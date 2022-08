Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 2 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci sono giornate in cui bisogna dire le cose con calma. Oggi e domani confusione totale anche se si tratta di una confusione positiva secondo l’astrologo perché vi rende pronti all’azione. Giove nel segno rafforza la speranza, anche se ogni tanto, qualcosa sfugge di mano. Bisogna avere una sorta di via d’uscita dalle complicazioni che comunque una vita frenetica e piena di stimoli comporta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

molto importante che adesso cerchiate di mostrarvi più sereni. Dentro o fuori, decisioni perentorie per cui non ci sono mezze misure. Il tema della casa torna protagonista in questo momento: coloro che vogliono trasferirsi o fare un acquisto o una vendita per compensare le spese lo sanno. Tanti nati del segno hanno già deciso se convivere o sposarsi, altri in questo momento vorrebbero liberarsi di un peso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Due giornate importanti per voi del segno dei Gemelli con Luna favorevole, Giove attivo, Sole interessante. Speriamo che possiate riuscire a liberarvi di un grande peso, quello che portate sulle spalle da tempo e che potrebbe essere rappresentato anche da fastidi economici. Le relazioni importanti vanno recuperate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi state allontanando da ciò che vi faceva male e questo è sicuramente un bene. Sempre. Attenzione alle decisioni troppo impulsive dettate dall’orgoglio. Calma, cercate di prendervi il vostro tempo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In queste ore avete buone possibilità di incontrare la vostra anima gemella. Ascoltate le vostre amicizie, potrebbero avere ragione su tante piccole cose. Agosto può essere il mese della liberazione in amore, delle grandi passioni. Cercate solo di farvi scivolare cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nella parte centrale di questa settimana ci sarà un cambiamento nel cielo che vi riguarda. Mercurio avrà una forza in più e questo è significativo nel vostro cielo. In queste ore avete buone possibilità di incontrare la vostra anima gemella. Se solo smetteste di uscire sempre negli stessi posti… Ascoltate le vostre amicizie, potrebbero avere ragione su tante piccole cose.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi accogliete la Luna nel vostro spazio zodiacale. Dalla prossima settimana ci sono delle novità. Attenzione nei rapporti sentimentali, se ci sono dei problemi cercate di affrontarli e non virare su cose meno importanti. Non date spazio solo all’apparenza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In queste ore vi sentite molto soli, abbandonati. Provate a vedere le cose da un’altra prospettiva. Forse siete solo voi che state ingigantendo le emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete buone idee ma dovete metterle in pratica. Il tempo scorre e qualcuno potrebbe prendere il vostro posto Fidatevi di voi stessi e iniziate a percorrere la strada che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Finalmente un po’ di tranquillità in tutto questo caos che vi circonda. Non abbiate paura di sbagliare, è sempre meglio provarci nella vita. Per sistemare c’è sempre tempo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ci sono delle situazioni che andrebbero necessariamente risolte al più presto. Lavorative e non. Provate a focalizzarvi sulle cose che più desiderate e non lasciatevi andare, non lasciate spazio allo sconforto. In amore andrebbe ravvivata un pochino la fiamma della passione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In arrivo una buona giornata per chi vuole buttarsi in qualcosa di nuovo e ha voglia di un cambiamento anche importante. Non vi preoccupate, ci saranno tantissime occasioni da sfruttare fino in fondo. Per coloro che hanno avuto in blocco nel lavoro questo momento è di sperimentazione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.