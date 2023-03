Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 1 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarà un giorno migliore e Venere nel segno parla di emozioni sincere: evita discussioni con la persona che ami.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore non tutto è chiaro, a volte ti ritrovi a dovere bacchettare il partner, a rimproverarlo spesso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai un grande desiderio di evadere e vivere situazioni insolite, ma attenzione: sul lavoro ci sono contrarietà.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Continua la fase di grande stanchezza che riguarda l’amore, le coppie più minate da incomprensioni devono essere caute.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Grande energia positiva, si risveglia la forza e puoi prendere una sbandata per una persona che ti piace molto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non tutto è tranquillo sul lavoro e se ci sono persone contro di te potresti anche dire basta. Amore in recupero.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Devi essere cauto nel valutare i cambiamenti, soprattutto se riguardano la sfera dell’affettività.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Da una parte vorresti cambiare, dall’altra hai paura che ogni trasformazione nasconda un problema.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Venere è favorevole. L’amore può tornare protagonista anche a una conoscenza occasionale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Migliora la vita professionale. Accetta impegni di rilievo. Progetti importanti a breve.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sembra quasi che tu ti diverta a provocare gli altri: attento, non tutti accettano la tua ironia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Evita gli scontri diretti con collaboratori, soci, colleghi, capi. Prima di tutto devi cercare di recuperare un po’ di tranquillità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.