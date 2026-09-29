Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 29 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 29 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’Ariete ritrova energia e determinazione, con una crescente voglia di tornare protagonista delle proprie scelte. In amore sarà utile affrontare eventuali incomprensioni con sincerità, evitando reazioni impulsive. Sul lavoro si aprono possibilità interessanti per nuovi progetti o richieste, anche se qualche rallentamento potrebbe mettere alla prova la pazienza. La vitalità è buona, ma sarà importante alternare impegni e momenti di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro affronta la giornata con concretezza e buon senso, preferendo consolidare ciò che ha già costruito. In amore cresce il bisogno di sicurezza e di dialogo, soprattutto nelle relazioni più importanti. Sul lavoro la perseveranza permette di superare gli ostacoli, ma attenzione alle spese non necessarie. Per il benessere sarà utile seguire ritmi regolari e concedersi il giusto riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per i Gemelli è una giornata dinamica, ideale per comunicare, incontrare persone e scambiare nuove idee. In amore prevale la leggerezza, ma sarà meglio scegliere con attenzione le parole per evitare piccoli malintesi. Nel lavoro la creatività aiuta a trovare soluzioni efficaci e alternative. La forma fisica è in ripresa, mentre movimento e aria aperta possono aiutare a liberare la mente dallo stress.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Cancro vive una giornata ricca di emozioni e riflessioni sui rapporti personali. In amore sarà importante ascoltare ciò che sentite e affrontare con sincerità eventuali dubbi. Sul lavoro l’intuito può rivelarsi prezioso quando dovrete valutare persone, proposte o nuove collaborazioni. Per ritrovare equilibrio avrete bisogno di tranquillità, silenzio e qualche momento lontano dal caos quotidiano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone torna a brillare grazie a carisma, sicurezza e voglia di mettersi in gioco. In amore la passione aumenta, ma sarà importante non lasciare che orgoglio e testardaggine creino tensioni. Sul lavoro possono arrivare nuove responsabilità o occasioni per valorizzare le vostre capacità. L’energia non manca, anche se sarà necessario evitare di accumulare troppa stanchezza durante la giornata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Vergine affronta la giornata con precisione e organizzazione, riuscendo a mettere ordine anche nelle questioni più complesse. In amore potreste apparire più razionali del solito: qualche gesto affettuoso aiuterà a mostrare meglio ciò che provate. Il lavoro favorisce concentrazione, accordi e attività che richiedono attenzione ai dettagli. La salute è stabile, ma concedetevi una pausa per liberare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Bilancia cerca armonia e serenità, soprattutto nei rapporti che hanno attraversato qualche tensione. In amore tornano dolcezza e complicità, ma sarà necessario esprimere con maggiore chiarezza ciò che desiderate. Sul lavoro possono nascere nuove collaborazioni o cambiamenti interessanti. Dedicate più tempo alla cura di voi stessi e cercate di recuperare energie anche dal punto di vista emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione vive emozioni intense e sente il bisogno di cambiare ciò che non lo soddisfa più. In amore attenzione alla gelosia e al desiderio di controllare ogni situazione: parlare apertamente sarà la soluzione migliore. Nel lavoro la determinazione permette di superare ostacoli e difendere le proprie idee. Per il benessere sarà importante staccare dagli impegni e dedicarsi ad attività rilassanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario sente il bisogno di novità e guarda con curiosità verso nuove opportunità. In amore desiderate spontaneità e maggiore libertà, mentre i single potrebbero essere attratti da persone originali. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, ma prima di accettare una nuova sfida sarà utile valutarne ogni aspetto. Il contatto con la natura e l’attività fisica possono restituirvi energia e buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno guarda al futuro con concretezza e concentra le proprie energie sugli obiettivi più importanti. In amore cercate stabilità e rapporti sinceri, evitando situazioni troppo superficiali. Sul lavoro l’impegno costante può portare risultati concreti e confermare la validità delle scelte fatte. Ascoltate però i segnali del corpo e non trascurate il riposo, soprattutto dopo una giornata intensa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario sente il bisogno di rompere la routine e trovare nuovi stimoli. In amore sarà importante lasciare spazio alla spontaneità, evitando che le abitudini rendano il rapporto troppo prevedibile. Sul lavoro la creatività favorisce idee originali e soluzioni innovative. La mente sarà molto attiva, quindi dedicate qualche momento al relax per ridurre tensioni e stress.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I Pesci vivono una giornata all’insegna della sensibilità e dell’intuito. In amore prevalgono romanticismo e dolcezza, ma sarà importante non idealizzare troppo persone o situazioni. Nel lavoro la creatività aiuta a superare dubbi e piccoli ostacoli, soprattutto quando riuscirete ad affidarvi anche alle vostre sensazioni. Il benessere migliora concedendovi silenzio, tranquillità e momenti dedicati esclusivamente a voi stessi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.