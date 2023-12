Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 18 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Da domani fino alla fine del mese potrete risvegliare i vostri sentimenti e mettere in primo piano l’amore. Con il tempo, troverete il giusto equilibrio tra discussioni sul lavoro, progressi e nuove sfide da superare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

D’ora in poi, una nuova storia d’amore nascerà sotto stelle fortunate. Se avete ricevuto di recente un incarico prestigioso e soffrite di stanchezza da lavoro, stringete i denti e andate avanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siate cauti in amore, soprattutto se siete ansiosi o immersi nel lavoro. Non lasciate che le preoccupazioni pratiche ostacolino la vostra relazione o la vostra famiglia. Evitate di fare scelte affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani si preannuncia una grande giornata, illuminata dalla splendida Luna in Pesci. Se avete avuto un malinteso o una piccola crisi di coppia, è un buon momento per discuterne. Le questioni legali che vi assillano da tempo potranno essere risolte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non trattenetevi in una relazione, dovete farvi valere e approfittare di questa occasione. Anche i single incalliti potrebbero vivere una passione inaspettata alla fine dell’anno; le coppie che hanno litigato ripetutamente a novembre potrebbero fare pace.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna in opposizione potrebbe spingerti a cavillare troppo e sollevare nuove polemiche in famiglia. Al lavoro, alcuni dovranno superare degli ostacoli o vivranno momenti di grande stress.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo potresti essere colto da alcuni momenti di ansia, dal bisogno di voler recuperare, se nei mesi estivi e autunnali non sei stato bene e hai lavorato poco. In generale, la zona affettiva e i contatti sono molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’importante d’ora in poi è ritrovare l’ottimismo e la positività e non lasciarsi sopraffare dai ricordi negativi o dalla rabbia verso qualcuno. Tra qualche mese le stelle vi regaleranno qualcosa di speciale, ma dovete essere pronti a riceverlo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La seconda metà di questo mese potrebbe essere caratterizzata da nuovi incontri interessanti in cui il Sagittario ha voglia di mettersi in gioco. Inoltre Venere entrerà nel vostro segno a fine dicembre. Sono favorite le attività creative e i contatti con le persone.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani potreste essere confusi o indecisi sulle decisioni domestiche. Una crisi d’amore finalmente sta per finire. Arriveranno conferme e nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Anche se nelle ultime settimane avete vissuto rotture e chiusure improvvise, nei prossimi giorni avrete la possibilità di rimettervi in piedi e nuove occasioni per agire. Sforzatevi di essere più pazienti con gli altri, soprattutto con chi la pensa diversamente da voi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Potreste aver bisogno di un po’ più di rassicurazioni in una relazione. Resistete ancora un po’! Stai andando incontro a un periodo bello, soprattutto per i sentimenti. D’altra parte, dovreste essere in grado di affrontare le turbolenze familiari.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.