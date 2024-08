Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 21 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È un momento in cui aleggiano tensioni nell’aria, esse sono legate per lo più sul fronte lavorativo. La verità è che c’è una grande stanchezza, le energie sono venute meno, e per giunta giunge qualche cambiamento non previsto da affrontare, indubbiamente una situazione stressante. Cercate di controllarvi anche se non sarà facile, non fate prevalere la rabbia. Anche in amore è un momento delicato, è essenziale stare attenti alle complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete un oroscopo importante, nel caso specifico vuol dire che arriveranno belle soddisfazioni entro la fine dell’anno. Quindi, siate ottimisti anche se ci saranno giornate difficili, pensate a cosa vi aspetta, sfide da vincere e traguardi da raggiungere con il favore delle stelle. Dovete fare attenzione alla situazione finanziaria, mantenete in ordine i conti e siate prudenti limitando le spese allo stretto necessario. In amore si arriverà alla risoluzione di un problema.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi non farete i salti di gioia, infatti, la giornata vi vedrà sottotono, qualcosa vi tormenta tanto che vi infastidite per niente, grande suscettibilità, nervi tesi. In famiglia il clima non è affatto dei migliori, si respira un’aria agitata, state attenti alle discussioni anche con gli amici, insomma, dovrete contare fino a dieci prima di poter dire la vostra con la dovuta calma e diplomazia. Le cose non vanno meglio in amore, per cui moderate i toni e non innescate polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ecco una giornata che trova le stelle dalla vostra parte, e non è un caso isolato. Avvertite un po’ di stanchezza ma rispetto all’ultimo periodo la situazione è nettamente migliorata. Cercate di proseguire liberandovi di stress e ansia che non hanno più motivo di esserci. Forse vi aspettate qualcosa di speciale in amore, ma dovrete accontentarvi di un dialogo ritrovato, per le emozioni non c’è ancora spazio con Venere neutrale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Fate attenzione alla vostra situazione finanziaria, delle spese da affrontare potrebbero rappresentare un problema! Venite da una fase agitata della vostra vita che vi ha un po’ sfiancato. Fortunatamente, ritroverete una maggiore energia e una sufficiente reattività per sbrigare o sbrogliare determinate situazioni. Non sottovalutate la presenza di Venere che finalmente porta belle emozioni: un toccasana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La luna è nel vostro segno zodiacale insieme a Marte. Quindi, siete molto indaffarati, agite su più fronti e potreste avvertire un po’di stanchezza. Dovete provare a non fermarvi, perché è una fase delicata in cui state facendo piani per il vostro futuro. Sarà importante dedicare del tempo anche nel rapporto di coppia in cui è venuta a mancare la passione, bisognerà in qualche modo ritrovarla, altrimenti la complicità verrà meno per dar spazio a una routine che non aiuta la relazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le energie fisiche scarseggiano, proprio quando ne avevate bisogno per affrontare delle questioni complicate. Cercate di rilassarvi, magari con un po’ di meditazione o comunque con qualcosa che riesca a farvi ritrovare un po’ di benessere ed equilibrio. Sul fronte lavorativo siete pensierosi ed è giusto sia così in questo periodo. L’amore sta andando in secondo piano, ciò non deve accadere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente si riparte! Avete trascorso dei giorni tormentati ma adesso già vi attende una giornata di belle notizie e un carico di energie che vi consentirà di assecondare l’intento di avere tanta voglia di fare. Purtroppo non tutto gira nel verso giusto. In amore state attraversando un momento di tensione. Evitate discussione e polemiche, quando sarete più sereni ci sarà modo di parlare sinceramente e di far venire a galla i vostri sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

A quanto pare è proprio la vostra giornata! La Luna è contraria ma non riuscirà a incidere negativamente. Il lavoro procede senza scossoni, tutto nella norma. Bene gli incontri che saranno fortunati, decisamente una buona giornata per i single ma anche per chi cerca nuovi amici. Per chi vive un lungo rapporto di coppia ci sarà qualche ostacolo da affrontare, nulla di irreparabile.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete una grande voglia di amare e le stelle sono dalla vostra parte, una bella partenza. Se siete tra coloro che non hanno trovato ancora l’anima gemella dovreste cominciare a guardarvi intorno per la fortuna assiste soprattutto gli audaci. Marte vi darà anche una bella spinta, vista la posizione favorevole. Non trascurate il lavoro in questo periodo e non mettete da parte la vostra cautela nelle risorse economiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è da dire che vi aspetta una brutta giornata. Siete oberati di cose da fare, non vi sottraete all’impegno, cercate di rispettare date e scadenze, ma siete così stressati da non riuscire a sopportare nulla e nessuno. Quando la situazione è così tesa, ci si rifugia nell’amore, si cerca sostegno e supporto anche solo a parole della persona amata, ma stavolta anche in amore vige una certa agitazione e ci sono per giunta dei dubbi. Situazione pessima.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Aleggia la tensione nell’aria in queste giornata, eppure non avete colpa. State affrontando dei cambiamenti in vista dell’autunno ma ne vale la pena, perché arriveranno belle soddisfazioni. La Luna è opposta e rallenta un po’, quindi vi conviene fare tutto con estrema calma e dopo aver ponderato il da farsi al meglio, anche perché volete togliervi qualche sassolino dalla scarpa.

