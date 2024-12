Oroscopo Paolo Fox di Natale: mercoledì 25 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi sarà molto interessante anche per fare un piano d’azione per il prossimo anno. Le coppie più forti stanno già pensando a fare il salto di qualità magari programmando una convivenza o le nozze. Questa giornata di Natale si potrà vivere con il sorriso sulle labbra anche perché potrebbero nascere delle buone idee. Questo cielo favorisce anche i nuovi incontri e la possibilità di allargare la cerchia delle vostre conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il giorno di Natale sarà caratterizzato da questo bel transito del Sole che renderà questo giorno ricco di bei doni. È vero che l’anno che sta finendo ha portato alcune delusioni o l’acquisizione di nuove amare consapevolezze. Sono state abbandonate quelle relazioni che non erano più stabili o che per molto tempo avete deciso di trascinare avanti perché si è fatto finta di non vedere ciò che non funzionava. Oggi la Luna opposta vi consiglia di passare il Natale solo con le persone che amate di più. Di certo sta per iniziare una fase di recupero non solo a livello fisico ma anche a livello di energie mentali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa è una festa che vi rallegrerà il cuore anche se Mercurio in opposizione vi indurrà a dovere far due conti o a gestire meglio i vostri bilanci. Alcuni progetti sono rimasti in bilico o sono rimasti bloccati e questo deve farvi riflettere. Giove sarà attivo nel segno fino a maggio e vi indurrà a muovervi e a darvi una scossa. L’amore godrà soprattutto dell’ottima posizione di Venere e sarà coinvolgente come non mai.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Natale vi porterà un bel clima familiare soprattutto per voi che siete molto legati al focolare domestico, quando si ha un cielo di recupero i valori dell’affettività sono preponderanti su tutto il resto. Il 2025 porterà quindi belle emozioni e vi i indurrà a progettare cose nuove. Intanto godetevi quest’atmosfera natalizia che vi porterà bei doni ma che vi arricchirà tanto anche interiormente.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dovrete prepararvi già ad un 2025 pieno di chance e di belle opportunità anche a livello professionale. Venere in opposizione ha causato dei disagi in amore negli ultimi giorni e, in certi casi, anche un allontanamento da persone o da incarichi che non volete più svolgere. Finalmente potrete volare grazie a delle stelle molto favorevoli, anche se gennaio sarà un mese di compromessi da accettare. Chi vuole sposarsi o convivere avrà molte occasioni nel corso del prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo dicembre è stato frequentemente condizionato da pause di riflessione e da incertezze. Mercurio in aspetto negativo vi ha condizionato e vi ha complicato un po’ la vita mettendovi davanti ad ostacoli spesso insormontabili. Adesso molti di voi saranno chiamati a fare una scelta d’amore o riconciliarsi entro la fine del mese. Cercate di trascorrere un bel Natale, consiglia Paolo Fox, dimenticando i recenti trascorsi e progettando il futuro con ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Di recente ci sono stati dei problemi fisici che vi hanno reso un po’ nervosi e insoddisfatti. Avete dovuto lavorare su voi stessi per recuperare l’armonia interiore, ma alla fine ce l’avete fatta. Con Giove in buon aspetto c’è una grande voglia di ripartire e mettervi in mostra. Dovrete credere maggiormente in voi stessi e nelle vostre qualità e mettere da parte le delusioni del recente passato. Sarà un Natale di grandi occasioni caratterizzato anche da un bel clima familiare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il Natale vi rimetterà un po’ in gioco e vi renderà anche più ottimisti. Spesso per eccesso di realismo finite per essere negativi e per ritenervi insoddisfatti per tutto ciò che avete o non avete ricevuto. Ma intanto questo Natale nasce all’insegna di questa Luna ottima, in grado di risvegliare le emozioni. Anche a Capodanno proseguirà questo quadro astrologico molto confortante che coprirà un po’ tutte le festività.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo cielo è importante soprattutto per voi che state avvertendo il bisogno di nuovi spunti e che vorreste un po’ cambiare vita perché quello che state facendo non vi soddisfa. Muovetevi e datevi da fare anche per allargare la cerchia delle vostre amicizie. Le giornate di sabato 28 e domenica 29 saranno quelle giuste per rimettersi in pista e conoscere nuove persone. La ripetitività di certi programmi e di certi impegni quotidiani vi crea un po’ di disagio. Cercate di farlo capire anche a chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

È un Natale importante che attraverserete con una Luna favorevole anche se non mancheranno le occasioni di conflitto. Tra maggio e giugno cambieranno molti pianeti anche per voi. Va detto che la prima parte sarà molto interessante e quindi dovrete essere voi fin da subito a cercare di cogliere al volo le occasioni che si potrebbero presentare. Spesso siete troppo realisti ma in questo momento sarebbe meglio lasciare spazio alla fantasia, altrimenti avrete sempre la percezione che tutto è già scontato e niente può essere modificato. È un cielo che riparte dall’amore in questa giornata di Natale, sappiatene approfittare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il Natale parte con Venere nel segno e questo vi offrirà spunti interessanti per vivere l’amore in modo appagante. Coloro che provengono da una crisi profonda, adesso si ricrederanno e avranno una grande voglia di ripartire. Oggi sarà una giornata di abbracci sinceri e di voglia di costruire qualcosa di più anche a livello umano. Molti di voi hanno in mente già cosa fare mentre altri dovranno organizzarsi, ma come recita un vecchio detto “chi ha tempo, non aspetti tempo”. Le stelle vi premiano anche in questa giornata di Natale, dovrete essere voi a saper cogliere le occasioni che la vita vi offrirà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata di Natale nasce in maniera sincera e positiva. Mercurio in opposizione per molto tempo ha reso il 2024 molto contrastato per il segno dei Pesci. Uscite da grandi polemiche o da grandi difficoltà, ma adesso è il momento di andare oltre e di essere ottimisti. La prima parte del prossimo anno sarà l’anno della progettazione, mentre la seconda parte dell’anno sarà quella dell’azione. Con Venere nel segno da gennaio in poi, ci sarà modo di rendere appagante anche la sfera sentimentale.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.