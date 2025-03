Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 8 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È un cielo che porta incertezze a causa dell’opposizione della Luna che renderà questo weekend un po’ traballante dal punto di vista emotivo. Sarete comunque a fare il bello e il cattivo tempo, perché ciò che vi accadrà dipenderà strettamente da voi. È il momento giusto per iniziare nuovi progetti, ma anche per fare qualche riflessione in più sul vostro futuro. La nostalgia vi porterà anche a pensare a persone del passato che non ci sono più.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo cielo comporta nuove opportunità, sia a livello lavorativo che sentimentale. Sono in arrivo emozioni intense anche grazie a questa Luna in buon aspetto. Se ci sono state problematiche legate al passato, adesso potrete guardare al futuro con ottimismo. Sono favoriti i progetti di coppia che potrebbero sbocciare soprattutto nel corso della prossima estate. Ecco perché non dovrà mancare la positività. Rispetto a qualche settimana fa, adesso è davvero lecito sognare in grande.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è un cielo davvero interessante anche perché non c’è più Mercurio contrario a mettervi i bastoni tra le ruote. Si potrà riprendere un discorso di lavoro che si era interrotto anche perché adesso funzionano meglio soprattutto le comunicazioni con gli altri. E quando si parla di comunicazione i Gemelli sono maestri perché sanno come far fare agli altri ciò che desiderano. Dovrete però evitare di dire bugie anche perché con Saturno contrario potrebbe causare problemi soprattutto in amore. Il fine settimana sarà davvero interessante sotto tanti aspetti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il vostro segno beneficia della Luna nel proprio spazio. Adesso potrete cercare di soddisfare la vostra voglia di amare soprattutto se avete accanto la persona giusta. Dovrete essere cauti in quei rapporti che si trascinano da tempo che potrebbero presto arrivare ad un punto di non ritorno. Chi ha vinto una sfida di recente adesso dovrà prepararsi ad altre competizioni, evitando di adagiarsi sugli allori.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dovrete fermarvi un po’ a riflettere sul da farsi anche perché siete vicini ad una grande svolta che potrebbe consentire di evolvervi e di raggiungere mete impensabili fino a qualche anno fa. Questo è un cielo di crescita a livello personale che porterà tante coppie a portare avanti dei progetti importanti per la propria vita. Non dovrete temporeggiare perché questo è il momento giusto per azzardare e affondare il colpo. Sarà un fine settimana molto interessante sotto tanti punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo cielo parla di situazioni complesse da gestire e di problematiche aperte che vanno risolte con una certa celerità. Va detto che da un po’ di giorni non avete più Mercurio contrario e questo rappresenta un grande vantaggio per voi anche perché vi consentirà di abbattere quegli ostacoli che per molto tempo si sono frapposti fra i voi e i vostri sogni. La seconda parte dell’anno sarà più protetta della prima: ecco perché non dovrete perdere il vostro ottimismo ed iniziare a progettare qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo weekend nasce con la Luna contraria e quindi porterà dei rancori o del malumore nelle relazioni con gli altri. Ci sarà la necessità di chiarire quelle cose che non vanno o che non procedono secondo i vostri piani. Dovrete recuperare un anno e mezzo di blocchi quindi è normale che siate un po’ su di giri e che possa esserci anche della tensione nella vostra vita proprio a causa di tutto questo ardore. Cercate di non portare in casa il malumore legato ai conflitti che possono sorgere nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nel fine settimana avrete una Luna favorevole che vi porterà a vivere dei momenti fantastici insieme alla persona amata, soprattutto se avete accanto la persona giusta. Ricordatevi che la seconda parte del 2025 sarà baciata da un ottimo Giove che vi consentirà di svoltare e di portare avanti dei progetti ambizioni. Questo vuol dire che entro giugno dovrete dimostrare di avere le carte in regola per raggiungere quelle mete a cui ambite da sempre e che vi sono sempre sfuggite. Adesso i vostri sogni possono davvero diventare realtà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

State vivendo un periodo confuso dove si alternano fasi critiche e fasi un po’ più incoraggianti. Questo ondeggiare tra positività e negatività vi disorienta un po’ e vi conferisce un senso di instabilità anche dal punto di vista emotivo. Chi ha delle questioni legali in corso o chi sta attendendo una risposta si sta rendendo conto che i tempi si stanno allungando oltre ogni ragionevole previsione. Fino a maggio e giugno le cose non cambieranno granché. In questo contesto di grande confusione, l’amore potrebbe essere la vostra vera ancora di salvezza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete persone che non si nascondono e che ci mettono la faccia in ogni cosa, ma questo molto spesso vi costa fatica e sacrifici. Cosa fare secondo le stelle? Il consiglio è quello di evitare di procrastinare i tempi di un conflitto. Se capite che qualcosa non va, cercate di fare leva sulla saggezza mettendo da parte l’orgoglio. Non ci sono problemi insormontabili ma potrebbero diventare tali solo se li esasperate se ci metterete sopra il carico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo fine settimana le vostre utopie potrebbero darvi qualche piccola delusione. Voi siete dei grandi sognatori, ma qualche volta bisogna fare i conti con la realtà e rassegnarsi all’evidenza. Con Giove a favore potreste vincere una sfida in amore. Coloro che vogliono essere liberi e autonomi dovranno fare una scelta anche per quanto concerne la coppia. Se avete accanto una persona che limita i vostri spazi, forse dovreste trarne le conclusioni e capire che probabilmente non è la persona giusta per voi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna in trigono può portare bei momenti in amore anche se tutto dipende dalla persona che avete accanto. Rimane ancora qualche piccolo problema di ordine fisico che vi trascinate da tempo, ma in questo periodo non stanno mancando le soddisfazioni anche per chi svolge un lavoro autonomo. Le grandi scelte arriveranno da maggio, fino ad allora vi toccherà ancora seminare prima del grande raccolto. Concedetevi un po’ di relax in questo fine settimana. Per qualcuno ci saranno anche dei sogni premonitori.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.