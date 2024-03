Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 29 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 marzo 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Arrivate al fine settimana in uno stato d’animo che non è dei migliori. In questo frangente dovete assolutamente tenere a bada i nervi, scoppiare vorrebbe dire rovinare tutto e tutti. Questo è il momento giusto nel caso vi fosse un progetto, per portarlo avanti senza essere troppo frettolosi ma nemmeno lenti, al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna sarà contraria anche per la giornata di venerdì. Avvertirete le pressioni e questo comincia a lacerarvi dentro, ma voi dovete comunque provare a restare lucidi, perché dovete tenere a mente che questa fase della vostra vita è molto importante per cambiare rotta, per svoltare. Giove è presente nel segno e potrebbe imporvi alcune verifiche dal punto di vista legale, nel caso voi abbiate commesso qualche errore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di venerdì presenta diversi e nuovi dubbi nella sfera amorosa e questo vi turberà. La colpa è anche di Venere in aspetto dissonante. Chi è in coppia da molto da tempo potrebbe farsi prendere da una discussione di troppo, probabilmente dovuto a qualche problema finanziario, quindi, si parlerà di spese. Le storie d’amore nate di recente vi stanno dando la leggerezza che auspicate, ma poi, ad aprile si vedrà come evolveranno le cose, con Venere che tornerà ad essere attiva.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se avete la possibilità di vivere una grande passione non perdete per nulla al mondo questa occasione. Venere è favorevole, Marte e Saturno sono in ottimo aspetto, potrete dare il meglio di voi. In vista della Pasqua dovreste progettare qualcosa, perché questi giorni che verranno saranno stimolanti. Sul fronte lavorativo le cose non filano lisce, ci sono delle problematiche da risolvere legate soprattutto a ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi sarà una giornata strana in amore, con dubbi e incertezze. Pensate che il partner non sia quello giusto o non vi ami a sufficienza? Chiaritevi in modo da chiudere in serenità il mese. Sul lavoro si aprono nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna sarà in aspetto interessante nella giornata di venerdì. In questa condizione astrale dovete fare di tutto per sfruttarlo, quindi, non vanno rimandate le scelte. E’ pur vero che Saturno è invece in opposizione, il che vuol dire ostacoli da superare, problemi da risolvere. Ma non abbattetevi, perché se non altro c’è Giove che vi offre supporto. Dovete riflettere bene e capire quale percorso intraprendere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La rabbia potrebbe cogliervi alla sprovvista, sarà facile farsi prendere da discussioni, conflitti e polemiche varie. La cosa peggiore è rischiate di deludere o ferire anche le persone vicine. Il cielo di aprile sembra ancora peggiore sotto questo punto di vista, perderete la pazienza davvero facilmente e con tante persone. Questa rabbia scaturisce da un lungo periodo dove avete assorbito tutto come una spugna, dove vi hanno deluso, ma adesso è giunto il momento di dire la propria con decisione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna sarà nel vostro cielo anche venerdì. Quindi, non sottovalutate nessuna intuizione, nessuna idea che vi verrà in mente, c’è tanto da investire ma anche da guadagnare sulla vostra creatività. Domenica sarà una giornata speciale per gli incontri, cercate di organizzare qualcosa di particolare, di speciale. Con un atteggiamento positivo potrete superare molte difficoltà che potrebbero accompagnarvi fino a giugno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore è il caso di stare attenti e moderare le parole, potreste pentirvene. Specie in amore, cercate di evitare litigi e discussioni. Vi sentite un po’ strani, come se qualcosa nei rapporti con il partner stia cambiando. Ma è solo una sensazione, nulla di preoccupante. Sul lavoro non è il momento di avanzare richieste.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venerdì sarà una giornata molto interessante. Sul fronte lavorativo vi sentirete a disagio in alcune occasioni particolari, soprattutto in quelle dove avete bisogno di conferme e risposte che in qualche caso riceverete nei prossimi giorni. Fate attenzione ai rapporti con il Toro: potreste trovarvi senza accorgervene in una accesa discussione con toni che non avreste mai voluto usare e ascoltare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Stelle favorevoli, molte scelte personali avranno modo di prendere il volo. Se non avete fatto di recente un’introspezione vi conviene farla adesso, dentro di voi non c’è ancora la chiarezza sufficiente, non avete in mente ancora in modo chiaro cosa volete fare. Con il trascorrere dei giorni aumenta anche il desiderio di stravolgere la vostra vita, di ripartire altrove da zero. Cercate di non strapazzare troppo il fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Anche per venerdì ci sarà una magnifica Venere nel segno che potrebbe riservarvi un amore inatteso. Se siete in coppia, scoppierà la passione, dove è mancata ultimamente. Il weekend di Pasqua potrebbe non essere facile, la Luna in quadratura potrebbe rendervi un po’ nervosi e affaticati. Organizzate qualcosa di rilassante con poche persone ma fidate. Entro il mese di giugno potrete ambire a traguardi di successo.

