Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 10 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un cielo che porta impegno ma anche tanta fatica per cercare di completare i progetti che hai in mente, non mancheranno vittorie. Ma è anche vero che ogni tanto bisognerebbe cercare di fermarsi, cosa quasi impossibile dal tuo punto di vista perché quando inizi una battaglia vuoi arrivare fino in fondo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro è governato da Venere pianeta che in astrologia rappresenta l’estetica, la bellezza. Ma sappiamo anche che il Toro è un tipo pratico poiché è un segno di terra, quindi non è la persona che si lascia andare alle romanticherie o si accontenta di un’analisi meramente estetica della vita. Se c’è da tagliare il superfluo non si tira indietro, lo dimostrano queste giornate e lo riveleranno le prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Più volte ho spiegato che questo è un momento di affermazione. Più ci poniamo obiettivi importanti e ci mettiamo in gioco e maggiore è lo stress. La giornata di oggi nasce con la Luna contro, e in qualche modo potrebbe essere faticosa. Attenzione ai piccoli ritardi, meglio prendere tempo se c’è un appuntamento in ballo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Più forti con questa Luna interessante ma devo ricordare però che è un cielo che comporta ancora delle piccole tensioni. Dipende poi dall’età, i giovani sono incerti sul cosa fare. In questo periodo è più faticoso lavorare perché non c’è la giusta collaborazione attorno. Eri convinto che alcune persone ti appoggiassero e hai visto che non è così

Oroscopo Paolo Fox Leone

Tra oggi e domani direi di dare spazio ai sentimenti. C’è troppo trambusto nella vita, sfrutta queste due giornate per cercare di dipanare una matassa, se ti metti a cavillare o porti avanti tensioni inutili rischi di confinarti in una condizione di disagio. Non escludo che già domenica tornino delle buone opportunità, soprattutto per le coppie che hanno discusso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi questa Luna opposta riporta alle sensazioni di ieri, come se ci fosse una sorta di volontà di scaricare impegni presi negli ultimi tempi. Questo capita non certo per mancanza di preparazione, ma perché di fronte a un grande progetto o impegno anche le persone più solide si spaventano, temono di non farcela.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Se ci sono state delle incomprensioni, anche banali, in un rapporto d’amore sarà meglio evidenziare cosa c’è che non va. La realtà è che questa è una condizione astrologica valida per sfruttare un buon recupero. Giove opposto indica la necessità di tagliare alcuni rapporti inutili o di mettere a posto alcune questioni economiche, di rivolgersi a un amministratore o a un esperto per chiarire alcune cose che non vanno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Periodo di rielaborazione totale della tua vita, in particolare se penso a una sorta di blocco o dubbio che è nato nella parte centrale di questo anno e che stai gradualmente superando. Alcune coppie è da agosto che, infatti, stanno rivedendo progetti e impegni. Nei rapporti tra genitori e figli qualcosa è cambiato, quindi prudenza se ci sono dispute in famiglia o problematiche da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Proprio tu che di solito sei un faro per gli altri in questi giorni ti senti un pochino smarrito. Forse non ti aspettavi una chiusura o un problema recente, settembre ha rimesso in gioco molte situazioni. Ottobre cerca di riparare i danni di un momento di tensione che può avere riguardato anche il lavoro

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le stelle sono dalla tua parte, e persino questo Giove contrario rappresenta una sorta di stimolo a fare. Ci sono alcune persone che quando vedono un problema si scoraggiano, altri che quando devono superare un dilemma invece rafforzano le proprie energie. E quest’ultimo è proprio il caso del Capricorno, che in questi giorni deve dimostrare quanto vale e avrà l’opportunità di farsi notare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

È un cielo interessante, oggi abbiamo anche una Luna intrigante, domani lo sarà di più. Tutti quelli che sono soli e vogliono fare incontri avranno una stagione importante. Ottobre è il mese degli incontri e spero veramente che un’amicizia possa diventare qualcosa di più. Chi ha una coppia stabile potrà progettare qualche evento anche in vista del prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Come ho spiegato in altre occasioni più ci avviciniamo all’autunno è meglio sarà, inoltre posso già dire che il prossimo anno non avrà molti ostacoli. Saturno entrerà nel segno da metà marzo 2023 e questo pianeta avrà una funzione stabilizzante, permetterà di eliminare il superfluo e darà successo alle nuove iniziative.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.