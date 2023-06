Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 13 giugno 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 giugno 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In queste ore di metà giugno vi sentite volitivi, forti e pieni di voglia di fare, pronti a rimettervi in gioco e magari anche ad affrontare di petto un “nemico” o chi prova – da tempo – a fermarvi. Una riconferma potrebbe essere arrivata e altre arriveranno a breve, sia sul lavoro sia in amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

I nati sotto questo segno si sentono soverchiati da obblighi e tensioni eccessive, ciò che si vorrebbe è solamente un po’ di relax dopo esser stati inondati da incarichi, richieste, programmi o l’investitura di un ruolo importante. Chi ha dubbi in amore farebbe bene a chiarirli ed eliminarli il prima possibile, sarebbe utile un bel discorso con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Da marzo alcune collaborazioni sono in bilico, senza un vero motivo. Non riuscite più a sopportare questa situazione! Il transito di Saturno in questo segno vi sta “obbligando” ad una revisione totale della vita e vi accorgerete che qualche maschera cadrà presto. Possibili occasioni e colpi di fulmine improvvisi, tenete gli occhi aperti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo inizio di settimana vi trova un po’ spiazzati, siete pieni di cose da fare ma un imprevisto potrebbe infastidirvi o causare dei ritardi. Fate attenzione a non perdere la calma! Chi ha una storia d’amore che funziona potrebbe decidere di fare un passo in avanti. Soprattutto ora che state vivendo una fase che favorisce convivenza e matrimoni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete inondati da una grande forza e da un rinnovato senso di responsabilità sul lavoro, a causa di Venere attiva in questo segno; attenzione però, non è il momento di fare il passo più lungo della gamba, soprattutto se si ha un’attività in proprio, quindi siate prudenti e fate buon viso a cattivo gioco. Da febbraio alcune situazioni sono diventate difficili da gestire e bisogna intervenire in qualche modo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Da marzo il vostro percorso è stato a dir poco accidentato, con tanti ostacoli e imprevisti che vi hanno disturbato, ma adesso potete fare grandi recuperi e ottenere i successi sperati. Intelligenza e acume vi porteranno lontano, addirittura oltre le vostre aspettative.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le cose più belle avvengono quando si fanno in due, sia che si tratti di sentimenti sia di rapporti lavorativi, ma ultimamente siete rimasti delusi da qualcuno che è uscito dalla vostra vita in maniera improvvisa. Fatevi scivolare le cose addosso!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Potreste accusare un calo del desiderio sentimentale. L’amore sembra preso da titubanze o tentazioni di pause di riflessione, occorre capire se vale la pena resistere facendosi scivolare le cose addosso o se invece sarà meglio tagliare i “rami secchi”.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il periodo più pesante per molti di voi ormai è alle spalle. Venere e Marte sono in aspetto ottimo, e quindi si procede verso un futuro di grande interesse. La nuova posizione di Venere rende più disponibili nei confronti dell’amore, quindi via libera alle nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

A breve arriveranno momenti di grande forza. Riuscire nel lavoro senza chiedere favori ed essere autonomi nelle proprie decisioni sono prospettive che per voi diventano una ragione di vita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se dovete fare cose che non vi piacciono potreste trovare una scusa per andarvene. Nel corso delle prossime ore si noterà una certa testardaggine al limite della puntigliosità. Dire basta in questo momento è sbagliato, si rischia di dare corpo solo a emozioni superficiali.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In arrivo giornate interessanti, i più giovani potrebbero tentare la fortuna in altre città, Saturno nel segno invita a consolidare e a mettere in pratica le esperienze accumulate negli ultimi tempi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.