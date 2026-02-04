Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 4 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi porta una spinta interessante sul piano professionale: c’è voglia di fare e di rimettere ordine in alcune questioni rimaste in sospeso. Qualcuno potrebbe finalmente ottenere una risposta attesa o sbloccare una trattativa. In amore si avverte il bisogno di maggiore chiarezza: parlare apertamente aiuta a evitare fraintendimenti inutili. La salute è nel complesso buona, ma conviene non strafare e gestire meglio le energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il lavoro richiede pazienza e concretezza, qualità che certo non vi mancano. Alcune situazioni procedono lentamente, ma sono sulla strada giusta. Nei rapporti affettivi c’è bisogno di rassicurazioni: piccoli gesti contano più delle grandi promesse. Il fisico chiede attenzione, soprattutto se negli ultimi tempi avete trascurato il riposo o l’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una giornata dinamica, con la mente particolarmente attiva. Sul lavoro possono arrivare nuove idee o contatti utili, soprattutto per chi opera nella comunicazione. In amore si sente il desiderio di leggerezza e dialogo: è il momento giusto per chiarire qualcosa rimasto in sospeso. La salute migliora se riuscite a scaricare lo stress mentale con movimento o attività rilassanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il lavoro richiede maggiore sicurezza: è importante credere di più nelle vostre capacità e non sottovalutare ciò che sapete fare. In amore emerge una sensibilità profonda, che può rafforzare i legami sinceri ma anche rendervi più vulnerabili. Prendetevi cura del benessere emotivo, perché l’equilibrio interiore influisce molto anche sul corpo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro vi vede protagonisti: c’è voglia di emergere e di dimostrare il vostro valore. Attenzione solo a non imporre troppo il vostro punto di vista. In amore il clima è vivace, con possibilità di recupero per chi ha vissuto tensioni recenti. La salute è buona, ma è consigliabile dosare le energie e non accumulare nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi invita alla riflessione, soprattutto sul piano professionale. Alcune scelte vanno valutate con calma, senza fretta. In amore si sente il bisogno di stabilità e concretezza: meno parole e più fatti. La salute è discreta, ma è utile ascoltare i segnali del corpo e concedersi qualche momento di pausa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il lavoro beneficia di una ritrovata capacità di mediazione: siete più diplomatici e questo aiuta a risolvere piccoli contrasti. In amore c’è voglia di armonia, anche se non tutto è perfettamente equilibrato. La salute migliora se riuscite a ritagliarvi spazi di tranquillità, lontano da tensioni esterne.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sul lavoro si avverte una determinazione forte, utile per affrontare situazioni complesse. È importante però evitare scontri diretti. In amore le emozioni sono intense e possono portare a confronti sinceri, utili per rafforzare il rapporto. La salute richiede attenzione allo stress: rallentare ogni tanto fa bene.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il lavoro stimola nuove prospettive e progetti, soprattutto per chi desidera cambiare o ampliare i propri orizzonti. In amore c’è bisogno di libertà e comprensione reciproca: dialogare apertamente evita incomprensioni. La salute è buona, favorita da un atteggiamento positivo e da una maggiore fiducia nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Una giornata concreta e produttiva sul lavoro, ideale per sistemare questioni pratiche o prendere decisioni importanti. In amore può esserci un atteggiamento più distaccato del solito: cercate di non chiudervi troppo. La salute è stabile, ma non trascurate il riposo, soprattutto se siete sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il lavoro favorisce idee originali e soluzioni fuori dagli schemi. È il momento giusto per far valere la vostra creatività. In amore si respira un’aria di cambiamento: chi è in coppia sente il bisogno di rinnovare il rapporto, chi è solo è più curioso. La salute è buona, ma attenzione alla stanchezza mentale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sul lavoro serve maggiore concentrazione: evitate distrazioni e fidatevi del vostro intuito. In amore emergono emozioni profonde, che possono rendere i rapporti più intensi e autentici. La salute migliora se riuscite a mantenere un buon equilibrio tra impegni e momenti di relax.

