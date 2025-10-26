Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 26 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 ottobre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata energica e dinamica per l’Ariete. Marte dona slancio e decisione, favorendo sia le relazioni sia le iniziative professionali. In amore, torna la passione: chi è in coppia ritrova sintonia, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Un’intuizione sul lavoro apre la strada a nuovi progetti. Bene la forma fisica, con voglia di movimento e libertà.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro affronta una giornata calma e riflessiva. Il Sole invita a rallentare i ritmi, mentre Venere porta dolcezza nei rapporti affettivi. Chi vive una relazione sente il bisogno di maggiore tenerezza, chi è solo potrebbe ricevere un messaggio dal passato. Sul lavoro è il momento di attendere: i risultati matureranno da sé. La serenità resta la chiave della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Comunicazione e chiarezza sono le parole d’ordine per i Gemelli. La Luna favorisce il dialogo, utile per chiarire situazioni sentimentali o professionali. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la passione o creare nuove opportunità. Sul lavoro, seguire le idee più originali porterà soddisfazione, purché non si disperdano energie. Necessario un po’ di riposo mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornata intensa per il Cancro, con la Luna che accentua la sensibilità. In amore emerge il bisogno di autenticità e gesti concreti: la vulnerabilità si rivela una forza. Possibili incontri significativi per i single. Sul lavoro, l’intuito guida verso la giusta direzione. Tempo ideale per dedicarsi al benessere interiore e alla cura di sé.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna restituisce fiducia e determinazione al Leone. In amore, la passione torna protagonista; i single non passeranno inosservati. Nel lavoro, la determinazione paga, ma occorre evitare atteggiamenti troppo autoritari. Buona la salute, anche se è consigliabile non sprecare energie in discussioni. Giornata adatta per decisioni coraggiose.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per la Vergine si prospetta una giornata all’insegna della calma. Venere favorisce la comprensione reciproca e l’armonia nei rapporti. Chiarimenti positivi in arrivo per le coppie, mentre i single potrebbero incontrare persone sincere. Nel lavoro, la precisione premia, ma è bene non essere troppo severi con sé stessi. Ritmi lenti aiutano a recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Equilibrio e armonia dominano la scena per la Bilancia. Il fascino personale è in crescita e favorisce incontri interessanti. Le coppie ritrovano complicità, i single vivono emozioni nuove. Sul lavoro, idee e progetti prendono forma con maggiore chiarezza. È il momento di lasciar fluire le cose senza eccessivo controllo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione vive una fase di forte intensità emotiva. I sentimenti sono profondi e autentici, con momenti di grande intimità per chi è in coppia. I single attraggono persone misteriose ma sincere. Sul lavoro, l’intuito è prezioso, anche se va tenuta a bada la gelosia. È tempo di chiudere con il passato e aprirsi a una nuova fase personale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Per il Sagittario si apre una giornata piena di entusiasmo. Marte sostiene energia e voglia di libertà. In amore, clima frizzante per coppie e single; nel lavoro, creatività e intuito portano idee vincenti. La salute è buona, purché si mantenga equilibrio. La passione è la vera forza del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno sente il bisogno di mettere ordine nella propria vita. La Luna favorisce riflessione e chiarezza, sia nei rapporti che nel lavoro. In amore è richiesto più ascolto; i single potrebbero incontrare persone affidabili. Una decisione ben ponderata porterà risultati solidi. La calma resta il segreto del successo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario vive una giornata di ispirazione e libertà. L’originalità è al centro delle vostre azioni, e sul lavoro potrebbero arrivare idee brillanti. In amore, complicità rinnovata per le coppie e incontri sorprendenti per i single. Bene la salute, favorita da attività all’aria aperta. Essere sé stessi è la chiave della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giornata ricca di sensibilità per i Pesci. Le emozioni sono profonde e favoriscono una connessione autentica con chi vi circonda. In amore, armonia e romanticismo; sul lavoro, la creatività offre buone opportunità. La salute migliora con relax e momenti di introspezione. Seguite le coincidenze: potrebbero rivelarsi fortunate.

