Si è da poco conclusa la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 28 settembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 5a puntata di lunedì 28 settembre

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 28 settembre 2026 prende il via con l’energia di Ilary Blasi. La padrona di casa, bellissima come sempre, prima di tutto saluta le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarell prima di collegarsi con i concorrenti. La diretta inizia subito con il primo verdetto del televoto che, questa settimana, vede a rischio eliminazione Carmen, Michelle, Federica, Varsi, Roncaccia e Danto. Il pubblico da casa ha deciso di salvare Carmen e Federica, mentre a rischio eliminazione restano Michelle, Varsi, Roncaccia e Danto.

Si prosegue poi con il confronto – scontro tra Marina La Rosa e Alex Belli. Tutto è nato dalla nomination della scorsa puntata con Marina che ha invitato il coinquilino ad essere più persona e meno personaggio. Un commento piccato che non è stato particolarmente gradito dall’attore che ha definito la “gatta morta” del primo Grande Fratello “la più giocatrice di tutte”. Poco dopo è il momento di Andreas Muller che racconta il rapporto speciale con il fratello Daniel a cui deve la scoperta della passione per la danza. Un racconto emozionante per Andreas che parla anche della malattia del fratello per poi riabbracciare la mamma.

Tra i momenti più attesi della diretta c’è anche l’esibizione di Valeria Marini sulle note di “Money, Money”. La showgirl sarda, accompagnaa da Moreno Morello, regala una performance destinata a restare nella storia del reality show, che viene premiata anche dal pubblico da casa permettendo ai concorrenti di raddoppiare il budget settimanale della spesa. Infine la decisione definitiva del Grande Fratello sul futuro di Simone Annicchiarico: il concorrente non potrà rientrare nella casa con il GF che conferma la sua squalifica dal gioco.

Chi è uscito ieri sera 28 settembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stata anche la prima eliminazione. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Carmen, Michelle, Federica, Varsi, Roncaccia e Danto. Alla fine il concorrente meno votato, costretto a lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia, è stata Michelle Masullo!

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 28 settembre

Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il concorrente candidato alla prossima eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto nel segreto del confessionale o palesemente.

Immuni dalle nomination: Andreas, Megan, Jonathan, Federica, Valeria e Guendalina. I concorrenti più votati della casa sono: Alex, Danto, Marina e Varsi. Chi vuoi salvare tra Alex, Danto, Marina e Varsi? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato dalla casa.