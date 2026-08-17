Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 17 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 17 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

In amore sarà meglio evitare discussioni e confronti troppo accesi. Se ci sono questioni da chiarire, potrebbe essere preferibile rimandare il dialogo a un momento più sereno. Nel lavoro alcune situazioni richiedono una decisione rapida per poter finalmente ripartire. Le energie sono buone, ma non bisogna trascurare il riposo, soprattutto se lo stress degli ultimi giorni si fa sentire.

La giornata di oggi si presenta favorevole in amore, con la possibilità di recuperare complicità e serenità nella coppia. Anche per chi è single non mancano occasioni interessanti. Sul lavoro è consigliabile mantenere alta l’attenzione sulle questioni economiche, evitando decisioni affrettate quando si tratta di investimenti o nuovi progetti. La forma fisica è in ripresa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’amore torna a regalare qualche soddisfazione e chi è alla ricerca di una nuova conoscenza potrebbe avere buone possibilità di attirare l’attenzione. Sul lavoro creatività e intuito saranno preziosi per risolvere un piccolo problema o superare una discussione con un collega. Per quanto riguarda il benessere, sarà utile rallentare e concedersi una giornata dai ritmi meno intensi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore occorre avere pazienza e non lasciare troppo spazio ai dubbi. Una certa diffidenza potrebbe creare qualche tensione con il partner, soprattutto se non viene affrontata con il giusto dialogo. Nel lavoro gli impegni sono impegnativi e richiedono attenzione, concentrazione e precisione. La stanchezza potrebbe aumentare durante la serata: concedersi una pausa sarà quindi importante per recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle di oggi favoriscono i sentimenti e alimentano il desiderio di costruire qualcosa di importante per il futuro. La complicità nella coppia cresce e può spingere a fare nuovi progetti insieme. Sul lavoro il vostro carisma vi permette di farvi ascoltare e di presentare idee che potrebbero incontrare consensi. Anche il benessere è favorito: avete energia, entusiasmo e una buona capacità di reagire agli imprevisti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Una comunicazione più aperta e sincera può aiutare a superare vecchi dubbi nella vita sentimentale. Parlare con chiarezza sarà il modo migliore per rafforzare i rapporti e ritrovare maggiore serenità. Nel lavoro la precisione resta un punto di forza, soprattutto quando bisogna occuparsi di conti, documenti e contratti. Attenzione alla postura e allo stress.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il desiderio di vivere rapporti sereni è forte, ma qualche piccola incomprensione potrebbe creare un momentaneo nervosismo nella coppia. Sarà importante non dare troppo peso a questioni di poco conto. Sul lavoro arriva la necessità di riorganizzare meglio impegni e priorità, così da gestire la quotidianità con maggiore ordine. La forma fisica migliora!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La passione torna protagonista e rende più intenso il rapporto con la persona amata. Le coppie possono vivere emozioni profonde e ritrovare una maggiore sintonia. Nel lavoro, dopo alcune difficoltà recenti, si aprono possibilità interessanti per recuperare terreno e dimostrare le proprie capacità. Il quadro generale è positivo anche per il benessere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore cresce la voglia di libertà, divertimento e nuove esperienze da condividere con il partner. La spontaneità può essere la chiave per rendere il rapporto più vivace. Nel lavoro le vostre iniziative ricevono attenzione e apprezzamenti, creando le condizioni giuste per avviare nuovi progetti. La giornata promette inoltre una buona dose di energia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore sarà importante lasciarsi andare un po’ di più e mostrare le proprie emozioni. Un atteggiamento troppo distaccato potrebbe infatti far percepire al partner una certa lontananza. Nel lavoro costanza e impegno continuano a dare risultati, anche se alcune questioni burocratiche potrebbero rallentare i tempi. Il benessere richiede invece maggiore attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La fantasia può diventare un prezioso alleato in amore. Sorprendere il partner con qualcosa di diverso dal solito aiuterà a mantenere viva la complicità. Sul lavoro è arrivato il momento di fare chiarezza su alcune situazioni e di rivedere eventuali accordi che non risultano più vantaggiosi. La stanchezza potrebbe farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata di oggi porta dolcezza e buone sensazioni in amore. Le coppie possono trovare l’occasione per chiarire vecchie incomprensioni, mentre per i single non sono esclusi incontri capaci di lasciare il segno. Nel lavoro l’intuito sarà fondamentale per prendere la decisione giusta davanti a una scelta importante. Anche il benessere appare in netto miglioramento.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.