Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sono in tanti quelli che stanno preparando un gran ritorno in scena. Più ci si avvicinerà alla parte centrale dell’anno e maggiori saranno le possibilità di recupero. State vivendo giornate di grandi iniziative anche per quanto riguarda i sentimenti. Possibili conferme in arrivo, sotto tutti gli aspetti. entro giovedì.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se qualcuno non vi ha dato le risposte che aspettavate potreste dire “basta”: questo fa parte del processo di tagliare i rami secchi che state attuando da qualche giorno. Non sopportate più ciò è diventato routine o che magari desideravate fino a qualche tempo fa, è il momento delle novità e dei cambi di passo! Avete una gran voglia di rinnovamento e di freschezza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le storie d’amore nate in questo mese non sembrerebbero attendibili, ci sono troppi ostacoli o visioni differenti sulla vita. Restano da risolvere alcune questioni o fronteggiare dei ritardi, avete l’occasione di sistemare le cose ma ci vorrà il giusto atteggiamento. Avete proprio bisogno di serenità, queste 24 ore rischiano di essere particolarmente stressanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo periodo sentite di poter vincere una sfida e di potervi permettere il lusso di rinunciare a qualcosa! Stelle favorevoli per gli innamorati e per chi intende fare una promessa importante in ambito sentimentale. Attenzione solo alla Luna in opposizione che potrebbe portare un po’ di stanchezza e magari alcune tensioni da superare in serata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere favorevole premia chi dà spazio ai sentimenti e ha voglia di innamorarsi. I prossimi due mesi saranno ottimi banchi di prova per le relazioni, ma attenzione all’allarme tradimenti. É tempo di mettersi alla prova anche nel lavoro, alcune sperimentazioni nate a novembre scorso potranno essere di buon auspicio per il futuro!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’amore può tornare un dilemma per tutti, soprattutto quelli che vorrebbero provare qualcosa di nuovo dopo esser stati soli a lungo. É anche vero che i nati sotto questo segno di solito sono molto prudenti, abbassando le possibilità di commettere errori, ma un atteggiamento così tanto conservatore potrebbe rappresentare un limite negli incontri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Novità, soddisfazioni e consensi in arrivo per chi lavora a contatto con il pubblico, il vostro impegno sarà finalmente ripagato! Dovrete fronteggiare però un po’ di stanchezza. E’ un buon periodo per incontri e nuovi rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Stelle importanti in amore anche per voi: dal 23 gennaio Venere tornerà attiva in questo senso e accelererà il processo di trasformazione. Novità anche in campo lavorativo. C’è chi tenterà di crescere e farà piccole/grandi rivoluzioni, servirà fare anche un bel cambiamento interiore per rendere il processo completo. Attenzione a non rivangare il passato!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Soddisfazioni dalle storie d’amore che nascono in questo periodo. Le cose saranno più difficili per chi si lascia trasportare troppo dalle emozioni del momento, cercate di non fare il passo più lungo della gamba! Resta assolutamente possibile fare progetti per la seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State vivendo un periodo faticoso sul lavoro, vi attendono altre giornate dure e cariche di tensione. Recupero in vista in amore con l’ingresso di Venere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con l’avvicinarsi al mese di febbraio aumenteranno le occasioni da sfruttare, fatevi trovare pronti e non commettete l’errore di arrivare impreparati all’appuntamento con il destino! Tutte le situazioni di lavoro e le questioni personali che hanno un valore, e sono promettenti! Ok anche l’amore, dopo un dicembre negativo e di delusioni è giunto il momento di chiarire come stanno le cose.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete irascibili e nervosi in questi giorni! Potreste voler mettere in discussione un sentimento e capire come stanno le cose. Urge ritrovare un po’ di tranquillità. Cercate di andare oltre, anche perché dovete affrontare problematiche con cui non vi siete mai confrontati e dovrete essere lucidi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.