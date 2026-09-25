Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 25 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 25 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi si presenta movimentata soprattutto sul lavoro. L’Ariete ha determinazione e voglia di fare, ma sarà importante evitare di consumare tutte le energie in poche ore. Alcune situazioni potrebbero creare tensione, soprattutto se i risultati non arrivano immediatamente. In amore, le coppie possono superare alcune incomprensioni attraverso un confronto sincero. Per i single, invece, è il momento di guardarsi intorno senza lasciarsi condizionare dalle esperienze passate. Per quanto riguarda la salute, qualche pausa durante la giornata può essere utile per ridurre lo stress e recuperare lucidità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per il Toro il lavoro mette in primo piano alcune decisioni che non possono più essere rinviate. Questioni economiche, spese o possibili investimenti richiedono particolare prudenza: prima di scegliere, sarà utile valutare con calma tutti gli aspetti della situazione. In amore potrebbe emergere qualche dubbio o una sensazione di distanza dal partner. Evitate, però, di portare nella relazione le preoccupazioni accumulate sul lavoro. La salute invita a prestare maggiore attenzione al recupero. Ascoltare i segnali del corpo sarà importante soprattutto dopo una fase caratterizzata da stanchezza fisica o mentale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata interessante soprattutto sul lavoro. Anche l’amore regala sensazioni positive. Nelle coppie cresce la complicità e alcuni rapporti potrebbero vivere una fase di maggiore stabilità. Per i single, invece, possono arrivare incontri capaci di suscitare interesse. Buone notizie anche per il benessere: il recupero delle energie favorisce un atteggiamento più positivo e permette di affrontare gli impegni con maggiore entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi ci saranno alcune piccole difficoltà nella quotidianità lavorativa. Nulla che non possa essere superato con pazienza e costanza, evitando però di reagire impulsivamente davanti agli imprevisti. In amore emerge il bisogno di fare chiarezza. Alcune questioni rimaste in sospeso nella coppia o in famiglia possono essere affrontate con un dialogo sincero, cercando di ascoltare anche il punto di vista degli altri. Sul fronte della salute, attenzione allo stress e agli sbalzi d’umore. Ritagliarsi qualche momento di tranquillità può aiutare a recuperare equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi è una giornata favorevole alle ambizioni professionali. Chi ha un progetto da portare avanti potrebbe trovare nuovi stimoli per mettersi in gioco, soprattutto facendo leva su coraggio e capacità organizzative. In amore torna protagonista la passione. Il fascino dei nati sotto questo segno è particolarmente evidente e anche le coppie di lunga data possono ritrovare entusiasmo e complicità. La forma fisica è buona, ma non bisogna esagerare. Troppi impegni concentrati nella stessa giornata potrebbero trasformare l’energia in stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il lavoro richiede ancora una volta attenzione e precisione. La cura dei dettagli può fare la differenza anche quando bisogna affrontare problemi o situazioni più complesse del previsto. In amore, invece, diventa fondamentale parlare senza ambiguità. Dire apertamente ciò che si prova può aiutare a chiarire eventuali equivoci e a rafforzare la relazione. Qualche tensione accumulata potrebbe influire sul benessere. Meglio rallentare i ritmi quando possibile e concedersi un po’ di tempo per recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si avverte il bisogno di mettere ordine nelle questioni professionali. Alcune situazioni rimaste in sospeso possono creare preoccupazione, ma affrontarle con metodo permetterà di ritrovare gradualmente maggiore serenità. La parola chiave in amore è diplomazia. Se ci sono state incomprensioni, cercate il confronto senza alimentare discussioni inutili. La comprensione reciproca può riportare equilibrio nella coppia. Per il benessere, attenzione alle abitudini quotidiane. Un’alimentazione più equilibrata e qualche attività piacevole possono contribuire a recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Al via una fase dinamica sul lavoro. Potrebbero arrivare proposte o occasioni interessanti, ma prima di prendere una decisione sarà importante valutare con attenzione condizioni, aspetti economici e possibili conseguenze. In amore il magnetismo è particolarmente forte. Le coppie possono vivere momenti intensi, mentre i single potrebbero essere coinvolti da incontri intriganti. La salute non presenta particolari criticità, ma è comunque consigliabile non sottovalutare la stanchezza. Anche chi si sente in forma ha bisogno di recuperare dopo giornate impegnative.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sul lavoro nuovo entusiasmo e spirito d’iniziativa. La voglia di sperimentare nuove strade può spingere verso progetti diversi dal passato e verso nuove opportunità di crescita. In amore avvertite il bisogno di parlare con maggiore sincerità delle vostre emozioni. Condividere pensieri e preoccupazioni con le persone di cui vi fidate può aiutarvi a sentirvi più leggeri. Per la salute, il contatto con la natura e l’attività fisica all’aria aperta possono essere particolarmente utili per ritrovare energia e buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concentrazione si rivela preziosa sul lavoro. Serietà, metodo e costanza possono permettere di consolidare i risultati raggiunti e di rafforzare la propria posizione professionale. In amore la stabilità rimane un punto fermo, ma potrebbe esserci il desiderio di vivere il rapporto con maggiore spontaneità. Lasciare spazio alla leggerezza può fare bene alla coppia. Per la salute, attenzione soprattutto alla postura e allo stress. Quando gli impegni diventano numerosi, è importante ricordarsi di staccare e concedersi un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sul lavoro possono arrivare intuizioni interessanti e soluzioni alternative, ma per trasformarle in risultati concreti sarà necessario mantenere un approccio pratico. La situazione in amore può riservare qualche sorpresa. I single potrebbero fare conoscenze interessanti, mentre chi è in coppia potrebbe sentire un rinnovato bisogno di condivisione e libertà. La forma fisica è complessivamente buona. Fate però attenzione a non dividere le vostre energie tra troppi impegni contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ arrivato il momento di mettere ordine nelle questioni professionali. Dubbi e incertezze rischiano di rallentare i progetti, mentre una maggiore chiarezza sulle priorità può aiutare a procedere con più sicurezza. In amore prevalgono sensibilità e comprensione. L’intesa con il partner può essere profonda e favorire un dialogo particolarmente sincero. Il benessere è in ripresa e le energie tornano gradualmente a crescere. È una buona occasione per dedicarsi alle proprie passioni e alle attività capaci di regalare serenità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.