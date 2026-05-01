Torna anche quest’anno il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, uno degli appuntamenti musicali più attesi della Festa dei Lavoratori. L’evento è organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, con la direzione artistica di Massimo Bonelli.
L’edizione 2026 va in onda oggi, venerdì 1° maggio, in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, con una lunga maratona di musica, parole e impegno sociale. La diretta televisiva del daytime parte alle 15.15, mentre il prime time riprende dopo la pausa dei telegiornali e prosegue fino a circa 00.15.
Il tema del Concertone Primo Maggio 2026
Il tema scelto per il Concertone del Primo Maggio 2026 è:
“Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.
Uno slogan che mette al centro il cambiamento del mondo del lavoro, le nuove sfide legate all’intelligenza artificiale e la necessità di garantire diritti, sicurezza, contratti e tutele adeguate ai lavoratori di oggi e di domani.
Chi conduce il Concertone del Primo Maggio 2026
A condurre l’edizione 2026 del Concertone sono Arisa, BigMama e l’attore Pierpaolo Spollon. Un trio che accompagna il pubblico lungo una giornata di musica dal vivo, interventi e performance pensate per raccontare il presente attraverso linguaggi diversi, dalla canzone d’autore al pop, dal rock al rap.
Arisa ha anche aperto il Concertone emozionando il pubblico con un omaggio a Lucio Dalla, interpretando “Futura”.
Dove vedere il Concertone Primo Maggio 2026 in TV e streaming
Il Concerto del Primo Maggio 2026 può essere seguito:
- in diretta TV su Rai 3;
- in radio su Rai Radio 2;
- in streaming su RaiPlay;
- anche su Rai Italia per il pubblico all’estero.
La diretta inizia alle 15.15 e prosegue fino alle 19.00. Dopo la pausa dedicata ai telegiornali nazionali e regionali, il Concertone riparte in prima serata e dovrebbe concludersi intorno alle 00.15.
Scaletta Concertone Primo Maggio 2026: ordine dei cantanti
Anche quest’anno il Concertone mette al centro le performance live. Ecco la scaletta completa del Concertone Primo Maggio 2026 con l’ordine di esibizione degli artisti:
Arisa
Paolo Belli
Rob
Santamarea
Francamente
Casadilego
Primogenito
Birthh
Nico Arezzo
Sissi
Roshelle
Dutch Nazari
Silvia Salemi
Okgiorgio
Senza Cri
Lea Gavino
Emma Nolde
Ministri
Angelica Bove
Eddie Brock
Bambole Di Pezza
Chiello
Maria Antonietta e Colombre
Dolcenera
Mobrici
Delia che canta Bella Ciao
Niccolò Fabi
La Nina
Ermal Meta
Sayf
Fulminacci
Riccardo Cocciante
Serena Brancale con Levante e Delia
Levante
Litfiba
Ditonellapiaga
Emma
Pinguini Tattici Nucleari
Madame
Geolier
Dardust con Davide Rossi
Irama
Francesca Michielin
Frah Quintale
Rocco Hunt
Arisa
BigMama
Orchestra Popolare La Notte della Taranta