Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 12 novembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 novembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata parte con uno sprint eccezionale. Va distinto l’argomento lavoro da quello dell’amore. Per quanto riguarda i sentimenti secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox potrebbero sorgere delle rivalità o dei contrasti con il partner, soprattutto se di mezzo ci sono questioni legate ai soldi. Nel lavoro serve il massimo impegno sul piano professionale per risolvere i dilemmi che vi attanagliano da tempo. Da oggi alla fine del mese non bisognerà perdere un solo attimo di tempo, soprattutto se ci sono beghe a livello burocratico o legale da superare. Se dovesse servire la consulenza di un esperto, cercate di essere tempestivi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non è questo il momento giusto per rimandare appuntamenti importanti. Se c’è una persona che vi piace, questo è il momento giusto per iniziare a parlare di nuovi progetti o di nuovi programmi. In ambito professionale, chi ha un’azienda ha dovuto cambiare ruolo o chi è dipendente ha dovuto cambiare mansione o accettare delle modifiche non sempre di buon grado. Restano tanti dubbi su cosa fare l’anno prossimo, soprattutto da maggio in poi. Le stelle del 2025 saranno molto confortanti soprattutto dalla primavera in poi.



Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere sta per tornare neutrale e questa rappresenta sicuramente una buona notizia anche perché vi consentirà di gestire alcuni conflitti nel lavoro con maggiore disinvoltura. Anche in amore possono tornare stimoli e creatività. La prossima settimana sarà un test molto importante per le coppie, anche per capire quanto forte sia il legame che vi unisce alla persona amata. Le opposizioni planetarie faranno ancora si che i nemici che si opporranno ai vostri progetti saranno ancora tanti. Ma questo non dovrà scoraggiarvi anche perché avete molti argomenti per vincere le vostre battaglie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento state mettendo in discussione l’amore. Avete bisogno di attenzioni continue ma non sempre le ricevete dal vostro partner. La gelosia è un’arma a doppio taglio soprattutto quando ci sono di mezzo i sentimenti. Sarà difficile soprattutto gestire due storie contemporaneamente. Le stelle dell’oroscopo del giorno vi invitano ad essere cauti nei rapporti con la famiglia. Cercate di stare accanto a quelle persone che hanno bisogno di voi. Del resto è notorio il fatto che il segno del Cancro è davvero un valido alleato soprattutto quando si cerca un amico sincero che sappia dare il consiglio giusto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Marte nel segno vi renderà piuttosto forte nei giudizi e mai arrendevole. In questo momento siete solo disposti a tirare dritti per la vostra strada e avvertite un’esigenza di chiarezza anche per quanto concerne le relazioni sentimentali e familiari, soprattutto se di recente ci sono state delle polemiche. È tempo anche di dare spazio a nuove idee e nuove amicizie. Queste stelle favoriscono anche i contatti con altri ambienti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se ultimamente avete un po’ smarrito il bandolo della matassa della vostra vita, adesso ci saranno tutte le condizioni per ritrovarlo. Giove contrario potrebbe rappresentare ancora un motivo di tormento per voi, ma qualche buon risultato potrebbe arrivare nel corso di questa settimana soprattutto se sarete intraprendenti. Se aspettavate soluzioni rapide a problemi che si trascinano da tempo, non c’è motivo di essere pessimisti. Ben presto riuscirete a venire a capo dei vostri problemi, serve ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nel corso di questa settimana potrebbe ripresentarsi qualche fantasma legato al vostro passato. Se ci sono ancora dei contrasti con qualche ex, in questa settimana sarà più facile perdere la pazienza. È vero che certe responsabilità ancora pesano sulla vostra vita, ma questo non vuol dire che dovrete tornare indietro nel tempo anche perché la dissonanza di Marte ormai è lontana. Chi è stato male nei mesi precedenti, adesso potrebbe ritrovare una certa serenità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente questo cielo inizia ad essere dalla vostra parte dopo un periodo un po’ turbolento. Adesso ci saranno tutte le condizioni per recuperare dopo i problemi affrontati la scorsa settimana. In questi giorni avrete bisogno di un po’ di affetto e Venere prontamente regalerà un transito favorevole. Qualche piccola tensione muscolare o qualche problema articolare potrebbero tormentarvi un po’. Se è il caso, consultate uno specialista per risolvere il problema.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se la vostra unione non funziona o si trascina ormai da tempo, queste stelle potrebbero esaltare questa fase di crisi . Una delle vostre migliori qualità è quella di dire sempre ciò che pensi senza alcun filtro, ma proprio per questa ragione rischiate di farvi dei nemici. Mercurio sarà rafforzato da una buona luna che vi aiuterà nei prossimi due giorni a mettere in pratica le vostre idee vincenti. Marte ha iniziato da poco un transito importante e questo vi renderà ancora più intraprendenti ma anche ingestibili per gli altri, per l’eccessiva esuberanza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo cielo continuerà a creare terreno fertile per le belle emozioni. Se ci sono situazioni critiche che da un po’ di tempo vi creano dei problemi, forse sarebbe meglio chiuderle subito e guardare avanti. Per tanto tempo avete avuto Marte contrario e questo vi ha lasciato addosso delle criticità a livello di stress e di nervosismo. Il consiglio delle stelle è quello di non isolarvi, soprattutto se siete reduci da un fallimento sentimentale. Ricordatevi che la fortuna, in amore, potrebbe arrivare all’improvviso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento tendete a mettervi contro tutto e contro tutti, forse perché gli altri non condividono le vostre posizioni e le vostre idee. Le vostre proposte innovative non sempre vengono comprese da tutti, quindi dovrete farvene una ragione. Giove e Mercurio sono dalla vostra parte, ecco perché in questo momento dovete portare avanti le vostre idee anche contro la massa che cerca di opporsi. Le amicizie che nascono in questo periodo, potrebbero diventare in futuro qualcosa di veramente importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Spesso la vostra gelosia può diventare incontrollabile. Giove dissonante vi imporrà di introdurre delle modifiche soprattutto in ambito lavorativo e non solo. In questo periodo potreste anche acquisire maggiore serenità soprattutto se avrete la saggezza di accettare le cose così come sono senza incaponirvi nei vostri tentativi di cambiarle. Il fatto di preoccuparvi sempre per gli altri, potrebbe essere strumentalizzato da qualcuno per scrollarsi di dosso le proprie responsabilità.

