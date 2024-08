Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 9 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con queste stelle potete rivedere i progetti e cogliere nuove opportunità Agosto è il mese giusto per iniziare a pensare al successo. Chi è in crisi può uscirne e per tutti si aprono possibilità romantiche. Chi ha rimandato una scelta in amore sarà più deciso e i single potranno lasciarsi andare con maggiore serenità. La fortuna negli affari sarà fruttuosa. Sfruttate la vostra voglia di fare e le buone basi che avete.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi, se qualcosa è andato storto in passato, potreste essere voi a pagare il conto. Le cose si stanno riorganizzando e tutto cambia per circa due mesi. A settembre, soprattutto dopo il 12, ci aspettiamo che arrivino delle risposte e che si ricominci. Alcune situazioni stanno cambiando e alcuni progetti stanno subendo cambiamenti improvvisi. Sul fronte sentimentale, alcune coppie sono alle prese con questioni domestiche e spese recenti. La Luna vi suggerisce di fare qualcosa di rilassante: andare alle terme con gli amici o fare un massaggio sulla spiaggia

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con l’ingresso della Luna nel vostro segno, sarete in grado di disfare tutto ciò che è andato storto. Questo è un periodo di intrighi amorosi. Attenzione se siete già impegnati. Se frequentate un Ariete, un Capricorno o un Pesci, gli unici problemi che potreste incontrare saranno sul fronte amoroso. Sul lavoro non mancano i consensi, ma ci saranno situazioni difficili da gestire. Fate attenzione nei ruoli di comando e nelle situazioni in cui dovete fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se avete problemi d’amore o questioni da risolvere con il partner, non rifugiatevi tra le braccia di un ex. Ci saranno conti da pagare. Evitate la rabbia e la tensione. Il fine settimana vi permetterà di affrontare più profondamente i vostri sentimenti, dato che la Luna è nel vostro segno. Non è un periodo negativo, ma ci saranno giorni in cui vi sentirete a disagio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se siete invitati ad uscire nei prossimi giorni, dite di sì. Se siete già in vacanza, queste giornate saranno benefiche per il romanticismo. Alcune persone hanno avuto discussioni in primavera e la conferma non è certa. Tuttavia, alla fine otterrete ciò che volete. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, è probabile che incontriate qualcuno se vi muovete in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se dovete incontrare una persona che vi piace, domenica sarà la giornata ideale per farlo. Le emozioni che nascono in questi giorni possono togliere il fiato e anche gli animi solitari o separati possono sperimentare nuove sensazioni. Se volete davvero riconquistare qualcuno da cui siete stati allontanati, riflettete su quello che state facendo. Anche se siete cauti, il futuro potrebbe essere più favorevole del passato. Non molto tempo fa vi sembrava che tutto vi venisse addosso, ma ora vi rendete conto che con la giusta dose di diplomazia potete facilmente sopportare le pressioni di questo periodo senza ripercussioni negative.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete in un periodo confuso e impegnativo, ma la prima metà dell’anno è stata molto più pesante. Oggi e domani le cose miglioreranno. Se le coppie hanno dei problemi, è meglio discuterne al massimo fino a venerdì. Di recente avete avuto una forte reazione alle preoccupazioni che il destino vi ha portato e volete fare delle chiusure. Siete davvero pronti a prendere una decisione importante o direte di sì per non deludere qualcuno? I liberi professionisti hanno nuovi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Potreste vivere in tensione oggi, anche se cercate di evitare alcune difficoltà. Alcuni problemi sono legati alla famiglia, mentre altri sono legati al lavoro, dove dovete mettervi alla prova, soprattutto con prove pesanti. Potreste dover affrontare problemi, appuntamenti mancati e rompiscatole. Anche se non è un problema grave, portare i problemi di lavoro nella vita sentimentale può causare problemi nel rapporto con il partner. Dovete fare doppiamente attenzione se lavorate con una persona nata sotto il segno dell’Acquario e del Toro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Potreste innamorarvi di una persona di un’altra città: un incontro casuale può colpirvi quando meno ve lo aspettate. Approfittate di questo periodo, che ha il potere di salvarvi dalle preoccupazioni. Se tendete a rimanere a casa, uscite per incontrare più persone possibili. L’estate è la stagione degli incontri e della conoscenza di nuove persone. Anche le persone di una certa età possono decidere di fare qualcosa di diverso. Potreste essere stanchi più tardi nel corso della giornata e nervosi la sera.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Continuano le buone vibrazioni che vi porteranno e molti di voi potranno iniziare un nuovo lavoro o avere finalmente la possibilità di realizzare un’idea. Alcuni di voi lavoreranno per qualcun altro o avranno la possibilità di rimettere in piedi un’azienda. Chi ha chiuso una relazione non penserà per ora a tornare insieme, mentre chi è già sposato o impegnato non si preoccuperà troppo e sarà entusiasta di raggiungere i propri obiettivi. Chi vuole legittimare o formalizzare una relazione avrà un grande autunno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potreste aver vissuto un po’ di tensione di recente sul lavoro. Ma andate avanti, perché volete già sapere cosa farete. Se siete liberi professionisti, i vostri pensieri sono contrastanti. Da un lato volete fare molte cose, dall’altro avete paura che saltare senza rete sia pericoloso. La giornata offrirà certamente buone opportunità, ma dovrete affrontare turbolenze che richiederanno la vostra flessibilità e adattabilità. Nelle questioni affettive, esprimete chiaramente i vostri sentimenti agli altri ed evitate i malintesi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Prendete tempo per incontri di lavoro e decisioni legate agli affari. Potrebbe esservi offerta un’opportunità esterna, un lavoro in un’altra città o a condizioni diverse da quelle precedenti. Questo periodo porta eventi sorprendenti, un cambiamento o un rinnovo di ruoli e persino la ripresa di un progetto abbandonato da anni. Il destino vi aiuterà di solito quando il tempo è buono. È quindi un errore chiudersi in se stessi o sentirsi insicuri. Cercate di mantenere la calma emotiva ed evitate di farvi prendere dalle emozioni negative.

