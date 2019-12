Paolo Fox, Oroscopo 4 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 4 dicembre 2019

Mercoledì 4 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Qualche piccolo fastidio al mattino per quanto riguarda la tua salute. Niente di grave, ma sarà un pò difficile recuperare il ritmo giusto, tanto che ti consiglierei di rimandare al pomeriggio le cose che ti interessano. Stai fuggendo dal lavoro, non vuoi assumerti responsabilità, ma questo è abbastanza normale, perchè con Saturno in quadratura stai cercando di recuperare un pò di serenità. E siccome nel corso degli ultimi mesi hai fatto troppo, ora stai cercando di capire cosa continuare e cosa no.

Per quanto riguarda l’amore, se una persona che ti sta facendo e innervosire e che già ti ha fatto arrabbiare, continuerà ad abusare della tua disponibilità, allora le cose finiranno male. Tu cerca di non sottolineare sempre e comunque solo le cose che non vanno.

Oroscopo Toro

Situazione particolare in questa giornata di mercoledì. Una trovata originale darà nuova vita alla tua attività, arrivano buone notizie. Finalmente non c’è più questa Luna negativa che ti ha tenuto sotto stress lunedì e martedì; sentirai che la forza dell’amore può fare miracoli.

In questo momento sei più motivato e puoi dimenticare lo stato di profonda tensione che hai vissuto nelle ultime 48 ore. Fai felice la persona alla quale vuoi bene risvegliando emozioni particolari. La passionalità che era un pò sopita, questa sera potrà essere recuperata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Evita una spesa eccessiva o un’arrabbiatura. Questa di mercoledì non è una giornata facile da gestire, tornerai sereno solo a partire da venerdì. E’ possibile qualche discussione con la persona che ami ma cerca di essere prudente, perche’ potresti esagerare nel valutare le persone e le situazioni.

Bisogna essere più cauti. Anche per quanto riguarda l’amore, meglio rimandare a venerdi qualsiasi tipo di chiarimento. Un regalo fuori tempo utile ti metterà di cattivo umore; qualcuno ha pensato troppo tardi a farti un favore!

Oroscopo Cancro

Questo mercoledì è decisamente migliore rispetto alle 48 ore precedenti: sarai più sereno, più disponibile. Consiglio di ritagliarti uno spazio tutto per te. Questa sera anche l’amore può tornare ad essere protagonista; se la sensualità è la tua arma segreta per ottenere ciò che desideri non temere, perchè entro poco puoi ottenere molto.

Gli incontri delle prossime ore si riveleranno molto utili: potrai vivere al meglio i sentimenti o un’amicizia. Torna la passione. Se una storia non va con Giove e Saturno contro potrai dire basta. Associazioni da rivedere sul lavoro.

Oroscopo Leone

Sei più dolce e sicuramente più disponibile; per fortuna la fase di grande agitazione legata alle giornate di lunedì e martedì è terminata. Sotto un cielo cosi importante devi pesare molto bene le parole; ricorda che la serata può essere utile per recuperare quello che hai perso nel corso delle ultime 48 ore.

La vita affettiva puo’ risultare gradevole e riservare piacevoli sorprese. Qualche bella novità da venerdì.

Oroscopo Vergine

La Luna è opposta in questa giornata di mercoledì, quindi, muoviti con estrema cautela, anche considerando il fatto che sei stanco. Torna uno stato di forte agitazione. Ti senti un pò bastian contrario e non ti va bene niente, ma non preoccuparti perchè in fondo è colpa della Luna!

L’importante è non esagerare. Anche in amore questa sera non sarà facile stare bene; tieni sotto controllo tutte le reazioni! E’ possibile anche vivere qualche fastidio fisico: se accusi problemi di stomaco, sappi che sono di origine psicosomatica..

Oroscopo Bilancia

Ora è possibile star meglio, anche perchè la Luna avvantaggia le questioni di carattere finanziario, pratico, lavorativo. E’ un mercoledi da spendere anche per ritrovare l’amore. Certo, Venere è contraria, ma non avere timore di mostrare i lati più deboli del tuo carattere, in fondo ci si innamora spesso più dei difetti di una persona che delle sue grandi capacità.

Entro giovedì sera ti attende un riconoscimento; un maggiore entusiasmo ti ripagherà di tanti sacrifici.

Oroscopo Scorpione

E’ un mercoledì all’insegna del bello stabile! Non scartare a priori l’idea di fare qualcosa di importante; magari potresti portare avanti un contatto che può cambiare la tua vita. Ricordo che entro la fine di questo mese possono esserci molte novità, tutte da sfruttare.

Questa sera, poi, potrai trascorrere un momento diverso dal solito grazie alla tua grande carica di sensualità che si rinnova. Non avere timore di mostrare la tua grande passionalità. Non mancano certi pensieri per un trasferimento di lavoro che devi fare o hai fatto da poco, ma che non ti convince.

Oroscopo Sagittario

Stelle ancora un pò complicate da gestire in questo mercoledì. Non è il caso di fare troppo, non è il caso di fare mille cose contemporaneamente. L’armonia è relativa e anche per quanto riguarda la forma fisica non ti trovo al massimo. Mi raccomando non strafare. In amore, questa sera cerca di evitare di dire la verità.

In questo periodo, infatti, la diplomazia è certamente l’arma migliore per evitare storie e soprattutto complicazioni. Un tuo atteggiamento un pò polemico nei confronti degli altri, e soprattutto di chi ami, potrebbe creare qualche impedimento.

Oroscopo Capricorno

Un’entrata di denaro del tutto imprevista può farti tornare il buon umore; in queste 48 ore non manca la determinazione, e questo è un mercoledì valido per portare avanti un contatto, anche difficile. Questa sera l’amore è protagonista indiscusso, ovviamente se hai un partner adeguato al tuo fianco!

Cerca di guardarti attorno, perchè le nuove storie sono molto importanti. Vista la particolare situazione astrale, può succedere che un incontro conduca all’immediato desiderio.

Oroscopo Acquario

L’unico punto veramente debole del mese è la situazione economica: devi pensare bene a quello che devi spendere, anche nel futuro. Attenzione, perchè tra qualche settimana arriveranno conti salati da pagare, dunque non eccedere in inutili acquisti.

Per quanto riguarda l’amore, in questo mercoledì Venere è sempre buona, ti permette di trovare un nuovo amore e di essere più convinto di quello che desideri. Ora appari anche in vena di divertimento. Serata piacevole sotto questo punto di vista.

Oroscopo Pesci

Non manca la voglia di stare in mezzo gli altri; con la Luna nel tuo segno avrai molte energie che potrai investire in qualcosa di veramente proficuo. Dimostra il tuo affetto alla persona che ami e questa sera non escludere una relazione particolare, un momento di grande intimità.

C’è meno trambusto nell’ambito della famiglia. E anche per quanto riguarda i sentimenti puoi permetterti il lusso di investire in qualcosa in cui credi. Dopo i momenti di grande stanchezza, pare stia tornando un pò di serenità, anche in quelle coppie che hanno discusso troppo.

