Grande pericolo per Canfeza Kilimci nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 21 giugno in prima serata su Canale 5. Tutto ha inizio quando Selim decide di mettere alla prova Kürsta, sospettando che si sia alleato con Mahir Yilmaz per distruggerlo. Per testare la sua fedeltà, gli chiede di uccidere il commissario sotto i suoi occhi. Mahir aveva già preso accordi e indossa un giubbotto antiproiettile, ma nessuno poteva prevedere il gesto avventato di Canfeza che spaventata gli fa scudo con il suo corpo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 21 giugno

Una gomma a terra costringe Sare e Salih a passare la notte in macchina, mentre Canfeza e Mahir – che sono rimasti da soli nel bosco – provano a gestire la convivenza in tenda. Kursat e Gülizar si ritrovano, e lui le confessa di essere molto preoccupato per il benessere di Canfeza. Mentre la polizia riesce a ritrovare i documenti di Ceylan, lei lascia la casa di Selim e si reca a far visita a suo nonno Asaf.

Selim inizia a pensare che Kürsta faccia il doppio gioco, e sia in realtà alleato anche con Mahir con l’obiettivo di distruggerlo. Decide quindi di metterlo alla prova, chiedendogli di attirare a casa sua Mahir e ucciderlo. La prima parte del piano scorre via senza apparenti intoppi, e il commissario si reca all’appuntamento. A quel punto Kürsat gli punta contro una pistola, e mentre lo fa ripensa a un vecchio accordo tra loro su come simulare l’uccisione.

Canfeza ferita nelle prossime puntate Racconto di una notte

Il commissario in realtà indossa un giubbotto antiproiettile, ma qualcosa sconvlge i loro piani. Canfeza – arrivata per far visita alla nonna Ezra – si impaurisce vedendo suo padre puntare una pistola contro Mahir e si getta davanti a lui per difenderlo.

Fortunatamente la pallottola la colpisce solo di striscio e senza provocare gravi conseguenze. Quando Rasit scopre cosa è successo affronta Selim, e quest’ultimo continua a ribadire che Kürsat sta facendo il doppio gioco.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Süreyya trova un test di gravidanza che Ferman ha nascosto tra gli oggetti personali di Canfeza e si convince che la ragazza aspetti un figlio. Decide poi di condividere la sua scoperta con il resto della famiglia, provocando un grave malore ad Afet che non accetta l’idea di un nipote legato a Canfeza.

Ceylan si fa accompagnare da suo nonno Asaf alla polizia, e denuncia un sistema di riciclaggio che coinvolge sia sua madre che il marito di lei. Mahir deve fare i conti con un furto: una bambina ruba il laptop della polizia, e lui coinvolge Salih nelle indagini.