurio è contrario, quindi probabilmente vi state facendo prendere un po’ troppo la mano con alcuni acquisti. Attenzione allo stress.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Qualche ex che ritorna è in vista, ma cerca di non farti ammaliare. Ogni storia chiusa appartiene al passato. Non c’è un nuovo amore in vista per chi è single, concentrati sui tuoi progetti personali.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Attenzione alle spese, c’è qualche guasto in arrivo alla casa o alla macchina. Marzo è il mese delle grandi decisioni e un cambiamento netto sta per arrivare. Prendete questi giorni per riflettere bene su quello che volete. Il vostro corpo è in ripresa e vi sentite meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

C’è un buon transito di Venere, sfruttate l’occasione! Chi sta vivendo una zona d’amore un po’ grigia può buttarsi o cercare di ravvivare la passione oggi. Hai bisogno di metterti in gioco e non hai paura di buttarti. Questi sono giorni giusti per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Chi ha avuto un problema economico o legale lo risolverà a breve, mentre è ora di placare i vecchi dissidi. Una persona con cui avete litigato tempo fa si rifarà sentire per chiedervi spiegazioni. Provate a gestire meglio le vostre emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con scorpione e leone non vai molto d’accordo, non metterti in situazioni difficili con loro. Sentirai un po’ di ansia durante la giornata di oggi, ma tutto si risolverà dal mese di aprile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Stai aspettando una risposta che arriverà a breve, nel frattempo non fermarti e concentrati su di te, i tuoi obiettivi e traguardi. Le amicizie speciali nella tua vita sono sempre al tuo fianco, cerca di apprezzare di più chi ti vuole bene.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.