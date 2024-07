Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 luglio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 luglio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento il vostro fascino è giunto davvero al picco grazie soprattutto al supporto fondamentale di Venere. Siete particolarmente forti e consapevoli dei vostri mezzi, l’unico errore che non dovreste commettere è quello di incaponirvi in storie impossibili. Meglio cercare di rimanere con i piedi ben ancorati per terra senza inseguire sogni o chimere. Servirà anche non fare passi azzardati a livello finanziario. Cercate di essere lucidi e di non fidarvi di facili promesse.

Oroscopo Paolo Fox Toro

I rapporti che sono nati da poco sono quelli che in questo momento godono di maggior serenità, mentre le coppie che si trascinano da tempo, potrebbero vivere dei momenti un po’ burrascosi. Cercate di curare meglio anche le relazioni con gli altri. Il fatto di essere troppo sinceri e di dire sempre quello che pensate, a volte può crearvi inimicizie o mettervi nei pasticci. Approfittate delle vacanze o delle ferie per fare un po’ di movimento in più e curare di più il vostro corpo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa fase della vostra vita, anche delle nuove amicizie potrebbero davvero diventare qualcosa in più. Basterà davvero poco per poter dare vita ad una storia passionale e travolgente, anche perchè state ardendo di passione. Giove nel segno vi regalerà una bella capacità di azione, adesso spetterà a voi mettere a frutto la strada tracciata dalle stelle, creando progetti ambiziosi e facendo leva sulla vostra creatività. Cercate di curare di più la vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ad inizio di queste mese ci sono state delle tensioni che adesso si stanno man mano sciogliendo. Oggi dovreste stare attenti alle storie sentimentali mordi e fuggi che potrebbero causarvi qualche delusione cocente. Quello attuale non è un periodo molto ricco sul piano del lavoro e della creatività. Le stelle vi consigliano di chiudere in fretta tutto quello che avete in sospeso e godervi le meritate ferie che vi serviranno a recuperare un po’ di lucidità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si avvicina per voi un periodo decisamente più sereno e più costruttivo. Anche in amore potrebbero essere in arrivo delle storie passionali, purchè vi poniate degli obiettivi raggiungibili, piuttosto che puntare su situazioni controverse e insidiose. Anche se state svolgendo un lavoro che non vi soddisfa, questo non è il momento giusto per puntare i piedi e mandare all’aria dei progetti che al momento vi stanno assicurando una paga. Meglio accontentarsi di ciò che si ha, piuttosto che pretendere la luna.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dovreste cercare di mandare in archivio il passato con le sue delusioni e le sue fregature, concentrandovi solo sul futuro. Solo così avrete modo di vivere nuovamente belle passioni e di emozionarvi ancora, altrimenti il vostro cuore non batterà mai per nessuno. Le notizie che aspettate potrebbero arrivare molto prima di quanto pensiate, a patto che siate intraprendenti e positivi. Potrebbe capitarvi di perdere le staffe per questioni di banale importanza. Evitate di prendervi di nervi per situazioni che possono essere risolte facilmente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State vivendo un periodo caratterizzato da ritardo o da piccole polemiche. Soprattutto i nuovi amori dovrebbero essere considerati con maggior prudenza. Evitate di gettarvi a capofitto in una storia che non vi convince per nulla. Piuttosto sarebbe meglio attendere con pazienza che arrivi il vero amore, senza accontentarvi di false compagnie per riempire un vuoto. Cercate di evitare polemiche e tensioni in famiglia, perchè potreste essere proprio voi a rimetterci.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento servirebbe maggior chiarezza su cosa volete fare realmente nella vostra vita, solo così potranno esservi chiari gli obiettivi da raggiungere. Un bel viaggio verso luoghi lontani potrebbe essere la cosa giusta da fare per ritrovare la vostra armonia interiore. Qualcuno sarà costretto a dover rinunciare ad una vacanza magari per via di un familiare che non sta bene. Cercate di eliminare quella velata ansia che vi blocca e vi impedisce di fare ciò che vorreste.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento vorreste essere di più al centro delle attenzioni del vostro partner. Amate essere coccolati ed essere messi su un piedistallo, ma qualche volta il vostro partner vorrebbe concedersi delle distrazioni e non potete evitarlo. Agosto potrebbe essere un mese insidioso per l’amore, quindi evitate avventure fugaci soprattutto se avete già un partner. Dovrete cercare di curare meglio i vostri interessi, evitando investimenti azzardati che potrebbero costarvi molto cari. Non è questo il momento di fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Anche una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più profondo. Potreste anche decidere di concedere una seconda possibilità ad una persona che si è dimostrata molto poco leale nei vostri confronti. Nel lavoro siete sempre concentrati e sempre sul pezzo. Tenderete anche ad essere inflessibili con coloro che non svolgono il proprio dovere con impegno e dedizione. Se c’è qualche problema di postura o soffrite di dolori articolari, sarebbe meglio rivolgersi ad uno specialista.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere opposta rende l’amore molto elettrizzante in questa fase della vostra vita. Fra scenate di gelosia, tensioni e verità non dette, potrebbero essere scintille con il vostro partner. Dovreste cercare di mantenere una certa lucidità e apertura mentale, piuttosto che impuntarvi su ogni cosa. Questo periodo vi vede decisamente stressati e sottotono. Forse dovreste concedervi una bella vacanza per resettare tutto e ritrovare l’armonia soprattutto con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Agosto potrebbe essere un mese esiziale per quelle coppie che hanno incontrato delle difficoltà nei mesi precedenti. Molte coppie rischieranno davvero di saltare se non riusciranno a ritrovare il loro punto di equilibrio. Chi gestisce un’azienda dovrà pensare fin da adesso a riorganizzare il lavoro magari con nuovi collaboratori o nuove partnership. Avreste bisogno di staccare la spina un po’ per ritrovare lucidità e motivazioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.