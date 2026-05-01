Torna anche quest’anno il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, uno degli appuntamenti musicali più attesi della Festa dei Lavoratori. L’evento è organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

L’edizione 2026 va in onda oggi, venerdì 1° maggio, in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, con una lunga maratona di musica, parole e impegno sociale. La diretta televisiva del daytime parte alle 15.15, mentre il prime time riprende dopo la pausa dei telegiornali e prosegue fino a circa 00.15.

Il tema del Concertone Primo Maggio 2026

Il tema scelto per il Concertone del Primo Maggio 2026 è:

“Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Uno slogan che mette al centro il cambiamento del mondo del lavoro, le nuove sfide legate all’intelligenza artificiale e la necessità di garantire diritti, sicurezza, contratti e tutele adeguate ai lavoratori di oggi e di domani.

Chi conduce il Concertone del Primo Maggio 2026

A condurre l’edizione 2026 del Concertone sono Arisa, BigMama e l’attore Pierpaolo Spollon. Un trio che accompagna il pubblico lungo una giornata di musica dal vivo, interventi e performance pensate per raccontare il presente attraverso linguaggi diversi, dalla canzone d’autore al pop, dal rock al rap.

Arisa ha anche aperto il Concertone emozionando il pubblico con un omaggio a Lucio Dalla, interpretando “Futura”.

Dove vedere il Concertone Primo Maggio 2026 in TV e streaming

Il Concerto del Primo Maggio 2026 può essere seguito:

in diretta TV su Rai 3 ;

; in radio su Rai Radio 2 ;

; in streaming su RaiPlay ;

; anche su Rai Italia per il pubblico all’estero.

La diretta inizia alle 15.15 e prosegue fino alle 19.00. Dopo la pausa dedicata ai telegiornali nazionali e regionali, il Concertone riparte in prima serata e dovrebbe concludersi intorno alle 00.15.

Scaletta Concertone Primo Maggio 2026: ordine dei cantanti

Anche quest’anno il Concertone mette al centro le performance live. Ecco la scaletta completa del Concertone Primo Maggio 2026 con l’ordine di esibizione degli artisti:

Arisa

Paolo Belli

Rob

Santamarea

Francamente

Casadilego

Primogenito

Birthh

Nico Arezzo

Sissi

Roshelle

Dutch Nazari

Silvia Salemi

Okgiorgio

Senza Cri

Lea Gavino

Emma Nolde

Ministri

Angelica Bove

Eddie Brock

Bambole Di Pezza

Chiello

Maria Antonietta e Colombre

Dolcenera

Mobrici

Delia che canta Bella Ciao

Niccolò Fabi

La Nina

Ermal Meta

Sayf

Fulminacci

Riccardo Cocciante

Serena Brancale con Levante e Delia

Levante

Litfiba

Ditonellapiaga

Emma

Pinguini Tattici Nucleari

Madame

Geolier

Dardust con Davide Rossi

Irama

Francesca Michielin

Frah Quintale

Rocco Hunt

Arisa

BigMama

Orchestra Popolare La Notte della Taranta