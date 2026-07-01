Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 1 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi si apre con una forte voglia di mettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Sul lavoro si intravedono finalmente segnali di ripresa: un progetto fermo da tempo potrebbe ripartire oppure arrivare un’occasione da cogliere al volo. In amore è il momento ideale per chiarire eventuali incomprensioni, mentre chi è single potrebbe decidere di aprire il cuore a una nuova conoscenza. L’energia non manca: dedicarla allo sport o a un’attività rilassante vi aiuterà a trovare il giusto equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo settimane impegnative torna finalmente un clima più favorevole. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme importanti oppure il via libera a un progetto che aspettavate da tempo. Chi desidera ampliare la propria rete di contatti avrà occasioni interessanti. Anche i sentimenti tornano protagonisti: le coppie ritrovano serenità e complicità, mentre i single farebbero bene ad accettare qualche invito in più. Il benessere generale migliora, ma non dimenticate di concedervi il giusto riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La prudenza sarà la vostra migliore alleata. Sul lavoro sarà importante valutare con attenzione ogni parola, evitando reazioni impulsive che potrebbero creare tensioni. Anche dal punto di vista economico è consigliabile rimandare investimenti o decisioni rischiose. In amore il clima resta sereno, purché non vengano riaperti vecchi contrasti ormai superati. Per ritrovare tranquillità, concedetevi una passeggiata, un po’ di movimento o un’attività che aiuti a scaricare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La creatività sarà il vostro punto di forza e vi permetterà di distinguervi in ogni situazione. Chi desidera avanzare richieste o puntare a una crescita professionale troverà terreno favorevole. In amore l’atmosfera è positiva: le coppie consolidano il rapporto, mentre i single potrebbero vivere un incontro capace di lasciare il segno. Energia e vitalità vi accompagneranno per tutta la giornata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro state raccogliendo i frutti dell’impegno dimostrato negli ultimi mesi, anche se qualcuno potrebbe guardare ai vostri risultati con un pizzico di invidia. È un buon momento per programmare investimenti o obiettivi a lungo termine. Nei rapporti di coppia sarà utile mostrare maggiore comprensione verso chi amate. La salute è stabile, ma ascoltare i segnali del corpo vi permetterà di evitare inutili affaticamenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le stelle di oggi invitano a fare chiarezza, soprattutto nella sfera professionale. Se un progetto non vi soddisfa più, valutare nuove opportunità potrebbe rivelarsi la scelta vincente. Anche in amore è arrivato il momento di prendere decisioni sincere: chiudere ciò che non funziona o investire con convinzione in una relazione che merita. Un po’ di stanchezza mentale potrebbe farsi sentire: concedetevi qualche ora di relax.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Determinazione e sicurezza vi permetteranno di affrontare con successo anche le situazioni più complicate. Sul lavoro riuscirete a superare un ostacolo importante e potrebbero arrivare gratificazioni attese da tempo. Le trattative e gli accordi risultano particolarmente favoriti. In amore la passione torna protagonista: chi è in coppia vivrà momenti intensi, mentre i single potrebbero lasciarsi coinvolgere da un incontro sorprendente. Ottimo il livello di energia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di oggi richiede sangue freddo e capacità di adattamento. Alcuni imprevisti potrebbero rallentare i programmi professionali, ma con pazienza riuscirete a rimettere tutto in ordine. Evitate confronti troppo accesi con colleghi o superiori. In amore sarà fondamentale tenere sotto controllo la gelosia e fidarsi maggiormente della persona amata. Per ritrovare serenità, dedicate del tempo esclusivamente al vostro benessere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’entusiasmo vi spinge a guardare lontano e ad accogliere ogni novità con curiosità. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti, anche da altre città o dall’estero. È una giornata favorevole per viaggi, spostamenti e nuovi progetti. In amore sentite il bisogno di uscire dalla routine: organizzare qualcosa di diverso rafforzerà il rapporto di coppia, mentre i single avranno l’occasione di fare conoscenze stimolanti. Evitate soltanto di esagerare con gli sforzi fisici.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

I sacrifici compiuti negli ultimi mesi iniziano finalmente a dare risultati concreti. Nel lavoro sono possibili riconoscimenti, avanzamenti di carriera o miglioramenti economici. Anche le finanze mostrano segnali incoraggianti. In amore prevale il desiderio di stabilità: le coppie consolidano il legame, mentre chi è solo potrebbe incontrare una persona affidabile con cui costruire qualcosa di importante. Curate maggiormente l’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee non vi mancano e la vostra originalità attirerà l’attenzione delle persone giuste. Sul lavoro potreste dare il via a un progetto innovativo oppure ricevere il sostegno di collaboratori preziosi. In amore cresce il desiderio di indipendenza: affrontare il dialogo con sincerità aiuterà a evitare incomprensioni. I single saranno favoriti negli incontri, soprattutto in contesti insoliti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità sarà la vostra risorsa più preziosa. Sul lavoro riuscirete a trovare soluzioni efficaci grazie all’intuito e alla fantasia, qualità particolarmente apprezzate in questo periodo. Chi opera nel settore artistico o creativo potrebbe ricevere soddisfazioni importanti. In amore si respira un clima romantico: le coppie vivranno momenti di grande sintonia, mentre i single avranno buone possibilità di vivere un incontro speciale. Cercate soltanto di non lasciarvi condizionare dagli sbalzi d’umore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.