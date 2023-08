Oroscopo Paolo Fox di lunedì 14 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo dell’anno desiderate una meritata vacanza per alleviare lo stress causato da un’intensa attività lavorativa o pratica. Un viaggio in un paese nuovo e lontano sarà una gradita distrazione. Fate attenzione alle vostre emozioni in questo periodo. Non date le cose per scontate, anche se non ci sono relazioni in crisi. I progetti di lavoro procederanno serenamente, ma ora è il momento di rilassarsi e di concentrarsi per godersi la settimana di Ferragosto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo lunedì Mercurio è in opposizione. Questa situazione astrologica non vi permette di fare quello che volete. Le stelle vi consigliano di avere pazienza. Tuttavia, questa giornata è benedetta da Venere, quindi potreste incontrare qualcuno di nuovo. I single hanno la possibilità di incontrare nuove persone. Sul lavoro vi aspetta qualcosa di speciale, quindi preparatevi a prendere decisioni importanti a partire da agosto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è un periodo di recupero. La Luna è un aspetto favorevole che vi spinge a prestare maggiore attenzione alle collaborazioni e agli accordi positivi per gli affari. Sul fronte romantico, questo è il momento di distinguersi. Non prendete le cose troppo sul serio nelle prossime ore. Sul lavoro, riflettete bene prima di prendere una decisione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Qualche conflitto si risolverà con un inconveniente o un malinteso del passato. Chiarite la vostra posizione nei prossimi giorni. Sul lavoro potrebbero verificarsi degli imprevisti, ma è bene affrontare tutto con ottimismo e serenità. In amore, nuovi incontri potrebbero aspettarvi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa fase vi offre la possibilità di scommettere su voi stessi in un nuovo contesto. Potrebbe essere una scelta vincente. Non abbiate paura di provare cose nuove e usate il vostro grande spirito di iniziativa per iniziare una nuova avventura. Lunedì potrebbe essere una giornata importante per la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere una buona idea.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le tue ambizioni rimangono spesso segrete. Non volete pressioni da parte degli altri. Ora stai ottenendo risultati incoraggianti, quindi mantieni la rotta. Presto Venere entrerà nel vostro segno zodiacale e vi guiderà per vedere se le relazioni sono ancora vive. Sul fronte del lavoro, potreste aver bisogno dell’aiuto di un collega o di una persona di fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo torna la voglia di pensare più concretamente al futuro. Il lavoro passerà presto in secondo piano e inizierete a sviluppare progetti di vita più stabili e legati alle vostre emozioni. Il mese di marzo potrebbe portare buone notizie per la vostra vita sentimentale. Ne trarrete beneficio sia dal punto di vista professionale che emotivo. Venere può portare benefici che saprete sfruttare al meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte è in aspetto contrario e la vostra pazienza sarà messa alla prova. Qualcuno cercherà di pretendere molto da voi. Oggi le stelle vi consigliano di usare la vostra capacità dialettica per sistemare le cose. La vita sentimentale è positiva e appassionata, con il desiderio di dimenticare un passato turbolento. Cercate di non litigare con i colleghi di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Saturno è in buon aspetto questo lunedì, quindi potreste avere un buon istinto per risolvere alcuni problemi. D’altra parte, potrebbe essere un inizio di giornata tranquillo per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero sorgere alcuni problemi in questo periodo. Rilassatevi e godetevi le vacanze di agosto in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Prendi molto sul serio il lavoro. Di conseguenza, non sarà facile per te accettare le critiche, ma a volte possono essere costruttive. In amore c’è il rischio di essere troppo duri con il partner. Il consiglio delle stelle è di rilassarvi un po’ di più in questi giorni e di confidare i vostri sentimenti senza esitazioni. La Luna porta fortuna in questo periodo dell’anno, quindi se qualcuno è in crisi è il momento di calmarsi. Sul lavoro ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’inizio della settimana è un po’ difficile da affrontare. Soprattutto perché diventate impazienti di fronte a problemi che non riuscite a risolvere da tempo. La fortuna in amore è un po’ fiacca. Nel frattempo, sul fronte del lavoro, dovrete tenere sotto controllo le vostre beghe. Problemi burocratici e spese insostenibili potrebbero affliggervi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nettuno rappresenta l’elemento del potere. Questo vi permette di rivelare i vostri talenti. Sarete in grado di raggiungere gli obiettivi desiderati, sia in amore che nel lavoro. Questo lunedì potreste incontrare una persona nuova che vi farà dimenticare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di trattenersi.

