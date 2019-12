Paolo Fox, Oroscopo 25 dicembre 2019, Vigilia di Natale. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox Natale 2019: mercoledì 25 dicembre

Mercoledì 25 Dicembre 2019, Natale: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Stelle importanti per una giornata che mi piace! Forse sarebbe il caso di mettere in gioco tutto quello che sai fare, di fare richieste in questo mercoledi, perchè poi giovedì e venerdì saranno giornate un pochino in calo.

In ogni modo, questo Natale annuncia una situazione astrologica migliore in vista del 2020, quando finalmente Saturno non sarà più contrario. Un primo indizio di fortuna ci sarà in primavera, un altro da Dicembre.

Oroscopo Toro

E’ un Natale importante, che ti regala una sorta di importante successo personale! E questo successo sarà ancora piu’ evidente fra giovedì e venerdì. Sabato e domenica, invece, saranno giornate un pò caotiche. Questo è un momento in cui hai bisogno di credere di più nel futuro: e se al tuo fianco hai persone che sono veramente dalla tua parte, non ti sarà difficile esseri positivo ed ottimista!

Certo, da qualche tempo sei diventato anche piuttosto polemico, ma tutto sommato è un atteggiamento positivo perchè consente anche di chiudere situazioni che non valgono più per poi ricostruire quello che c’è di buono nella tua vita!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa di Natale è una giornata sottotono per te che stai cercando di recuperare terreno ma anche un pò di serenità dal punto di vista fisico, perchè le ultime 48 ore sono state molto pesanti. C’e’ da dire che la buona novità di questo Dicembre è stata la scomparsa dell’opposizione di Giove: certo, non e’ che si possono sanare tutti i conti da un momento all’altro, però puoi quantomeno capire chi sono i tuoi nemici!

Quelli che ancora hanno contenziosi legali aperti non devono incolpare questo periodo: probabilmente si tratta di problemi nati prima, nel 2019 o addirittura nel 2018.

Oroscopo Cancro

Questa giornata di Natale puo’ portare qualche piccola malinconia! Potresti riportare le tue emozioni al passato e sentirti un po’ sotto tono per questo.

Invito a mantenerti calmo, tranquillo, e soprattutto ti invito a ricordare che il 2020 sarà un anno di grandi trasformazioni e transizioni.

Oroscopo Leone

Consiglio di sfruttare questa giornata! Buon Natale! Per tutti quelli che hanno grande voglia di ricucire uno strappo o di vivere sensazioni nuove, ci avviciniamo ad un 2020 di grande importanza, di grande rilevanza.

Entro venerdi può anche nascere una bella emozione nel tuo cuore. Stasera raccomando di non fare le ore piccole. Tutto sommato è una giornata positiva e anche un pò fortunata

Oroscopo Vergine

Questa giornata di Natale nasce con qualche piccola perplessità. Spero che tu abbia ricevuto il regalo che volevi, spero che tu sia un pochino più forte rispetto al passato.

Tuttavia, questo non è il giorno giusto per fare scelte azzardate, per mettersi nel traffico, per cercare di risolvere cose al momento irrisolvibili! Ci vuole pazienza e un pò più di cura per il proprio fisico.

Oroscopo Bilancia

Questa di Natale è una giornata interessante, specialmente per tutti quelli che vogliono cambiare la propria vita ed affrontare di petto qualche problema di lavoro. Certo, c’è tanta stanchezza, sai benissimo che le cose che hai fatto di recente te le sei guadagnate perchè nessuno ti ha aiutato!

Dal punto di vista amoroso c’è una piccola preoccupazione che riguarda la persona cara: insomma, i sentimenti sono sotto pressione o comunque c’è qualcosa da rivedere. In questi giorni il partner non è stato proprio dalla tua parte! Ci vuole un po’ di attenzione anche alla salute.

Oroscopo Scorpione

In un clima generale di revisione, e forse anche di confusione, che riguarda la tua vita in generale ma soprattutto il lavoro, perchè non sai bene cosa andrai a fare l’anno prossimo, e neanche dove lo farai, questa giornata lascia spazio al sorriso!

E’ un Natale che nasce con una Luna interessante, con Giove e Saturno favorevoli. Entro primavera, comunque, dovrai prepararti a fare scelte importanti che riguardano la professione.

Oroscopo Sagittario

Buon Natale a tutti voi, specialmente a quelli che vogliono vivere emozioni speciali! Pare che le stelle vogliamo premiare il tuo cuore, visto che la Luna si trova nel tuo segno.

E’ una settimana importante: abbiamo una bella Venere e Mercurio che transita nel segno. Chi vuole iniziare un nuovo progetto, chi vuole fare cose nuove, non sarà assolutamente bloccato da queste buone stelle!

Oroscopo Capricorno

Questi tre giorni, da mercoledì a venerdì, invitano a fare grandi progetti. Tu sei un meditatore e alla fine dell’anno è tua consuetudine fare una sorta di bilancio di come sono andati gli ultimi mesi.

Ti chiudi un pò in te stesso per capire cosa fare, dove andare, come rimediare a vecchi problemi e come iniziare nuovi percorsi. E’ un periodo molto efficiente per delineare il futuro!

Oroscopo Acquario

Buon Natale a tutti voi! Sono giornate efficaci specialmente per tutti quelli che hanno voglia di programmare un futuro diverso, pieno di cambiamenti.

Sappiamo che il tuo è un segno che non riesce a stare fermo, che ha sempre bisogno di riprogrammare le situazioni della propria vita, di distruggere per creare in maniera nuova quello che altri hanno già fatto. E’ un momento di elaborazioni strategiche che riguardano anche il lavoro.

Oroscopo Pesci

Queste giornate di Natale devono essere vissute con serenità altrimenti, come dicevo 24 ore fa, si rischia di pensare a quello che è successo …

