Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 4 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Buona settimana per il segno dell’Ariete. Questo è un momento di forza poi ognuno ha il proprio cielo e reagisce a modo suo rispetto alle situazioni che le stelle propongono, adesso queste novità potrebbero riguardare l’amore e il lavoro. Non è un periodo in cui si sta fermi, adesso c’è un po’ di frenesia. Grande speranza per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa nuova settimana parte bene perché oggi e domani abbiamo una Luna molto interessante e questa situazione astrale invita i nati Toro a fare progetti a lunga scadenza. Non è escluso che ci siano delle proposte per il prossimo anno, poi domani Marte nel segno risveglierà anche la passione, ci sarà una grande voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo inizio di settimana sembra un pochino controverso, evidentemente ci sono tante cose da fare ma ricordiamo che avete Venere nel segno e Giove favorevole quindi se tra oggi e domani non ci sono delle risposte, non temete perché già da mercoledì le cose vanno meglio, via libera all’amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Cancro non ama sentirsi solo, a volte considera persino famiglia le persone con cui lavora, ma adesso qualcosa si è rotto. Mettersi in un angolo o essere messo in un angolo questa è la sensazione. Da domani Mercurio in buona posizione aiuta a fare chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avere un oroscopo di forza non significa che le cose cadono dal cielo, ma che ci sono occasioni da sfruttare, conta la vostra buona volontà. Questo è il momento in cui qualche Leone dovrà chiedersi se sono davvero tutti dalla sua parte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per i nati Vergine Giugno è stato un mese che si è concluso in maniera veramente faticosa, al punto che ci sono stati nati del segno che hanno avuto problemi fisici e altri che hanno visto intersecarsi tante situazioni contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Cari Bilancia sapete bene che dagli inizi dell’anno avete dovuto cambiare i progetti della vostra vita per un intoppo che non avreste voluto. In questo periodo se vi relazionate con un nato del segno non biasimatelo e non date giudizi, concedetegli qualche libertà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La punta massima di questa settimana ci sarà tra venerdì e sabato quando la Luna sarà nel segno. Mercurio già da domani inizia un transito importante e se ci sono delle proposte di lavoro o delle questioni da metter in gioco certamente sarete più forti. L’amore recupera ma per i cuori solitari la parte migliore arriva nella seconda parte di Luglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Probabile che questo sia un periodo in cui ci saranno delle sensazioni speciali da vivere in mezzo agli altri. Ciò che va in questo cielo sono i sentimenti questo non significa per forza che ci sia un amore in crisi ma magari siete lontani per motivi di lavoro, avete qualche problema nel vedervi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Queste 48 ore sono di riflessione. In genere siete persone che non stanno con le mani in mano ma nel mese di giugno potreste esservi sentiti un pochino demoralizzati. Non vi arrabbiate se dovete ripartire da zero o certe situazioni avranno un periodo di fermo. L’amore richiede un po’ più di attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere è ancora splendida per tutta la prima parte di questo mese di Luglio e ciò significa che se c’è una persona da amare, se volete dare spazio ad un progetto, ad un incontro, ad una amicizia le cose vanno bene.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo è un momento in cui bisogna prendere tempo perché dal 18 di questo mese di luglio, molte cose cambieranno. Chi è separato cerca un nuovo amore ma senza accanirsi. La seconda parte di luglio sarà importante, capiterà a molti nati del segno di lavorare in un ambiente nuovo rispetto agli ultimi anni, con persone diverse.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.