Prosegue il successo del TIM Summer Hits 2026, l’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu dalla splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma. Scopriamo gli ospiti e la scaletta della puntata di stasera, venerdì 24 luglio 2026 su Rai1.

TIM Summer Hits 2026 date, stasera il terzo appuntamento su Rai1

Stasera, venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la terza puntata del TIM Summer Hits 2026, il programma musicale dell’estate di Rai1 presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palcoscenico allestito nella splendida Piazza del Popolo a Roma si alterneranno grandi nomi e cantanti della musica italiane ed internazionale con le hit protagoniste di questa calda estate 2026. Un cast di primissimo livello per l’evento musicale dell’estate diventato oramai un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori.

Il Tim Summer Hits, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2, si conferma un vero e proprio viaggio musicale tra gli artisti protagonisti dell’estate e le canzoni che stanno facendo cantare il pubblico di tutta Italia. Dopo la puntata di stasera, venerdì 24 luglio, le prossime date del TIM Summer Hits sono le seguenti: venerdì 31 luglio e gran finale con “Il meglio di TIM Summer Hits” prevista per venerdì 7 agosto sempre in prime time su Rai1.

Scaletta Tim Summer Hits stasera: venerdì 24 luglio 2026

Ma passiamo agli ospiti e ai cantanti protagonisti della scaletta del TIM Summer Hits 2026 di stasera, venerdì 24 luglio 2026, su Rai1. Attenzione: la scaletta al momento non è ancora stata confermata, ma sul palcoscenico questa sera si alterneranno con le hit dell’estate:

Angelina Mango e Marco Mengoni,

Annalisa,

Arisa,

Bambole Di Pezza,

Clara e Sangiovanni,

Clementino,

Emis Killa,

Emma e Fabri Fibra,

Fabrizio Moro,

Francesca Michielin,

Fred De Palma,

Fulminacci,

Malika Ayane,

Marco Masini,

Merk & Kremont,

Michele Bravi,

Mr.Rain,

Nayt,

Pinguini Tattici Nucleari,

Samurai Jay,

Sarah Toscano,

Serena Brancale,

Levante e Delia,

The Kolors,

Tommaso Paradiso.

Ricordiamo che, per il quinto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits, una presenza che prende forma in un racconto crossmediale attraverso televisione, radio, digital e spazi urbani. TIM sarà protagonista nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento a cura del TIM AI Data Lab.