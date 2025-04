Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 14 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Da mercoledì avrete Mercurio nel segno. Questa luna vi chiede anche di mettere a posto questioni in sospeso che riguardano soprattutto i soldi. Ci sono anche questioni burocratiche che dovrebbero essere risolte con una certa urgenza. È anche vero che ultimamente avete sborsato troppi quattrini e adesso avete grandi difficoltà a rientrare dalle spese. Forse state lavorando troppo e state dedicando poco tempo agli altri e alla famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete ancora una Luna in opposizione che potrebbe complicarvi i piani o che vi porta a dover fare da paciere in una situazione complicata. In genere voi non siete bravi mediatori perché siete molto diretti quando esprimete il vostro pensiero. Avete in mente una spesa per la casa che per voi in questo momento sono prioritari. Nella vostra vita ci sono stati parecchi cambiamenti che non è stato facile accettare di buon grado. In questa fase, però, a stare meglio è soprattutto colui che accetta i cambiamenti di buon grado e sa adattarsi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I prossimi giorni vi riserveranno delle belle opportunità da sfruttare. Sta per iniziare per voi un bel momento dal punto di vista pratico. Per i più fortunati ci sarà la chance di guadagnare qualcosa. Con Mercurio dissonante, potrebbero sorgere dei problemi nella gestione dei soldi. Magari qualcuno deve darvi qualcosa che vi spetta ma continua a prendere tempo. Questo atteggiamento alla lunga potrebbe indispettirvi ed indurvi a passare all’azione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stanno arrivando segnali davvero positivi che vi aiutano ad aprirvi alle nuove relazioni. È il momento di mettere da parte rancore e negatività per affrontare il futuro con maggiore fiducia e ottimismo. Se marzo è stato un mese che non ha portato bene a tante coppie, aprile si sta rivelando invece un mese in cui le cose stanno andando decisamente meglio. I Cancro che sono reduci da una dolorosa separazione stanno avendo difficoltà a rimettersi in gioco perché sono rimasti prigionieri del passato. Occorre voltare pagina definitivamente e lasciarsi alle spalle ciò che è stato o che poteva essere.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il mese di aprile è stato caratterizzato da belle idee ma anche da stress e tensioni non indifferenti. Tutti i Leone che non sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi, hanno dovuto affrontare un momento di crisi anche a livello personale. Non avete avuto la forza fisica necessaria per andare avanti. Con la Luna dissonante la giornata di oggi non sarà quella giusta per recuperare, ma da domani avrete sicuramente stelle più concilianti che vi aiuteranno a risalire la china.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se l’inizio di aprile era stato contrassegnato da una certa ostilità, adesso avete stelle che favoriscono la calma e la riflessione. In generale siete ancora dentro al tunnel dei ripensamenti e delle tensioni che stanno riguardando anche la vostra sfera sentimentale. Anche le dinamiche familiari e i rapporti tra genitori e figli saranno sicuramente coinvolti in questa fase un poì turbolenta della vostra vita. Tante situazioni sono cambiate rispetto all’anno scorso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Tutta la vostra vita ruota attorno ai sentimenti e al lavoro. C’è profumo di successo in questo cielo soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Marte contrario ha portato un netto calo fisico che ha condizionato il vostro umore e vi ha limitati negli spostamenti ma anche nei progetti. Il transito migliore è quello della vita sentimentale perché in questo momento avete la voglia di dire quello che pensate al partner o di recuperare un rapporto che si era un po’ lacerato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna nel segno rende più facile le ottime intuizioni anche in relazione ad un progetto che vi sta a cuore. Tutto quello che è nato negli ultimi mesi ha bisogno di ritocchi e di precisazioni, ma in questo momento avvertite solo la necessità di essere lasciati in pace e di vivere la vostra vita con minori stress. Avere Venere e Mercurio in buon aspetto vi aiuterà anche a vivere l’amore con più coinvolgimento. Se c’è una persona che vi interessa, potreste essere voi a fare la prima mossa con una certa decisione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non mancheranno le difficoltà neanche in questa prima parte della settimana. I progetti di lavoro non sono andati come avreste voluto e questo vi ha creato delle tensioni anche a livello interiore. Da metà giugno ci sarà anche una grande crescita. Vi state ancora chiedendo se abbia un senso portare avanti una storia che si è un po’ arrugginita o che ha creato dei problemi. La Luna nel segno darà modo di chiarire col partner delle questioni in sospeso ma anche di recuperare un sentimento che nell’ultimo periodo si era un po’ ingrigito.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stanno per nascere concrete opportunità soprattutto in questo inizio di settimana. Se ci sono degli accordi da concludere, sarà meglio farlo entro metà giugno perché dopo le cose potrebbero alquanto complicarsi. Questa settimana è iniziata in maniera molto polemica anche se la spinta di Mercurio e di Venere vi aiuteranno a ritrovare il bandolo della matassa. Questa sera sarà meglio dedicare più tempo alla famiglia e al partner.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è ancora un conflitto interiore che vi causa una certa incertezza a livello emotivo. In questi momenti tendete ad allontanarvi dalle critiche o da quelle persone che vi generano ansia. Finite per rifugiarvi in un mondo tutto vostro mandando tutti a quel paese, ma mettersi in disparte non è sempre un atteggiamento corretto. Alcune persone potrebbero approfittarsi della vostra vulnerabilità per giocarvi un tiro mancino.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

È un periodo in cui vi sentite creativi e in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Avete bisogno di speranza e di sogni, quindi se avete al vostro fianco la persona giusta potrete vivere 48 ore esaltanti. Attenti ai rapporti con Gemelli, Vergine o Sagittario con i quali potreste avere degli scontri o delle divergenze di vedute.

