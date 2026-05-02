Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 2 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 2 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore potreste avvertire il desiderio di spingervi oltre, recuperando una complicità che nell’ultimo periodo era stata messa in secondo piano. Siete in una fase di forte energia, ma sul lavoro fareste bene a non sottovalutare i piccoli contrattempi burocratici; la vostra determinazione vi aiuterà a non perdere la bussola. Per quanto riguarda la salute, cercate di non strapazzarvi troppo fisicamente.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il lavoro vi vede protagonisti di una fase di consolidamento; la vostra missione è proteggere ciò che avete costruito con fatica. In amore è un momento di stabilità, dove la selettività diventa una virtù. La forma fisica è in risalita, ma ricordate di ascoltare i segnali del vostro corpo, evitando sforzi eccessivi in serata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle favoriscono i vostri contatti e la comunicazione, rendendo il lavoro un terreno fertile per nuove connessioni e idee brillanti. In amore l’ingresso di Venere nel vostro spazio zodiacale accende la passione e la curiosità verso nuovi incontri. La salute beneficia di questo dinamismo, regalandovi una lucidità mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

C’è un clima di profondo rinnovamento interiore che vi spinge a chiudere con situazioni passate che vi hanno causato sofferenza. Sul lavoro, le occasioni non mancano grazie al sostegno di Giove, ma è richiesta molta pazienza per gestire qualche rallentamento imposto da Saturno. Prendetevi cura della vostra salute emotiva!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete senza dubbio tra i favoriti del periodo. L’amore viaggia sulla stessa lunghezza d’onda, permettendovi di vivere emozioni intense e di fare scelte importanti per il futuro di coppia. La vitalità è al top, ma cercate di non sprecare troppe energie cercando di primeggiare in ogni discussione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La vostra gestione della routine professionale appare impeccabile. In amore sarebbe opportuno moderare le critiche eccessive verso chi vi sta accanto, cercando invece un punto di incontro più morbido. Il benessere fisico richiede un po’ di attenzione alla dieta: cercate di non eccedere a tavola nonostante le tentazioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La diplomazia solitamente vostra alleata lascia ora il posto a una sincerità più diretta; nel lavoro questa chiarezza vi aiuterà a sciogliere dilemmi che duravano da settimane. Le relazioni di coppia necessitano di un confronto onesto, ma evitate di riversare le tensioni esterne nel nido domestico. La salute è in una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sul lavoro le opportunità sono concrete e i benefici di Giove iniziano a dare frutti tangibili. In amore serve cautela: alcuni attriti recenti non sono stati ancora del tutto assorbiti, quindi pesate bene le parole con il partner o in famiglia. La forma fisica è discreta, ma lo stress accumulato potrebbe farsi sentire sotto forma di stanchezza muscolare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Tornate a muovervi con grande scioltezza e la vostra creatività vi apre porte inaspettate nel settore professionale, permettendovi un rilancio in grande stile. In amore mostrate una maggiore apertura verso le novità e gli incontri casuali potrebbero riservare sorprese piacevoli. Per quanto riguarda la salute, vi sentite carichi di energia, ottima per riprendere un’attività sportiva che avevate trascurato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vivete ore di grande efficienza sul lavoro, riuscendo a portare avanti progetti complessi. Cercate di ignorare i “rompiscatole” che cercano di rallentarvi. In amore potreste apparire un po’ distanti o troppo concentrati sui vostri obiettivi, ma il partner saprà apprezzare la vostra solidità. La salute è buona.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il desiderio di libertà e cambiamento si fa sentire forte, portandovi a valutare nuove offerte sul lavoro. In amore, le scelte fatte in questo periodo avranno un impatto duraturo, quindi cercate di agire con consapevolezza. La salute trae giovamento dal movimento: una passeggiata all’aria aperta vi aiuterà a scaricare le tensioni mentali.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra spiritualità e l’intuizione sono ai massimi livelli, rendendovi particolarmente sensibili ai bisogni di chi vi circonda, sia in famiglia che nel lavoro. La riscoperta dei sentimenti vi regala momenti di grande dolcezza. Il benessere generale è buono.