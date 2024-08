Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 26 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si avverte una certa stanchezza a livello emotivo. In questi casi la scelta migliore e più saggia è di rinviare le discussioni! Anche sul lavoro dimostrate di essere alquanto fiacchi. Cercate di non strafare per questa giornata. In amore manca la brillantezza delle giornate migliori, siete un po’ apatici e poco complici, non riuscite a soddisfare le esigenze del partner, tutto dipende dalla stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quando Venere è dalla vostra parte, non possono che esserci buone notizie sul fronte amoroso. Nel caso specifico, potrete vivere una giornata che sognavate di trascorrere da tanto tempo. In ambito professionale le cose procedono normalmente, avete dato tanto e ora accusate un po’ di stanchezza mentale. Quando si è poco lucidi la scelta da fare è concedersi un po’ di riposo, tra l’altro meritato nel vostro caso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Amore da montagne russe per questa giornata, discussioni e scontri sono assai possibili, le stelle non sono dalla vostra parte, quindi, perché arrivare proprio adesso a sfidare l’universo? E’ preferibile starsene un po’ in disparte per rilassarsi e per scacciare pensieri negativi. Nel lavoro è il momento giusto per concentrarsi, per voi ci sono ottime possibilità di guadagnare in modo molto soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Attenzione in amore! I single possono continuare a non esporsi troppo, non è il momento di fare incontri speciali e intriganti. Se siete in coppia, discussioni e diatribe sono dietro l’angolo, meglio rimandare confronti e discussioni a giornate migliori. Tenete duro sul lavoro e impegnatevi al massimo, vi aspettano tante occasioni favolose, non avete che da riflettere (non esageratamente) e coglierle quelle che sembrano più proficue.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il quadro astrale è nettamente favorevole a voi del Leone. In amore state vivendo giornate da favola con il vostro partner, c’è una sintonia perfetta e tanta complicità. Se siete soli, questo è il momento giusto non solo per i soliti flirt, ma anche per trovare l’anima gemella. In ambito lavorativo le previsioni sono ugualmente positive: diversi progetti su cui state lavorando arrivano a realizzarsi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’umore non è certamente quello dei giorni migliori, anche se non è nemmeno tra i peggiori. Purtroppo, proprio questo mancato equilibrio, rende la giornata di coppia difficile da gestire, si rischia di perdere la pazienza, di cedere alle provocazioni e di litigare per cose futili. La notizia buona arriva dal lavoro, fortunatamente in questo ambito tutto procede per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La vostra vita di coppia procede in modo ottimale. Si respira aria di serenità, niente tensioni, c’è calma ma allo stesso tempo il fuoco positivo si accende. L’importante è mantenere questa stabilità che sembrate aver trovato. In ambito professionale ci sono tanti progetti in cantiere, ci sono importanti scelte da prendere, la sorte potrebbe venirvi incontro. Prima di agire controllate le finanze, non dovete rischiare troppo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore mostrate molta sicurezza e una vitalità istintiva, l’ingranaggio sembra perfetto ma ricordate che sbagliare è umano e in questo caso è ancora più vero quando c’è troppa esuberanza, ponete un freno per non esagerare. Sul lavoro non ci sono problemi e nemmeno discussioni con colleghi o superiori, tutto procede per il meglio, l’augurio è di continuare così.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non è la fase giusta per commettere degli errori in ambito amoroso, potrebbe trattarsi di una trappola. Più in generale, serve stare con le antenne dritte, qualcosa non va nel rapporto di coppia, è necessario confrontarsi ma evitando i discorsi del passato. Anche per i single il momento non è propizio per fare nuovi incontri. Nel lavoro le cose non vanno meglio, si nota qualche tentennamento, la situazione è obiettivamente difficile. La buona notizia è che arriveranno tempi migliori senza attendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra relazione d’amore potrebbe andare meglio se voi non foste così ostinati. Testardi e rigidi, due attributi che rendono un rapporto di coppia difficile. Prima che il partner si stanchi di questo atteggiamento e che di conseguenza si arrivi a litigare, cambiate atteggiamento. Momento negativo anche sul lavoro, non è il caso di fare progetti. Controllate le finanze, la vostra situazione economica non è delle migliori. Occhio alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La vostra testa è nell’estate che vi state godendo alla grande, ma attenzione a non sbagliare, cercate di rigare dritto perché questo divertimento potrebbe creare tentazioni pericolose e caderci significa perdere il vostro amore, una cosa che vi distruggerebbe. E’ tempo di prendere decisioni importanti nel lavoro. Non esagerate a tavola, specialmente nel bere, la vostra salute potrebbe risentirne.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’amore è qualcosa a cui non potete dedicare tempo. Innanzitutto le stelle sono contrarie, e ogni scusa sarebbe buona per litigare. Anche i single devono attendere prima di uscire allo scoperto, agite dietro le quinte se ci riuscite, ci vuole pazienza. Siete molto impegnati nel lavoro e si presentano buone occasioni da valutare ed eventualmente da cogliere dopo una scrematura.

