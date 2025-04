Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 19 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sfruttate al massimo la ritrovata influenza di Marte, Mercurio e Giove, tornati favorevoli e pronti a darvi una grande carica di energia. Attenzione solo a non convertirla in intolleranza che potrebbe portarvi ad esprimere pensieri e sentimenti “segreti”, cose che magari vorreste tenere per voi stessi al fine di evitare incidente diplomatici. Sentite anche una sorta di tormento interiore ma voi siete dei guerrieri abituati a lottare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il transito di Venere vi fa sorridere in amore: questa situazione di pace, rinnovamento e recupero è ciò che ci voleva dopo una prima parte di 2025 abbastanza complicata, periodo che vi ha visto anche prendere decisioni drastiche dal punto di vista sentimentale. L’atmosfera sarà più favorevole se al vostro fianco c’è la persona giusta per voi, i single invece devono sapere che non è mai troppo tardi per le nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo cielo aiuta i rapporti con gli altri, favorisce gli interessi personali e contribuisce a risolvere alcuni problemi di tipo economico: è un cielo davvero importante quello che avete ora, cercate di approfittarne il più possibile e sappiate che entro metà giugno si presenterà un momento significativo, magari proprio la svolta che aspettavate. Momento di offuscamento per le relazioni sentimentali, c’è da recuperare un po’ di terreno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Momento delicato in ambito amoroso, le coppie fanno bene a volere di più dalla propria relazione, se non si è abbastanza soddisfatti così, ma forse ci vorrebbe maggior comprensione nei confronti del partner. In ogni caso chi ha attraversato una crisi o una fase di revisione ritroverà presto un po’ di serenità. Se ci sono delle conflittualità irrisolte, magari con una figura appartenente al passato, probabilmente sarete chiamati ad una sorta di “resa dei conti”.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Torna finalmente una buona energia, ciò che vi è mancato nella prima parte di questo mese: non allarmatevi se queste feste possono portare ad una “interruzione” dei guadagni, avrete tutto il tempo per recuperare.piuttosto preoccupatevi dello scenario “pausa di riflessione” che potrebbe infastidirvi non poco perché rallenterebbe la vostra programmazione. In amore la situazione invece è interessante ed è un buon momento per le riconciliazioni, oltre che per sistemare alcune questioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State entrando in un periodo promettente, di possibili cambiamenti positivi e magari anche di rivincite. Dal 20 aprile il Sole tornerà ad essere favorevole a questo segno e porterà con se opportunità di rinascita, di rinnovamento. Se ci sono stati conflitti in amore, o avete sofferto un po’ la lontananza, ora ci sono importanti possibilità di recupero e di mettere definitivamente a posto ogni questione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il cielo attuale promette stabilità ma anche rinnovamento per chi ne avesse bisogno, proprio quello che ci vuole per ripartire con slancio ed energia. Marte, ora finalmente tornato positivo, vi dà la carica giusta e si aggiunge alle motivazioni che di certo non vi mancano. Vi state mettendo alle spalle dei mesi complicati, con perseveranza riuscirete ad ottenere risultati concreti. É un periodo fortunato anche per l’amore, specialmente per chi è a caccia di nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

State vivendo un periodo delicato, non un granché sia per il lavoro che per le relazioni. Prendetevi un po’ di tempo per capire cosa non va e affrontate le cose con sincerità. Per i nuovi progetti, invece, questo è un buon periodo quindi non disdegnate nuove collaborazioni e date spazio al lavoro di squadra. Prendetevi il vostro tempo per valutare bene ogni decisione, visto che le vostre scelte potrebbero avere delle conseguenze anche sulle persone a voi vicine.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Pasqua 2025 rappresenta una preziosa opportunità per riflettere e fare il punto della situazione: è evidente che avete vissuto un periodo di forte tensione interiore, sia dal punto di vista fisico che mentale, e magari qualcuno si è sentito trascurato o frustrato per aver dato tanto e ricevuto poco. La tenacia però è la vostra caratteristica più importante, oltre alla generosità, e vi aiuterà a superare questo momento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete sicuri delle vostre scelte, anche se magari attorno a voi avete persone che non comprendono del tutto quello che volete fare o magari non approvano la direzione che intendete prendere. In realtà chi vi critica è lo stesso che in altre situazioni vi chiede consiglio.ciò significa che siete effettivamente al centro dell’attenzione. Negli ultimi giorni vi siete sentiti un po’ insofferenti, come se le cose vi andassero strette e purtroppo siete circondati da gente un po’ ipocrita. La vostra pazienza è messa a dura prova anche da Marte ma tenete duro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il vostro brillante senso dell’umorismo vi aiuta molto. Mantenete comunque un atteggiamento positivo e giocoso in modo da evitare di passare “dalla padella alla brace”. Nota positiva è invece la presenza di Mercurio che, appunto, favorisce lo sviluppo di nuove amicizie e incontri significativi. Marte in opposizione invece vi rende le cose più complicate, provocando stress e conflitti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle favoriscono le relazioni e tutto ciò che riguarda l’amore, inoltre Venere rievoca situazioni del passato. Il risultato è duplice: da una parte un’apertura totale alle emozioni e alle nuove conoscenze, dall’altra la possibilità del ritorno di una persona cn cui avete avuto un rapporto. In questo sabato sera vi sentirete meglio anche fisicamente, dopo giorni di pesantezza.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.